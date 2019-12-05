المملكة تنضم إلى تحالف شبكة "إفريقيا الذكية"

هسبريس من الرباط

انضم المغرب، الأربعاء، إلى تحالف "سمارت أفريكا" (إفريقيا الذكية)، وهي شبكة تطمح إلى النهوض بالتكنولوجيا الرقمية في إفريقيا وتحويلها إلى سوق رقمية موحدة.

وقال المدير العام للشبكة، لاسينا كوني، خلال حفل لتفعيل انضمام المغرب إلى التحالف نظم بالرباط على هامش تقديم فدرالية التكنولوجيات والاتصال والأوفشورينغ لورقة توصيات حول "الرقمنة في صلب النموذج التنموي بالمغرب"، إنه بانضمام المغرب، "بات التحالف يضم 30 دولة عضوا تمثل سوقا إجماليا تتجاوز 750 مليون نسمة، والعديد من الشركاء الخواص ومن المنظمات الدولية".

وأضاف كوني أن المغرب يشهد تطورا مطردا في المجال الرقمي، سواء في القطاع العام أو الخاص، مشيرا إلى أن المملكة عبأت وسائل وموارد كبيرة لتعزيز القطاع الرقمي، وتشجع المواطنين على الانخراط فيه أكثر بهدف النهوض باقتصاد البلاد، لافتا الانتباه إلى التزايد المطرد في عدد المقاولات الناشئة التي يتم إحداثها في المغرب.

واعتبر المتحدث أن طبيعة التكنولوجيا والابتكار العابرة للحدود تعني أن المغرب ومقاولاته الناشئة بإمكانهما خلق فرص للقارة بأسرها.

كما أعرب المدير العام لتحالف "سمارت أفريكا" عن اقتناعه الراسخ بأن الدينامية التي تشهدها المملكة والريادة التي تتمتع بها سيكون لهما تأثير هائل في القارة، بدعم تقني وتنسيق من أمانة التحالف.

يذكر أن شبكة "سمارت أفريكا" تضم، إلى جانب الدول الأعضاء الــ30، أكثر من 40 مقاولة من القطاع الخاص، بما في ذلك "هواوي" و"فيسبوك" و"إنتيل" و"داتا كوميونيكيشن"، فضلا عن العديد من المنظمات الدولية مثل الاتحاد الإفريقي، والاتحاد الدولي للاتصالات، والبنك الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية.