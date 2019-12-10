تكنولوجيا "بلوكتشين" ترفع حظوظ الشغل بالمغرب

هسبريس من الدار البيضاء

اعتبر أمين زنيبر، المدير العام لـ"سوب آنفو"، أن اكتساب مهارات معرفية وتقنية في تكنولوجيات "بلوكتشين" و"ماشين لورنين" و"شاتبوتز" يرفع حظوظ الشباب المغربي في إيجاد فرص عمل بالسوق الوطنية.

وقال زنبير، خلال لقاء نظم بالدار البيضاء حول التكنولوجيا الحديثة ودورها في خلق فرص العمل، إن ورشات العمل التدريبية في هذه المجالات تساهم بشكل كبير في دمقرطة المعرفة.

وأضاف أن "مثل هذه اللقاءات تشكل مناسبة لتسليط الضوء على الجهود التي بذلناها بالمؤسسة لدعم الخريجين في بداية مسارهم المهني".

وتابع زنيبر أنه "منذ إطلاق أول معاهدها في المغرب سنة 2008 في الدار البيضاء، والثاني في الرباط سنة 2009، استطاعت مدرسة SUPINFO إدماج 400 طالب في سوق الشغل وطنيا ودوليا، حيث تستفيد المؤسسة لدعم نجاحها من ارتباطها بالجامعة الفرنسية الرائدة SUPINFO التي تم إنشاؤها سنة 1965، المتواجدة في أكثر من 36 بلدا عبر العالم".

وعلى امتداد 11 سنة من تواجدها في المغرب، تمكنت "SUPINFO" خلال السنوات الأخيرة من إنشاء العديد من الشراكات مع فاعلين رئيسيين في المملكة، وذلك بفضل إشعاعها في مجال التكوين في تكنولوجيا المعلوميات.

واستطاعت المؤسسة من خلال التزامها الوقوف على عشرات المبادرات التي رأت النور، حيث، بتعاون مع شركة "ATOS"، تم إنشاء برنامج خاص بالمنح الدراسية التي يستفيد منها أفضل طلاب المعاهد المتخصصة في التكنولوجيا التطبيقية، وذلك بهدف الحصول على تدريب بالتناوب داخل المؤسسة.

كما أطلقت "SUPINFO" مع "Dataprotect" مختبرا لحماية المعلوميات، بينما تم إنشاء شراكة تربوية مع "Nelite" تهدف بالأساس إلى حضور خبراء الشركة لإلقاء دروس في المجال لصالح طلبة المؤسسة.

وبالموازاة مع كل هذه الورشات، تنظم "SUPINFO" العديد من المسابقات، مثل "CanYouWeb" و"SevYourGame"، كما تنظم تحديات موجهة للطلاب من خلال تدريبات في تطوير المواقع الإلكترونية أو ألعاب الفيديو.

وحرصت المؤسسة خلال 2019 على وضع مجموعة من البرامج المبتكرة قصد الانخراط في الثورة الصناعية الرابعة، ومواكبة التحولات الرئيسية في العالم، خاصة بعد ظهور إنترنت الأشياء.

وتطمح "SUPINFO" اليوم إلى أن تصبح "جامعة 4.0"، تقدم محتويات وطرقا بيداغوجية تتماشى مع واقع الصناعة الحديثة.

ويهدف هذا النهج الجديد إلى إعطاء أهمية أكبر للمؤهلات المهنية من خلال مزج الدروس النظرية بالتطبيقية، وتكييف المحتويات والمناهج وربطها بالتقنيات الرقمية الجديدة.

كما تطمح أيضا "جامعة 4.0" إلى تكوين جيل جديد من الأساتذة الخبراء لتحديث المؤسسة قصد جعلها أكثر مرونة، مع تعزيز المتابعة الفردية للطلاب.

ولتطوير برامج الدراسة وفقا لتوقعات واحتياجات السوق، أنشأت "SUPINFO" المغرب سابقا شراكة حصرية مع "لينكدين" (Linkedin)، وأصبحت اليوم قادرة على تحديد المهارات المهنية الأكثر طلبا في سوق الشغل بدقة، وذلك بفضل شبكتها الاجتماعية التي تضم 400 مليون عضو في أكثر من 170 قطاعا.