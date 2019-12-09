تعيين الطاير بمجلس الرقابة لـ"اتصالات المغرب"

هسبريس من الرباط

قام مجلس رقابة "اتصالات المغرب"، المجتمع يوم الجمعة 6 دجنبر الجاري، بتعيين عبيد بن حميد الطاير نائب رئيس المجلس، ليحل محل عيسى محمد غانم السويدي.

وذكر بلاغ لشركة "اتصالات المغرب"، توصلت به هسبريس، أن "مجلس الرقابة تقدم بالشكر إلى السيد عيسى محمد غانم السويدي على الالتزام الذي تميز به، طيلة فترة ولايته".

وأفاد البلاغ بأن عبيد بن حميد الطاير يشغل، حالياً، منصب رئيس "مجموعة اتصالات" الإماراتية.

وأضاف المصدر ذاته أن الطاير "حاز على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية بجامعة كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية".