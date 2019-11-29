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كُتّاب وآراء
حكيم عبد المومن يتخلى عن سباق رئاسة "الباطرونا"
أعلن حكيم عبد المومن، الرئيس الحالي لفيدرالية السيارات، تخليه عن سباق رئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وعزا عبد المومن تخليه عن سباق الرئاسة إلى أسباب شخصية محضة، مؤكدا أنه سيواصل العمل لما فيه مصلحة تنظيم "الباطرونا" والقطاعات الاقتصادية بالمغرب.
وأوضح عبد المومن، في تصريح لهسبريس، أن تخليه عن تقديم ملف ترشيحه بشكل نهائي جاء بعد تفكير عميق ونتيجة مجموعة من الظروف الشخصية التي حالت دون ترشحه لسباق الرئاسة.
وقال عبد المومن إنه كان قرر الترشح لإيمانه العميق بضرورة مساهمته في الدفاع عن المصالح العامة للصناعات الوطنية والجهات والاقتصاد الوطني.
وأضاف "رؤيتي إيجابية، وهي معروفة لدى الجميع، ورغم قراري الانسحاب من سباق رئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، سأظل دوما رهن إشارة الاتحاد، وأوجه الدعوة إلى جميع القوى الحية في الاتحاد لتلعب دورها الكامل من أجل خدمة المقاولة والاقتصاد المغربي بشكل عام".