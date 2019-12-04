صندوق الإيداع والتدبير يطلق "هاكاثون الابتكار‎"

هسبريس من الرباط

يطلق صندوق الإيداع والتدبير الاحتياط برنامجه الأول للابتكار المفتوح تحت عنوان "Prévoithon 2019: هاكاثون الابتكار من قطب الاحتياط لصندوق الإيداع والتدبير"؛ وذلك من 13 إلى 15 دجنبر.

ويأتي تنظيم هذا الحدث الإبداعي والتشاركي، الذي يحتضنه مقر القطب، وفق بلاغ للصندوق، توصلت به هسبريس، في إطار مشروع التحول الرقمي للمؤسسة.

وسيشهد هذا الموعد تعبئة العديد من المواهب والكفاءات المختلفة القادمة من داخل المؤسسة وخارجها من أجل تطوير أفكار جديدة وإبداع خدمات مبتكرة من خلال استغلال الإمكانيات التي يتيحها العالم الرقمي.

في هذا السياق، قال علي بنسودة، مدير قطب الاحتياط لصندوق الإيداع والتدبير: "يعتمد الهاكاثون إستراتيجية تقوم على الذكاء الجماعي وتشجع على تبادل الأفكار وروح المبادرة والإبداع المشترك للوصول إلى حلول مبتكرة في ارتباط بمنظومتنا. إن من شأن هذه الإستراتيجية تسريع عملية التحول الرقمي من خلال نشر ثقافة رقمية واستباق حل المشاكل المرتبطة بالعمليات".

وسيجتمع مستخدمو قطب الاحتياط لصندوق الإيداع والتدبير، ومجموعة صندوق الإيداع والتدبير، إضافة إلى أصحاب مقاولات ناشئة ومقاولين شباب وطلبة وباحثين ومُطوّرين يعملون في مجال أنظمة المعلومات، ومصممين وشركاء ومتقاعدين ومنخرطين ومستفيدين آخرين من خدمات صندوق الإيداع والتدبير الاحتياط لمواجهة ثلاثة تحديات محدّدة، ويتعلق الأمر "بهاكر التواصل": تطوير حل كفيل بتمكين قطب الاحتياط لصندوق الإيداع والتدبير من التواصل مع الأشخاص المناسبين في الوقت والمناسب وباللغة المناسبة، و"هاكر المعلومات": تطوير أداة تمكّن قطب الاحتياط من تعميم المعلومة الموجهة إلى كافة المتدخلين، و"هاكر مراقبة إثبات حياة المتقاعدين": تطوير حل يمكّن قطب الاحتياط لصندوق الإيداع والتدبير من دفع معاش المتقاعدين دون الحاجة إلى جعلهم يدلون بوثائق إدارية.

وأكد البلاغ أن قطب الاحتياط لصندوق الإيداع والتدبير، باعتماده على منهجية "التفكير القائم على التصميم"، يطمح إلى جعل زبونه في صُلب اهتماماته وجعله يعيش تجربة بسيطة وسلِسة أثناء استعمال خدمات المؤسسة، سواء أكان هذا الزبون متقاعدا أو منخرطاً أو مستفيداً من خدمات القطب.