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كُتّاب وآراء
الإمارات والسعودية تطلقان العملة الافتراضية "عابر"
أوردت مصادر إعلامية أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تعملان على الدفع باستخدام أكبر لعملتهما الرقمية المشتركة التي تعد الأولى من نوعها بين دولتين عربيتين.
العملة الرقمية التي اختير لها اسم "عابر" تهدف من خلالها الإمارات والسعودية إلى استكشاف أبعاد تقنيات سلاسل الكتل والسجلات الموزعة التي استخدمت في تداول العملات الرقمية، والتعرف على التقنيات وكيفية الاستفادة منها، إضافة إلى توفير الوقت المستغرق في تحويل الأموال من دولة إلى أخرى، وإخراج الطرف الثالث، أي البنوك، من معادلة تحويل الأموال.
اعتماد العملة الرقمية محصورة التداول بين عدد من بنوك البلدين لا يعني الاستغناء عن النقد الورقي، حسب القرار المشترك الذي اتخذته اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، التي سبق أن عقدت اجتماعها الأول في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال يناير الماضي.