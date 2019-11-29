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الرئيسية | مال وأعمال | "بلاك فرايداي".. خدعة تجارية تصطاد الزبناء في "الجمعة السوداء"

"بلاك فرايداي".. خدعة تجارية تصطاد الزبناء في "الجمعة السوداء"

"بلاك فرايداي".. خدعة تجارية تصطاد الزبناء في "الجمعة السوداء"
هسبريس - أمال كنين
الجمعة 29 نونبر 2019 - 18:00

"الجمعة السوداء" أو "البلاك فرايداي"، يوم تخصصه الأسواق للإعلان عن تخفيضات كبيرة في الأسعار، بات يشكل في المغرب فرصة للاحتيال على الزبناء من قبل بعض المحلات التجارية، التي عوض بيع سلعها بأثمان منخفضة تبيعها بثمنها الأصلي، موهمة المشترين بأنهم يستفيدون من التخفيض.

بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أوضح أن "البلاك فرايداي" ثقافة أمريكية دخلت السوق الأوروبي ومن بعده السوق المغربي، ويتم تنظيم هذا اليوم في آخر جمعة قبل احتفالات "النويل" التي تقفل بعدها المحلات أبوابها، بينما في المغرب لا يستفيد المواطنون من عطلة هذه المناسبة ولا تقفل المحلات أبوابها.

وقال الخراطي في حديث لهسبريس: "في المغرب عوض أن تكون الجمعة السوداء وسيلة لتخفيض الأسعار، يتم استغلالها للتحايل على المشترين"، مضيفا أن "المستهلك يظن أنه سيشتري الهمْزةْ لكن يكون هو الهمزة".

وتابع أن "البلاك فرايداي غير منظمة قانونيا بالمملكة، ولا تخضع لقانون 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، الذي يقضي بأن يعمل البائع على إشهار ثمن البيع الذي كان معمولا به شهرا قبل تاريخ الجمعة السوداء والتشطيب عليه، وإعلان الثمن الجديد".

ونبه الخراطي إلى أن "بعض الباعة يقومون فعلا بإعلان الأثمان والتشطيب عليها، إلا أنهم يرفعونها ليكون الثمن الجديد هو الثمن العادي دون تخفيض، وبالتالي يخدعون المستهلك"، مضيفا أن "آخرين يعملون على بيع بعض السلع أو المنتوجات التي تكون بها عيوب ما".

وعزا الفاعل الجمعوي سبب "الغش في الأسعار" بهذه المناسبة إلى "شح الموارد البشرية التي تقوم بالمراقبة على مستوى وزارة الصناعة والتجارة"، معتبرا أن المواطن "يؤدي ثمن عدم وجود مؤسسة وطنية لحماية المستهلك أو وزارة للاستهلاك".

وتنص مواد القانون 31.08 على أنه "لا يجوز أن يتم البيع بالتخفيض إلا إذا كان مقترنا بإعلان واضح ومقروء للفظة "تخفيض"، كما يجب على المورد أن يشير في أماكن البيع إلى المنتوجات أو السلع التي يشملها التخفيض والسعر الجديد المطبق والسعر القديم الواجب التشطيب عليه ومدة التخفيض مع تحديد بدايته ونهايته".

كما تنص مقتضيات القانون ذاته على أنه "لا يمكن أن يتجاوز السعر القديم الذي تم التشطيب عليه السعر الأدنى المعمول به فعلا من لدن المورد بالنسبة إلى سلعة أو منتوج مماثل بنفس المؤسسة خلال الثلاثين يوما الأخيرة التي تسبق بداية العمل بالتخفيض. ويجوز للمورد، علاوة على ذلك، أن يبين نسب التخفيض المطبقة على المنتوجات والسلع التي يشملها التخفيض".

