سفير اليابان: الرأسمال البشري المغربي مورد فعال

هسبريس من الرباط

قال تاكوجي هاناتاني، سفير اليابان المعتمد لدى المملكة المغربية، الأربعاء بالرباط، إن الرأسمال البشري المغربي يشكل "موردا مؤهلا وذا أداء فعال" في خدمة التنمية الاقتصادية للمملكة، منوها، خلال محاضرة بالجامعة الدولية للرباط حول موضوع "التنمية الاقتصادية باليابان"، بالموارد البشرية "الغنية وذات الأداء الفعال" التي يتمتع بها المغرب.

وأكد هاناتاني أهمية هذا المورد البشري المؤهل باعتباره "مؤهلا مهما في خدمة الاستثمار التنافسي وخلق القيمة المضافة"، مشيرا إلى أن المغرب يعد ثاني وجهة إفريقية للاستثمارات المباشرة اليابانية في القارة، وأن 70 مقاولة يابانية تشتغل حاليا في المغرب وقد ساهمت في خلق حوالي 14 ألف منصب شغل.

وقال المتحدث إن "اليابان لا تتوفر على موارد طبيعية، وتعتمد أساسا على رأسمالها البشري"، داعيا إلى مزيد من الاستثمارات في "هذا العامل الحاسم" في النمو الاقتصادي للأمم، مستعرضا مختلف مراحل التنمية الاقتصادية ببلاده، انطلاقا من عهد إيدو (1603-1867) الذي تم خلاله إرساء الشروط الضرورية للتصنيع والتحديث بالبلد.

وتطرق هاناتاني إلى التحديات الهيكلية التي تواجهها بلاده، وأبرزها "شيخوخة المجتمع الياباني وندرة الموارد الطبيعية والدين العام المرتفع"، مشيدا بالعلاقات الدبلوماسية الوثيقة التي تربط المغرب باليابان منذ الاستقلال، والتي "تجسدها علاقات تاريخية وثيقة تجمع بين العائلة الملكية المغربية والعائلة الإمبراطورية اليابانية، وعلاقات مثمرة في مجالات مختلفة".

كما عبر عن اعتزازه بتولي منصبه الدبلوماسي في المغرب منذ سنتين ونصف، معربا عن تطلعه إلى أن تشهد العلاقات الاقتصادية بين بلده والمغرب مزيدا من الازدهار، لا سيما المبادلات التجارية.

يذكر أن هذا اللقاء يندرج في إطار سلسلة من المحاضرات تنظم تحت عنوان "أربعاء المقاولة"، تلقيها شخصيات مرموقة لفائدة طلبة جامعة الرباط الدولية.