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الرئيسية | مال وأعمال | "اتفاق التبادل الحر" يجمع حفيظ العلمي بوزيرة تركية

"اتفاق التبادل الحر" يجمع حفيظ العلمي بوزيرة تركية

"اتفاق التبادل الحر" يجمع حفيظ العلمي بوزيرة تركية
هسبريس من الرباط
الخميس 28 نونبر 2019 - 23:38

التقى وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، بإسطنبول، على هامش اجتماع الدورة 34 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (كومسيك)، وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان Ruhsar Pekcan.

وأكد العلمي، بهذا الخصوص، على تفاقم عجز الميزان التجاري لصالح تركيا والانعكاسات السلبية لاتفاق التبادل الحر على المقاولات المغربية، مبرزا "ضرورة إعادة التوزان لهذا الوضع حتى لا يكون المغرب مضطرا لإعادة النظر في هذا الاتفاق".

ولهذه الغاية، تم الاتفاق على إحداث فريق تقني مشترك سينكب على دراسة الانعكاسات المترتبة عن هذا الاتفاق، وتحديد القطاعات التصديرية المغربية الكفيلة بالرفع من مستوى الصادرات المغربية وامتصاص العجز التجاري، علاوة على تطوير الاستثمارات التركية في القطاعات الصناعية بالمغرب.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - Fatim-zahra الجمعة 29 نونبر 2019 - 00:04
التبادل الحر مع تركيا لم يجلب للمغرب الا الخسائر و الخراب, مثلا في قطاع النسيج.
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