ويشترط القانون أيضاً "الإشارة في كل إشهار يتعلق بإحدى عمليات التخفيض إلى تاريخ بداية العملية ومدتها وطبيعة السلع أو المنتوجات التي تشملها، إذا كانت لا تهم جميع سلع أو منتوجات المورد. ويمنع أن تستعمل في كل إشهار أو شعار أو تسمية شركة أو اسم تجاري لفظة "تخفيض" أو مثيلاتها في لغات أخرى ومشتقاتها للدلالة على أي نشاط أو تسمية شركة أو اسم تجاري أو شعار أو صفة لا تتعلق بعملية التخفيض".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - الادريسي الجمعة 29 نونبر 2019 - 18:05
الجمعة عيد المؤمنين فيها يجتمعون فهذه الحالة التي يتناولها المقال فهي اسم على مسمى جمعة سوداء على زبناء هده الشركات
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25
2 - N.H الجمعة 29 نونبر 2019 - 18:08
هههه كلام في الصميم إنهم يحتالون على الزبناء عفوا البلداء بترويجهم بأنه يوم تخفيضات إستثنائي لكن على العكس و هذا أقوله لأنني قمت بزيارة لمحلات لبيع الألبسة لكنني تفاجئت بالأسعار المرتفعة
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7
3 - هارون الجمعة 29 نونبر 2019 - 18:09
لا حول ولا قوة الا بالله لم يجدوا الا يوم (الجمعة ) ليصموه بالسواد( من وصم بالصاد) والمسلمون تقبلوا ذالك وهللوا له .!!!!
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11
4 - الجمعة البيضاء الجمعة 29 نونبر 2019 - 18:09
لقد كثر تداول إسم بلاك فرايداي و السؤال هو لماذا بالضبط تم اختيار هذا اليوم الذي له دلالة عميقة في نفوس مجتمعنا و ديننا الحنيف. فلم أجد أي تفسير لهذه التسمية.
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11
5 - عزة الجمعة 29 نونبر 2019 - 18:10
داك الشي اللي كان نقصنا سوى الجمعة السوداء!!! باين اننا نعيش ايام سوداء بما تعنيه الكلمة مم معنى، اما التخفيضات وتدليل الزبون وحماية المستهلك والمواطن فاتركوها للدول التي تحترم مواطنيها وشعوبها!
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8
6 - ana الجمعة 29 نونبر 2019 - 18:10
هناك جهات تستهدف يوم الجمعة اليوم الأعظم عند المسلمين.
سود الله وجه من جعل هذا الاسم الذي هو "البلاك فرايداي"
لم يجدوا سوى السواد نعلهم الله إلى يوم الدين.
ولم يجدوا سوى يوم الجمعة.
السبت الأصفر
الأحد الأخضر
أنشري يا هسبريس فقد طفح الكيل.
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12
7 - متتبع . الجمعة 29 نونبر 2019 - 18:11
لما لا تكون السبت الاسود او الاحد الاسود ؟ . الامر مقصود اليس كذلك ؟ .
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10
8 - نصراوي الجمعة 29 نونبر 2019 - 18:12
كل ما قلتم يمكن أن نتغاضى عنه.ما يجب ان ننبه به المواطن هو كلمة بلاك فريداي .فيوم الجمعة عيد لدى الأمة الإسلامية جمعاى وليس الجمعة الأسود.
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9
9 - Lamia Oudghiri الجمعة 29 نونبر 2019 - 18:14
J ai vécu plus de 10 ans aux USA et black friday etait une occasion pour liquider la marchandise de mauvaise qualité ( TV ou LAPTOP CELERON etc)


AU MAROC< CON CELUI QUI CROIT AUX DEALS? ON A PERDU CONFIANCE DANS TOUT BUSINESS MAROCAIN? QUE la9walab
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4
10 - أغراس الجمعة 29 نونبر 2019 - 18:15
الناس عاقوا الأغيباء هم الدين يولون إهتمام لهده الخدعة التجارية في المغرب لأن الشركات عندنا حولوها من همزة إلى نصب على المستهلك
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6
11 - نسرين الجمعة 29 نونبر 2019 - 18:15
هي كذلك خدعة في الأسواق الأمريكية. لا فرق بين السعر القديم و السعر الجديد الخاص بالجمعة السوداء، يتم الاحتفاظ بالسعر الأصلي مع التشطيب على سعر أعلى يدعون انه كان السعر الاصلي، لكن من يراقب عن كثب الاثمنة يعلم بحقيقة الأمر. لقد نجح يوم الجمعة السوداء في استقطاب الزبناء بعد تبني اصحاب المحلات التجارية استراتيجية كان الهدف منها تحفيظ الاسعار بشكل كبير حتى صار الكل يتحدث عن همزة الجمعة السوداء و كان ذلك هو الهدف المنشود اما بعد ذلك فلم يعد اي تخفيظ ملحوظ سوى التحايل على الأسعار و الكل يباع بالثمن الاصلي.
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3
12 - said الجمعة 29 نونبر 2019 - 18:15
,ON L'A APPELÉ BIEN LE VENDREDI NOIR
,POURQUOI PAS DIMANCHE NOIR
IL EN EST DE MÊME POUR UN ANCIEN VIRUS
"INFORMATIQUE APPELÉ "VENDREDI13
ET ON LES SUIT BÊTEMENT

