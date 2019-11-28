24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3808:0813:2016:0018:2319:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. عائلات معتقلي الريف تطالب بالتقرير الطبي لمجلس حقوق الإنسان (5.00)

  2. زيت الزيتون يحمي من "التدهور العقلي والمعرفي" (5.00)

  3. توالي جرائم قتل الأطفال ورمي الرضع بالأزبال يصدم "فيسبوكيين" (5.00)

  4. بنعبد القادر يستعرض منجزات المعهد العالي للقضاء (5.00)

  5. الملك يجدد حرص المغرب على التعاون مع موريتانيا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | الإمارات والسعودية تطلقان العملة الافتراضية "عابر"‎

الإمارات والسعودية تطلقان العملة الافتراضية "عابر"‎

الإمارات والسعودية تطلقان العملة الافتراضية "عابر"‎
هسبريس من الرباط
الخميس 28 نونبر 2019 - 18:46

أوردت مصادر إعلامية أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تعملان على الدفع باستخدام أكبر لعملتهما الرقمية المشتركة التي تعد الأولى من نوعها بين دولتين عربيتين.

العملة الرقمية التي اختير لها اسم "عابر" تهدف من خلالها الإمارات والسعودية إلى استكشاف أبعاد تقنيات سلاسل الكتل والسجلات الموزعة التي استخدمت في تداول العملات الرقمية، والتعرف على التقنيات وكيفية الاستفادة منها، إضافة إلى توفير الوقت المستغرق في تحويل الأموال من دولة إلى أخرى، وإخراج الطرف الثالث، أي البنوك، من معادلة تحويل الأموال.

اعتماد العملة الرقمية محصورة التداول بين عدد من بنوك البلدين لا يعني الاستغناء عن النقد الورقي، حسب القرار المشترك الذي اتخذته اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، التي سبق أن عقدت اجتماعها الأول في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال يناير الماضي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - سعيد من الريف الخميس 28 نونبر 2019 - 19:30
العملة الافتراضية يجب أن تبقى افتراضية وغير تابعة لأي حكومة أما في هذه الحالة فيمكن توحيد سعر الصرف بين السعودية والإمارات والإبقاء على التعاملات البنكية الإلكترونية بشكل عادي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - Youssef الخميس 28 نونبر 2019 - 19:50
العملة الرقمية هي دليل على تطور الشعوب والدول، موفقين ان شاء الله في هذا المشروع الواعد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.