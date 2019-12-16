وكلاء تأجير السيارات بالمغرب يطلبون إعادة النظر في دفتر التحملات

هسبريس – محمد لديب

طالب أرباب وكالات تأجير السيارات بالمغرب بضرورة إعادة النظر في دفتر التحملات الخاص بالقطاع، من أجل مسايرة التطورات التي يشهدها المجال والمساعدة على تطوير القطاع.

وقال سعيد الزيغم، المتحدث باسم مجموعة من مهنيي قطاع وكلاء تأجير السيارات، إن القطاع يعاني من العديد من المشاكل التي من شأنها التأثير على مستقبل المقاولات المشتغلة في هذا المجال، والتي يبلغ عددها ما يناهز 7900 وكالة.

وأوضح الزيغم، في اتصال مع جريدة هسبريس، أن القطاع يلعب دورا حيويا في الاقتصاد الوطني، حيث يؤمن ما يزيد عن 31 ألف منصب شغل مباشر إلى جانب آلاف مناصب الشغل غير المباشرة.

وأورد المتحدث في التصريح ذاته: "أمام تراكم المشاكل، لجأ المهنيون إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر وزارتي النقل والمالية، في محاولة منهم لبسط العراقيل والمشاكل التي تواجه القطاع ومحاولة إيجاد حلول تخدم مصالح المهنيين والاقتصاد الوطني".

وأضاف حسن الزيغم: "من المشاكل التي يعاني منها القطاع، نجد إقدام شركات التأمينات على رفع أسعار خدماتها الموجهة إلى وكلاء تأجير السيارات؛ وهو ما من شأنه التسبب في زيادة التحملات المالية على هذه الوكالات، حيث التزم مسؤولو وزارة التجهيز بمراسلة شركات التأمين في هذا الشأن لاستيضاح الأمر".

وقال المتحدث إن المهنيين استعرضوا مجموعة من المشاكل الأخرى المتعلقة بحجز سيارات الكراء بدون سائق، والمشاكل المتعلقة بمخالفات السرعة التي يرصدها الرادار الثابت خاصة المخالفات ذات الطابع الجنحي.

وتعهدت وزارة التجهيز للمهنيين المحتجين بإعادة النظر في دفتر التحملات عبر إعداد مسودة في ظرف شهرين، والعمل على تدارس تفاصيله مع المهنيين، بعد التوصل باقتراحاتهم في هذا الشأن.