QUEL PEUPLE NOUS SOMMES
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4
13 - مستغرب الجمعة 29 نونبر 2019 - 18:17
للتصحيح (Black Friday ) هو اخر جمعة في شهر نونبر وياتي بعد احتفالات عيد الشكر (thanksgiving) التي تكون اخر خميس من شهر نونبر أما احتفالات أعياد الميلاد فتكون تقريبا شهرا بعد ذلك أي في 25 دجنبر وقد أضاف الأمريكان مناسبة أخرى للتخفيضات وهي (cyber Monday ) وتكون الاثنين الموالي ل(black Friday ) وبالعودة لموضوع المقال فلا عجب ان نكون الاستثناء في كل شيء انصح المستهلكين بجعله جمعة سوداء بالفعل وذلك بمقاطعة التسوق وفضح أي اختلال وتحايل
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13
14 - slaxos الجمعة 29 نونبر 2019 - 18:18
ما كاين في المغرب غير خدع فيا نخدع فيك.......................................................
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7
15 - Karim eddakhiri الجمعة 29 نونبر 2019 - 18:18
كلام صريح وأنا عندي دلائل عن الكلام الذي نشرتوه ..جوميا تتحايل على العقول الضعيفة
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5
16 - جبلي ابن الجبل الجمعة 29 نونبر 2019 - 18:18
ما دمت في المغرب فلا تستغرب و بما اننا شعب فاسد (إلا من رحم ربي) سلط الله على رؤسنا حكومة فاسدة، و تأكدو يوم نتوب و نغير سلوكياتنا و نعود الى اصلنا الذي هو الدين الاسلامي و نطبق شعائره بيننا أكيد الله سيصلح حالنا و السلام
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3
17 - الجمعة البيضاء الجمعة 29 نونبر 2019 - 18:19
الجمعة البيضاء مثلا . لم يجدا غير الاسم القدحي ليصفوا به اليوم الجامع للمسلمين والافضل بين الايام؟
للنصارى الاحد ولليهود السبت وللمسلمين الجمعة. هذا الاسم الاسود كفيل برفض التسوق من تلك الاسواق
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6
18 - hassa الجمعة 29 نونبر 2019 - 18:24
هذه خدعة و نصب بطريقة جديدة ليمتصو جيوب الناس المغلوبين على ارزاقهم .كفى من الغش بمسميات لا اساس لها من المعقول حسبي الله ونعم الوكيل
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1
19 - White Value الجمعة 29 نونبر 2019 - 18:26
25% off all goods. i will say stay at home and have 100 % off.
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0
20 - جمعة بيضاء الجمعة 29 نونبر 2019 - 18:27
بلاك ويكند هو نهاية أسبوع أسود ويوم الجمعة هو عيد المسلمين رغما عن انف اعداء الإسلام وهو يوم أبيض ناصع بياض الثلج لا تشوبه ولو نقطة سواد واحدة فيه يجتمع المؤمنون للصلاة والسجود والركوع بعد ان يذرون البيع ويسعون إلى ذكر الله ... عكس غير المسلمين واتباعهم ممن يتشبهون بهم، فيوم سبتهم وأحدهم أسودان باعتبارهما يومي تجارة وربح وربا ومراوغة وابتعاد عن الاخلاق الحميدة التي يحببها الإسلام للناس.. الناس ذوو القلوب السوداء كيفما كان دينهم إن كان لهم دين أصلا، هم من يَسِمون الجمعة بالسواد ونحن منهم برآء إذ ليسوا بمسلمين وما هم منا وما نحن منهم.. ، شعارنا هو: جمعة بيضاء إلى يوم القيامة... WHITE FRIDAY..
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1
21 - المصطفى بهلول صاحب روئية الجمعة 29 نونبر 2019 - 18:28
المغرب أصبحة بأكلمه خداع في جميع المجلات كيف ما نصبت عليا واحدة في رخصة السياقة
قال رسول الله محمد إني أنبهكم من منكم غشنا
فليس منا وثم قال بيننا وبينكم خط من نار
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0
22 - احمد تازة الجمعة 29 نونبر 2019 - 18:28
ولماذا لم يختاروا السبت السوداء لانه يوم عطلة اسبوعية لغير المسلمين
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2
23 - Janklodyunker الجمعة 29 نونبر 2019 - 18:29
البلاك فريداي بدعة من البدع التي أوتي بها إلى المغرب سرعان ماستتشوه كما تشوه البيديكير فالبيديكير تضعه المرأة كأناقة بينما في المغرب تضعه العاهرات الخانزات ولايعرفن حتى كيفية وضعه فيأتي في أظافرهن مقززا ويدعو للغثيان إذهبي أولا لتنظيف طبونك القذر العطن العفن ثم اهتمي بالمظاهر بعد ذلك يامغربية ياقحبة.
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-2
24 - maroqi الجمعة 29 نونبر 2019 - 18:29
ça n'existe pas au maroc qlque chose q s'appelle sode cé q d l'arnac et de la pub monsengere.les seuls produits concernés par le solde cé les tailles XXXL ou chaussures 46 47 50 hhhhhh
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25 - abc الجمعة 29 نونبر 2019 - 18:30
كل شيء عندكم موامرة ضد المسلمين حتى اليوم
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0
26 - ميموني محمد الجمعة 29 نونبر 2019 - 18:33
لا يجوز ان نتكلم في المغرب عن التخفيض . مادام بضاعتنا لا تحمل ثمن البيع، حيث تعرف المحلات والاسواق فوضى كبيرة ، وللبائع ان يدلي شفويا بالثمن الذي يريد .دون ترك اي حجة مكتوبة .
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