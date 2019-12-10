أخنوش يفتتح في أكادير المؤتمر الدولي للأركان

هسبريس من الرباط

ترأس عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الثلاثاء بأكادير، حفل افتتاح أشغال الدورة الخامسة للمؤتمر الدولي للأركان تحت شعار "الرأسمال الطبيعي للمحيط الحيوي للأركان.. القيمة والتثمين"، بمشاركة الباحثين والأكاديميين والجهات الفاعلة الاقتصادية والدولية التي تهتم بمختلف الجوانب المتعلقة بسلسلة الأركان.

وينظم المؤتمر تحت رعاية الملك محمد السادس، من طرف الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات والأركان ANDZOA، تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشراكة مع المعهد الوطني للبحث الزراعي INRA ووكالة التعاون الدولي الألماني GIZ.

ويهدف هذا المؤتمر، الذي ينظم كل سنتين بالتوازي مع النسخة الأولى من المعرض الدولي للأركان، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، "إلى تبادل المعرفة العلمية والتقنية بين الباحثين على الصعيدين الوطني والدولي ومدبري المجال الغابوي والفاعلين الاقتصاديين ومؤسسات التنمية. كما أنه فرصة للتواصل والاستفادة من نتائج وإنجازات البحث العلمي على شجرة الأركان ومناطق الأركان ولتقييم المبادرات والمناهج الحالية لتقييم وتثمين محميات الرأسمال الطبيعي والمحيط الحيوي للأركان".

من جهة أخرى، تهدف هذه الدورة، التي تعد دورة لتقديم الحصيلة ورسملة الإنجازات المحققة ونتائج البحث العلمي على شجرة الأركان ومجال الأركان، "إلى دراسة الأدوار التي يلعبها تقييم وتثمين محميات الرأسمال الطبيعي والمحيط الحيوي للأركان، وخاصة شجرة الأركان، في تطوير وخلق الثروة"، وفق المصدر ذاته.

كما حضر هذه الدورة من المؤتمر، الذي عقد على شكل موائد مستديرة ولقاءات وزيارات ميدانية لفائدة 230 باحثا، مشاركون من 9 بلدان مسؤولون حكوميون وممثلو الشركاء التقنيين والماليين وممثلو المجتمع المدني والعديد من المهنيين.

وعلى هامش هذا الحدث، ترأس أخنوش توقيع اتفاقيتين، الأولى بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والفدرالية البيمهنية للأركان تهم تأهيل الفيدرالية، بينما تتعلق الاتفاقية الثانية بتسويق المنتوجات العضوية من الأركان، والتي تم توقيعها بين الفيدرالية البيمهنية للاركان والفيدرالية البيمهنية للمنتجات العضوية بالمغرب.

كما قام الوزير بمنح جوائز لأفضل بحث على شجرة الأركان خلال تنظيم جائزة الباحثين الشباب، والتي تهدف إلى تعزيز وتطوير مشروع بحثي متميز من طرف الباحثين الشباب وطلبة الدكتوراه والماستر. كما تم تقديم العديد من جوائز التميز لأفضل بحث في جميع التخصصات المختلطة.

يذكر أن الحدث شهد حضور كل من والي جهة سوس ماسة والمدير العام للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان ورئيس الفيدرالية البيمهنية لسلسلة الأركان وممثلة منظمة "الفاو" بالمغرب والمدير العام المقيم للتعاون الدولي الألماني بالمغرب.