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الرئيسية | مال وأعمال | قمة الخليج تدعو إلى وحدة مالية ونقدية في 2025‎

قمة الخليج تدعو إلى وحدة مالية ونقدية في 2025‎

قمة الخليج تدعو إلى وحدة مالية ونقدية في 2025‎
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 10 دجنبر 2019 - 18:35

دعا البيان الختامي للقمة الخليجية الـ40، التي احتضنتها العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، إلى وحدة مالية ونقدية بحلول عام 2025.

وشدد البيان، الذي تلاه عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، على ضرورة العمل على تحقيق التكامل الاقتصادي والاتحاد الجمركي بين الدول الخليجية، معتبرا أن التحديات تتطلب تعزيز التعاون والشراكة مع الدول الشقيقة والصديقة.

التحديات المشتركة، كالمياه والزراعة، من بين النقاط التي دعا البيان إلى العمل على إيجاد حلول لها، مشددا على تعزيز التعاون العسكري والأمني للحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

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