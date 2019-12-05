"مكتب الفوسفاط" يشارك في مؤتمر صيانة الآلات‎

هسبريس من الرباط

تشارك مجموعة OCP، من خلال "وحدة العمل" المتخصصة في تحسين الموثوقية والصيانة، (OCP Maintenance Solutions)، في "مؤتمر CBM"، المؤتمر العالمي المخصص لصيانة الآلات، في الفترة الممتدة من 3 إلى 5 دجنبر 2019 بمونتيري بالمكسيك.

OCP-MS، التي تأسست سنة 2017، هي إحدى المبادرات المبتكرة والمتطورة التي تحظى بدعم مجموعة OCP، وهي، وفق القائمين عليها، "مبادرة مثمرة تبرز كيفية تمكن الحلول الرقمية من خلق خدمات ذات قيمة مضافة عالية في مجال الصيانة. بفضل الحلول الذكية التي وضعتها هذه الوحدة، يمكن الآن توقع حدوث الأعطال قبل حدوثها، وهو ما يساهم في تحسين كفاءة أدوات الإنتاج والرفع من عمرها الافتراضي".

وأخبرت المجموعة بأنه بمناسبة مؤتمر CBM، تحالفت OCP-MS مع معهد موبيوس، الرائد العالمي في التكوين ومنح شهادات الاعتماد المتعلقة بتحسين الموثوقية، تقنيات تحليل الاهتزازات ورصد الأوضاع.

من خلال توقيع هذه الاتفاقية، أصبحت OCP-MS أول مركز لمنح شهادات التكوين المعتمدة من طرف معهد موبيوس بالمغرب، مع توسيع نطاق المبادرة لتشمل القارة الإفريقية.

تجدر الإشارة إلى أن OCP MS أنشأت مؤخرا قطبا لأنشطة التكوين أطلقت عليه اسم OCP MS Academy، يمنح شهادات الاعتماد ويوفر دورات تكوينية مبتكرة للفاعلين في الصيانة من شأنها المساهمة في استيعاب المفاهيم المعقدة.

وتماشيا مع رؤية OCP MS، يقدم معهد موبيوس دورات تكوينية على الأنترنيت حول المنشآت الصناعية بالاعتماد على نهج بيداغوجي مبتكر يستخدم صورا متحركة مبتكرة ثلاثية الأبعاد ونماذج محاكاة للبرمجيات، وهو ما يساهم في فهم المواضيع المعقدة.

ويساهم توقيع هذه الاتفاقية، تقول المجموعة، في تسهيل التطور المستقبلي لوحدة الأعمال التابعة لمجموعة OCP إلى حد كبير، وسيمكنها من تدعيم قطب أنشطة التكوين OCP MS Academy ؛ وبالتالي تطوير المهارات التقنية والأكاديمية لأعضائها.