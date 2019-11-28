"أكوا" و"شفرون" تعززان التعاون في دول إفريقية

هسبريس من الدار البيضاء

كشفت مجموعتي "أكوا" المغربية و"شفرون" الأمريكية عن وضع إستراتيجية تعاون من أجل توسيع وجودهما بالأسواق الجديدة في القارة الإفريقية.

وقال مسؤولو المجموعتين، في ندوة صحافية بالدار البيضاء، إن هذه الإستراتيجية الإفريقية الجديدة تأتي في إطار تقوية مشروعهما الصناعي المشترك "Afriquia Lubrifiants"، الذي انطلق العمل به منذ 2006، عبر توسيع نطاقه من خلال هذه الشراكة الجديدة.

وتسعى مجموعة "أكوا"، من خلال هذه الشراكة الجديدة، إلى توطيد المكانة المحورية للمغرب كقطب للإنتاج والتصدير على الصعيد الإفريقي.

وستستفيد"Afriquia Lubrifiants"، بفضل تعزيز الشراكة مع شفرون، من نقل مكثف للتكنولوجيا بهدف ضمان تثمين أفضل لمنتجاتها على المستوى المحلي.

وفي هذا السياق، سيتم الإدماج الصناعي للزيوت الأساسية عالية الجودة للمجموعة الأمريكية في المغرب بغرض تركيب منتجات تستجيب لمعايير كبار المصنعين العالميين والمتطلبات الجديدة التي تفرضها التنظيمات القانونية البيئية.

وستمكن عمليات دمج تركيبات زيوت "شفرون" عالية الجودة، المدعومة بمجهود البحث والتنمية، من تحسين الدورة اللوجستيكية لمنتجات "Afriquia Lubrifiants"؛ عبر التحسن الكبير لآجال التسليم وتدبير أفضل للمخزون، إضافة إلى انعكاساتها من حيث إغناء باقة المنتوجات المتوفرة لتلبية حاجيات السوق.

ونصت اتفاقية الشراكة الجديدة بين "أكوا" و"شفرون" على تصدير تركيبات عالية الجودة انطلاقا من المغرب إلى 14 دولة في شمال وغرب إفريقيا، وهي: الجزائر، الكاميرون، كوت ديفوار، بوركينا فاسو، توغو، تونس، السنغال، النيجر، موريتانيا، مالي، غينيا كوناكري، بنين، الغابون، وجمهورية الكونغو الديمقراطية. ويتم التصدير يتم حاليا إلى 5 بلدان؛ وهي: كوت ديفوار، بوركينا فاسو، الكامرون، توغو والنيجر. ويقدر حجم استهلاك أسواق هذه الدول الإفريقية بنحو 600 ألف طن في السنة.

وستتم مواكبة العرض التصديري عبر برنامج عمل خاص في كل واحد من الأسواق المستهدفة، مع إعداد إستراتيجيات ولوج الأسواق حسب القطاعات، وتكوين قوة البيع وتوفير الدعم التقني والوثائقي.

وقال عادل الزيادي، المدير العام لقطب المحروقات والتشحيم لدى مجموعة "أكوا": "نحن سعداء لإعلان الإستراتيجية المشتركة الجديدة لكل من "أكوا" و"شفرون" في المغرب وإفريقيا. فهذا التحالف هو بالفعل مرادف للنجاح، ويعكس رغبتنا المشتركة في تعزيز الشراكة التي تجمعنا، لصالح مجموعتينا وشركائنا".

وأضاف الزيادي: "هذه الاتفاقية ستمكن من إدماج تركيبات مواد تشحيم "شفرون" عالية الجودة لمواد التشحيم في الإنتاج المحلي، وتصدير منتجات هذه المجموعة انطلاقا من المغرب في اتجاه 14 بلدا إفريقيا، وإنشاء في المغرب لقطب إفريقي لتسويق مواد التشحيم وإطلاق وحدة جديدة للإنتاج واللوجستيك. ومن خلال هذه الاتفاقية الجديدة، ستعزز "Afriquia Lubrifiants" خبرتها وسمعتها كمورد مميز".

وأوضح المتحدث نفسه: "لدعم صادرات التركيبات عالية الجودة المصنعة بالمغرب، سيتم إحداث مركز لتوريد الزيوت الأساسية ذات جودة عالية في اتجاه شمال وغرب إفريقيا في موقع الجرف الأصفر، والتي سينطلق تشغيلها خلال سنة 2020. وسيمكن هذا المركز، المجهز وفق معايير "شفرون"، من خلق 120 وظيفة جديدة، واستقبال السفن الكبيرة الحجم وتصدير تركيبات مواد التشحيم انطلاقا من صهاريج الحاويات isotanks و flexitanks. وسيتم ربط المركز مع رصيف الميناء عبر خطي أنابيب. وقد تم إسناد المشروع لشركة سالوب (Salub)، الفرع التابع لمجموعة أكوا".

من جهته، قال ستيوارت أورايت، مدير عام "شفرون" للتشحيم في منطقة أوروبا شمال إفريقيا والشرق الأوسط، إن "إستراتيجيتنا الإفريقية الجديدة ستمكن "Afriquia Lubrifiants" من توسيع نطاق شبكتها للتوزيع وكذلك مبيعاتها ومنتجاتها، لتشمل منطقة جغرافية أكبر".

وأضاف أورايت: "توسع النجاح الذي حققه مشروعنا المشترك في المغرب منذ أزيد من عشر سنوات إلى منطقة شمال وغرب إفريقيا، مع إدراج مجموعة جديدة من زيوت التشحيم التي ستجلب معها بكل تأكيد المزيد من الجودة والفعالية للصناعة والمصنعين والزبناء المستهلكين النهائيين".

وبهدف تحقيق الإدماج الصناعي الشامل لسلسلة الإنتاج والتوزيع في موقع واحد، أطلقت "أكوا" و"شفرون" دراسة مشروع إحداث وحدة إنتاجية لوجستيكية مندمجة.

واعتبارا لحجم الكميات التي سيكون على هذه الوحدة معالجتها مستقبلا، إضافة إلى الرفع من مستوى، فإن القدرة المتوقعة للوحدة الإنتاجية واللوجستيكية ستناهز 40 ألف طن. وستمكن هذه الوحدة من ملاءمة اللوجستيك مع الأسواق المستهدفة، خاصة أسواق التصدير، كما أنها ستستفيد من آخر التكنولوجيا في مجال إنتاج مواد التشحيم.