مكتب الفوسفاط ينظم السوق التضامني لـ28 تعاونية

هسبريس من الرباط

تنظم مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) مبادرة "يدنا فيديهم"، وهي عبارة عن سوق تضامني لفائدة 28 تعاونية تنتمي لأقاليم آسفي، الجديدة، العيون، تازة، مولاي بوسلهام، والمحمدية.

خلال الأيام الأربعة لهذا المبادرة، التي تتجدد للمرة الثالثة هذه السنة، من خلال برنامج "ACT4Community"، ستتواجد التعاونيات في المقر الرئيسي للمجموعة يومي 5 و6 دجنبر، لتنتقل بعد ذلك إلى نادي "OCP" يومي 7 و8 من الشهر ذاته، من أجل تقديم مختلف منتوجاتها لجميع موظفي المجموعة.

وستمكن المبادرة، وفق بلاغ صادر عن المجموعة، موظفي هذه الأخيرة "من اكتشاف مختلف عروض هذا البرنامج مثل صناعة الخزف التي تشتهر بها منطقة آسفي، والحلويات، ومنتجات التجميل، والمنتجات المحلية، ومنتجات الصناعة التقليدية، بالإضافة إلى منتجات تعاونية متخصصة في إعادة تدوير مخلفات القهوة وتحويلها إلى حطب للتدفئة، وكذا نفايات الأسماك والدواجن والحبوب التي يتم تحويلها إلى طعام للكلاب والقطط".

ويندرج السوق التضامني، وفق المصدر ذاته، "في إطار ديناميكية برنامج ACT4Community الذي يمكن متطوعي مختلف مواقع مجموعة OCP من تسليط الضوء على التعاونيات التي تحظى بمواكبة مستمرة من المتطوعين".

جدير بالذكر أيضا أن ديناميكية "ACT4Community" "ترتكز على نهج فعال ومبتكر، لا مركزي ومرن، يهدف إلى تعزيز خلق قيمة مشتركة، حيث تتمثل رغبة المجموعة في وضع نهج شامل للبناء المشترك والتقارب مع نظامها الإيكولوجي لتوليد مبادرات ذات قيمة مستدامة وذات تأثير قوي على المجتمعات، سواء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، أو في مجالات الثقافة، التعليم والبيئة"، يورد البلاغ.