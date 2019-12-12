وظيفة جديدة تعزز ميزات التطبيق الهاتفي "ضريبتي"

هسبريس من الرباط

أغنت المديرية العامة للضرائب التطبيق الهاتفي "Daribati" بوظيفة جديدة تمكن الأشخاص المنخرطين في الخدمات الإلكترونية "SIMPL" من الاطلاع على الضرائب المفروضة بالنسبة للرسم المهني ورسم السكن والخدمات الجماعية.

وأشارت المديرية العامة للضرائب في بلاغ صحافي، إلى أن الوظيفة الجديدة تخول الحصول على مراجع أداء الضرائب، وتأتي في إطار استراتيجيتها المتواصلة للرقمنة وتحسين الخدمات المقدمة للملزمين.

جدير بالذكر أنه يمكن تحميل تطبيق "Daribati" على "بلاي ستور" (Android) و"آب ستور"(IOS).