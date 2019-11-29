24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3908:0913:2116:0018:2319:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. صناعة الصلب بالمغرب تتعافى وسط تراجع أرباح الشركات العالمية (5.00)

  2. عدد المصابين بفيروس "السيدا" يناهز 21 ألف شخص في المغرب (5.00)

  3. "اتفاق التبادل الحر" يجمع حفيظ العلمي بوزيرة تركية (5.00)

  4. "التوحيد والإصلاح" تطالب المجلس العلمي بتوضيحات حول الإجهاض (5.00)

  5. جرائم مغربية على مواقع التواصل الاجتماعي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | حكيم عبد المومن يتخلى عن سباق رئاسة "الباطرونا"

حكيم عبد المومن يتخلى عن سباق رئاسة "الباطرونا"

حكيم عبد المومن يتخلى عن سباق رئاسة "الباطرونا"
هسبريس من الدار البيضاء
الجمعة 29 نونبر 2019 - 23:05

أعلن حكيم عبد المومن، الرئيس الحالي لفيدرالية السيارات، تخليه عن سباق رئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وعزا عبد المومن تخليه عن سباق الرئاسة إلى أسباب شخصية محضة، مؤكدا أنه سيواصل العمل لما فيه مصلحة تنظيم "الباطرونا" والقطاعات الاقتصادية بالمغرب.

وأوضح عبد المومن، في تصريح لهسبريس، أن تخليه عن تقديم ملف ترشيحه بشكل نهائي جاء بعد تفكير عميق ونتيجة مجموعة من الظروف الشخصية التي حالت دون ترشحه لسباق الرئاسة.

وقال عبد المومن إنه كان قرر الترشح لإيمانه العميق بضرورة مساهمته في الدفاع عن المصالح العامة للصناعات الوطنية والجهات والاقتصاد الوطني.

وأضاف "رؤيتي إيجابية، وهي معروفة لدى الجميع، ورغم قراري الانسحاب من سباق رئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، سأظل دوما رهن إشارة الاتحاد، وأوجه الدعوة إلى جميع القوى الحية في الاتحاد لتلعب دورها الكامل من أجل خدمة المقاولة والاقتصاد المغربي بشكل عام".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.