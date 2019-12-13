مئات المؤسسات تشارك في ملتقى "إنوي" للمقاولات

هسبريس من الدار البيضاء

استجابت أزيد من 850 مقاولة ومؤسسة، تمثل مناطق عديدة من المملكة ومختلف قطاعات الأنشطة، لدعوة "إنوي.. ملتقى المقاولات" خلال العام الجاري، حيث تمت مناقشة العديد من المواضيع؛ منها على الخصوص تكنولوجيا السحابيات (Cloud Computing)، وتأمين المعطيات، وتحسين النجاعة التشغيلية للمقاولات، إضافة إلى تطوير أداء العلامات.

وقال مسؤولو "إنوي"، خلال لقاء صحافي بالدار البيضاء، إن المشاركين في هذه الندوات الخاصة بالملتقى قاموا بعرض الإشكاليات الخاصة التي تعرفها مقاولاتهم والاستفادة من استشارات خاصة وملموسة.

وقال ميزر رضا، المدير التجاري للمقاولات الصغرى والمتوسطة لدى إنوي: "باعتباره فاعلا رقميا شاملا، فإن "إنوي" منخرط على جميع مستويات سلسلة قيمة التحول الرقمي والمعلوماتي للاقتصاد المغربي. وفي هذا السياق، ترسخت مكانة "ملتقى المقاولات"، مع مرور السنين، كموعد رئيسي، والذي نتوخى من خلاله جعل التحول الرقمي أمرا ملموسا ومتاحا للمقاولات الوطنية على اختلاف أشكالها".

ويتجلى التزام "إنوي" من أجل دمقرطة التحول الرقمي، منذ سنتين، في توفير بنية تحتية متينة. وبهذا الصدد، أصبحت "إنوي" تتوفر، منذ بداية 2019، على أكبر مركز معالجة المعطيات "Datacenter" بالمغرب، والذي شيد على أساس معايير TIER III.

وتشكل هذه البنية التحتية المكون الرئيسي للخزان السحابي السيادي لـ"إنوي"، والذي يتوفر على أعلى مستويات الجاهزية والأمن وموزع على مراكز عديدة للبيانات، حيث تمكن هذه البنية المقاولات من تخزين تطبيقاتها دون استثمار مسبق في الخوادم (serveurs) أو التجهيزات.

ولتمكين المهنيين من الاستفادة من أحسن التكنولوجيات، يتوفر "إنوي" على مجموعة من الخدمات السيادية فيما يخص البريد الإلكتروني، والاتصالات الموحدة، والويفي أو أيضا التطبيقات (خاصة بعد توقيع اتفاقية مؤخرا مع الرائد العالمي SAP.

وبما أن الأمن المعلوماتي يعتبر من أهم أولويات المقاولات في التحول الرقمي، فإن "إنوي" يقدم خلال "ملتقى المقاولات" خدمات الأمن على سحابيات سيادية ومتوفرة لجميع المقاولات. هذه الحلول تمكن من الحماية من الهجمات من صنف "DDoS"، والفيروسات أو البرمجيات الخبيثة.