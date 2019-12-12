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الرئيسية | مال وأعمال | دراسة دولية: مراكش بين أرخص المدن السياحية

دراسة دولية: مراكش بين أرخص المدن السياحية

دراسة دولية: مراكش بين أرخص المدن السياحية
هسبريس من الرباط
الخميس 12 دجنبر 2019 - 12:20

وضع تصنيف دولي مدينةَ مراكش المغربية ضمن المدن الشعبية العشر التي يمكن للسائح أن يقضي فيها إجازة بتكلفة أرخص؛ إذ بمقدور السائح أن يقضي يوما واحدا في "المدينة الحمراء" بمتوسط تكلفة في حدود 43.96 يورو.

ووفق دراسة أنجزها "Starling Bank"، فقد حلّت مدينة مراكش في الرتبة السابعة ضمن المدن الشعبية الأرخص عبر العالم، فيما صُنفت العاصمة الهندية ديلهي في الرتبة الأولى بمتوسط تكلفة قُدر بـ28.22 يورو في اليوم، تلتْها مدينة القاهرة المصرية، ثم مدينة إسطنبول التركية في الرتبة الثالثة.

في المقابل، تصدرت مدينة نيويورك قائمة المدن الأكثر غلاء في العالم؛ إذ يكلف قضاء يوم واحد بها 179.15 يورو، تليها مدينة لوس أنجلوس الأمريكية أيضا بمتوسط تكلفة يومي يصل إلى 89.40 يورو، ثم العاصمة البريطانية لندن في الرتبة الثالثة بمتوسط تكلفة في حدود 45.00 يورو.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - petit taxi الخميس 12 دجنبر 2019 - 12:33
النقطة السوداء الوحيدة هي وسائل النقل حيث يعاني المواطنون الويلات من غنجهية السائقين الذي يفرضون عليك الوجهة بدل أن الزبون كما يرفضون الوقوف لأكثر من شخص حتى يستفيدوا من العداد على كل زبون رغم أن القانون يلزمهم حمل ثلاثة أشخاص إلا أنهم يرفضون
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2 - السعيدي الخميس 12 دجنبر 2019 - 12:34
هذه كذبة باينة، مدينة بحكم الغلاء في كل شيء أصبحت عالة على أهلها.
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16
3 - ابخس عفوا ارخص مدن !! الخميس 12 دجنبر 2019 - 12:37
مراكش من بين أرخص المدن السياحية في اﻻشهارات وانترنيت !! اما في أرض الواقع عليك ان تدفع وانت ساكت ، الغﻻ في كل شيء ، اما الشقق شبه المفروشة !! ثمنها ثمن 5 نجوم ، وﻻ تستحق نصف نجمة !! المهم اسئل المجرب وﻻ تسأل اﻻشهار.
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15
4 - amazigh الخميس 12 دجنبر 2019 - 12:42
Salem Alikom
c'est Marrakech aussi ou ya des bons Arnaque son première mondiale, rien t'arrive à laereport tu demande un pti Taxi tous demande 300 Dhs sil vous plais pour monté dans une Dacia, au Luxembourg ya des bons taxi et moin chèr que Marrakech sil vous plait......posté j'espère que les chauffards comprennent....
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8
5 - مهاجر الخميس 12 دجنبر 2019 - 12:57
ربما يؤخد بعين الإعتبار الرحلات السياحية المبرمجة بثمن بخس،43 دولار للأكل فقط.مراكش والمدن المغربية "السياحية" أجدها جد مرتفعة في الثمن مقارنة بالمنتوج، نفس الثمن أو أقل يكفيك في إسبانيا أو البرتغال مع جودة ومعاملة في المستوى العالي.مند 8 سنوات لا أقضي العطلة في المغرب،أكتفي بزيارة الوالدين.
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6 - hamid الخميس 12 دجنبر 2019 - 13:15
Barcelone est mille fois mois chere que Marrakech par exemple
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7 - irghis jawad الخميس 12 دجنبر 2019 - 13:20
انا شخصيا زرت عدة مدن لم ارا سوى اثمنة خيالية في المأكولات بالضبط جامع الفنى السؤال المطروح أين هم المسؤولون عن الأسعار؟؟؟
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8 - رشيد الخميس 12 دجنبر 2019 - 13:23
إن كان هذا يدل على شئ فإنما يدل على تدهور اقتصاد المدينة والبطالة بين افراد الشعب. فالمدن الغنية باقتصادها تجد اسعارها جد مرتفعة لان العمل فيها بكثرة وظروف العيش جيدة. ولذالك فإن الفنادق والمطاعم مثلا في نيويورك ولندن لا تكتفي بالقليل بل تطلب المبلغ الأقصى فما فوق.
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9 - ابن سوس المغربي، للأسف الخميس 12 دجنبر 2019 - 13:46
أرخص المدن و أفسدها للأسف شوهت المغرب هي و أكادير بدل استثمار في العنصر البشري تعليم تكوين صحة بناء مجتمع صناعي سياحة عائلية تتعرف على التاريخ و التراث الوطني سياحة نظيفة آلان التجارة في الجنس
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