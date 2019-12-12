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كُتّاب وآراء
دراسة دولية: مراكش بين أرخص المدن السياحية
وضع تصنيف دولي مدينةَ مراكش المغربية ضمن المدن الشعبية العشر التي يمكن للسائح أن يقضي فيها إجازة بتكلفة أرخص؛ إذ بمقدور السائح أن يقضي يوما واحدا في "المدينة الحمراء" بمتوسط تكلفة في حدود 43.96 يورو.
ووفق دراسة أنجزها "Starling Bank"، فقد حلّت مدينة مراكش في الرتبة السابعة ضمن المدن الشعبية الأرخص عبر العالم، فيما صُنفت العاصمة الهندية ديلهي في الرتبة الأولى بمتوسط تكلفة قُدر بـ28.22 يورو في اليوم، تلتْها مدينة القاهرة المصرية، ثم مدينة إسطنبول التركية في الرتبة الثالثة.
في المقابل، تصدرت مدينة نيويورك قائمة المدن الأكثر غلاء في العالم؛ إذ يكلف قضاء يوم واحد بها 179.15 يورو، تليها مدينة لوس أنجلوس الأمريكية أيضا بمتوسط تكلفة يومي يصل إلى 89.40 يورو، ثم العاصمة البريطانية لندن في الرتبة الثالثة بمتوسط تكلفة في حدود 45.00 يورو.
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تعليقات الزوّار (9)
c'est Marrakech aussi ou ya des bons Arnaque son première mondiale, rien t'arrive à laereport tu demande un pti Taxi tous demande 300 Dhs sil vous plais pour monté dans une Dacia, au Luxembourg ya des bons taxi et moin chèr que Marrakech sil vous plait......posté j'espère que les chauffards comprennent....