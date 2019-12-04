تعدد الفاعلين يطور التجارة الإلكترونية في المغرب

هسبريس – محمد لديب

قال أمين العلوي، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن توفر المغرب على ثلاثة فاعلين في قطاع الاتصالات ساعده على تكريس مناخ رقمي أهله للتعجيل بتطوير أنشطة التجارة الإلكترونية على نطاق واسع.

وأوضح العلوي، في كلمة ألقاها ضمن الندوة الثالثة التي نظمتها شركة "إنوي" حول "الميثاق الرقمي"، أن التجارة في المغرب تشهد تحولات رقمية كبرى.

وأضاف المتحدث أن المهنيين المغاربة العاملين في مجال الاستيراد أصبحوا يعتمدون بشكل كلي إلى الأداء الإلكتروني في معاملاتهم مع الخارج، وهو ما اعتبره "دليلا على توفر المملكة على الإمكانيات والكفاءات الضرورية للدفع بهذا القطاع نحو الأمام".

وقال المتحدث ذاته إن المعدل العالمي للأداء عن طريق الهاتف المحمول بلغ حوالي 42 في المائة من المعاملات، بينما انتقل معدل الأداء عن طريق البطائق المصرفية إلى 20 في المائة.

وأورد العلوي، خلال هذا اللقاء الذي ناقش موضوع حاضر ومستقبل التجارة الإلكترونية والأداء عن طريق الهاتف النقال أو الحاسوب بالمغرب، أن هناك مستقبلا واعدا ينتظر هذا المجال، نتيجة التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم على صعيد التجارة الإلكترونية التي أضحت تكتسح كل المجالات بخطى واثقة.

وأشار المتدخلون في هذا اللقاء إلى أن الأداء عبر طريق الهاتف الذكي بالمغرب يتطور بشكل متسارع، بالنظر إلى الارتفاع المتتالي لنسبة الولوج إلى الإنترنت.

ورصد المتحدثون أن الأداء عبر الهواتف الذكية يشمل بشكل عام أداء فواتير استهلاك الماء والكهرباء، وتسديد مبالغ فواتير التأمينات.

وأوضحوا أن أغلب الطلبيات من مواقع التجارة الإلكترونية يتم أداؤها نقدا، مؤكدين أن كل المؤشرات تدعو إلى التفاؤل، نظرا لتوفر المغرب على إرادة سياسية لتطوير قطاع التجارة الإلكترونية.