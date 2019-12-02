فاس تحتضن النسخة الثالثة من المنتدى الاقتصادي

هسبريس من الرباط

تنظم مؤسسة المنتدى الاقتصادي فاس مكناس النسخة الثالثة من المنتدى الاقتصادي في الفترة الممتدة من 04 إلى 06 دجنبر تحت شعار "الشراكات المبتكرة تآزر للنمو".

المنتدى الذي أنشئ ليكون واجهة تعريفية بالمؤهلات الاقتصادية، وفرصة للقاء الفاعلين الاقتصاديين، وفضاء للتبادل والحوار، ومنبرا للترويج والشراكة، أخذ منذ دورته الأولى بعدا دوليا متميزا، يقول بلاغ للقائمين عليه تتوفر عليه هسبريس.

ويستضيف المنتدى هذه السنة قرابة ثلاثين بلدا من أوروبا وإفريقيا، وتعقد على هامشه الدورة الـ 45 للجمعية العامة للمؤتمر الدائم للغرف المهنية الإفريقية والفرنكوفونية بمدينة فاس.

هذا التوجه الإفريقي، تؤكد المؤسسة، "يشكل علامة فارقة تميز المنتدى من خلال التنظيم المستمر لندوة: نحن أفارقة وقادرون، وهو ما يعكس انخراطنا الكامل في الرؤية والسياسة الأفريقانية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. هذه الندوة محطة للتأكيد من جديد على ضرورة الرفع من وتيره تطوير التعاون والشراكات لترجمة شعار الندوة: زمن إفريقيا فاعلة".

ويعقد مجلس مدينة فاس، بصفته شريكا للحدث، الدورة السابعة من ملتقى المدن الصديقة المتوأمة مع مدينه فاس، التي ستجمع عمداء ومنتخبي المدن المذكورة للتدارس حول دور "مجالس المدن كقاطرات للشراكات المبتكرة والتنمية المستدامة".

في السياق نفسه، يستضيف المنتدى ندوة لرابطة يوجين دي لاكروا التي تضم المنتخبين بالجمهورية الفرنسية لتعزيز الصداقة القوية بين فرنسا والمغرب، والتي "ستعمل على استكشاف سبل تطوير التعاون اللامركزي مع الجهة من خلال برامج ذات أثر مباشر، خاصة في العلم القروي"، يورد البلاغ.

وتعد ليلة جوائز المنتدى محطة لتقديم 12 مقاولة فاعلة بالجهة وتسليمها جوائز في فئات متعددة. كما ستكون فرصة لتقديم الجوائز للشباب الفائزين في أول مسابقة ابتكار المخصصة للسياحة المستقبلية، التي نظمت ما بين 22 و24 نوفمبر لأول مرة في مقر غرفه التجارة والصناعة والخدمات فاس مكناس للترويج لثقافة ريادة الأعمال وتشجيع روح المبادرة وتسليط الضوء على ما يمثله شبابنا من رأسمال بشري.

وتشكل برامج الورشات والندوات فرصة، تشدد المؤسسة ذاتها، للانكباب على تدارس مناخ ريادة الأعمال، وتنمية الرأسمال البشري، وعلاقات المقاولات والمجتمع المدني، والمسؤولية الاجتماعية للمقاولات، ورهانات الانفتاح على العالم، وأهمية مقاولات المواهب في تطوير الصناعات الثقافية والابداعية والرياضية، وذلك بغية نسج شراكات مبتكرة تمكن من خلق تآزر للنمو.

واعتبرت المؤسسة أن المنتدى يوفر أرضية لإغناء وتقوية الأثر الملموس والإيجابي للبرامج الهادفة للترويج للجهة وتحسين جاذبيتها وتعزيز موقعها الدولي، وتطوير القدرة التنافسية لمقاولاتها.