عبد المومن وموحيي يقتربان من رئاسة "الباطرونا"

هسبريس من الرباط

على بعد أقل من أسبوعين على انتهاء تلقي طلبات الترشيح لتولي منصب الرئيس ونائب الرئيس للاتحاد العام لمقاولات المغرب، كشفت معطيات من داخل تنظيم "الباطرونا" أن حكيم عبد المومن ويوسف موحيي هما المرشحان الأبرز لقيادة CGEM.

مصادر مأذونة من داخل الاتحاد العام لمقاولات المغرب أوضحت أن "رسائل الدعم التي يتوجب على المرشحين أن يحصلوا عليها من قبل المقاولات، وعددها على الأقل 100 رسالة، ضمنها 30 في المائة من الجهات و70 في المائة من الدار البيضاء، أظهرت تفوق حكيم عبد المومن، الرئيس الحالي لفيدرالية صناعات السيارات كمرشح لمنصب الرئيس ونائبه يوسف موحيي، المستشار البرلماني بالغرفة الثانية ورئيس الاتحاد الجهوي للباطرونا بجهة مراكش".

وينتهي أجل استقبال طلبات الترشيح لتولي منصب الرئيس ونائب الرئيس لولاية من 3 سنوات يوم الجمعة 13 دجنبر. وسينعقد بتاريخ 16 دجنبر اجتماع بغرض المصادقة على الترشيحات؛ على أن يتم تنظيم الجمع العام الانتخابي يوم 22 يناير 2020.

معطيات حصلت عليها هسبريس أكدت أن "الباطرونا" تراهن في المرحلة المقبلة على القطاعات الصناعية لمسايرة مخطط التسريع الصناعي الذي اختاره المغرب، موضحة أن "اقتراب عبد المومن، الرئيس الحالي لفيدرالية صناعة السيارات، يأتي في إطار دعم المقاولات لهذا التوجه الإستراتيجي".

وأضافت المصادر ذاتها أن الترشيح الأبرز لقيادة "الباطرونا" يضم أيضاً بُعداً جهوياً، في سابقة هي الأولى من نوعها، من خلال المستشار البرلماني يوسف موحيي، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة مراكش، وزادت أن "وجود البعد الجهوي في الرئاسة سينهي المشاكل المتراكمة بين المقر المركزي والجهات، ما يستوجب أيضا إعادة النظر في الأنظمة الداخلية لـCGEM".

وكان أعضاء المجلس الإداري للاتحاد العام لمقاولات المغرب، برئاسة دافيد طوليدانو، قرروا شهر أكتوبر الماضي تعيين محمد نور الدين بشيري على رأس أكبر تنظيم للباطرونا في المغرب، لمدة ثلاثة أشهر، وهي الفترة التي ستعقبها انتخابات اختيار الرئيس الجديد للاتحاد، الذي سيخلف الرئيس المستقيل صلاح الدين مزوار.