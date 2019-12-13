موريتانيا تحتضن النسخة الأولى لـ"أسبوع المغرب"

هسبريس من الرباط

تحتضن مدينة نواكشوط الموريتانية، في الفترة الممتدة ما بين 16 و22 دجنبر 2019، فعاليات "أسبوع المغرب" في نسخته الأولى.

وتشكل هذه التظاهرة، حسب المنظمين، "فرصة سانحة للتعرف على أصالة وغنى وتنوع التراث المادي واللامادي للمملكة المغربية".

وأوضحت سفارة المغرب بنواكشوط أن هذا الأسبوع سيمكن من "الاحتفاء بأواصر الأخوة المتأصلة في التاريخ وبعمق الوشائج الإنسانية والاجتماعية والثقافية التي تربط بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة".

ويقدم "أسبوع المغرب" برنامجًا غنيًا ومتنوعًا من الأنشطة، يتضمن فضاءات مجهزة لاحتضان لقاءات بين رجال الأعمال "B to B" واجتماعات بين الفاعلين الحكوميين والمؤسساتيين، بالإضافة إلى مساحات عرض مصممة خصيصا لأخذ زائريها في جولة استكشافية تمكنهم من الاطلاع على الثراء الثقافي للمملكة المغربية، وذلك عبر تقديم عروض لفنون المائدة والطبخ المغربي الرفيع والتعرف على المنتجات الأصيلة، دون إغفال التعريف بالإمكانيات والمؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها المملكة.

ويهدف هذا الموعد إلى تمكين الزوار والمهنيين من اكتشاف مختلف القطاعات والعلامات التجارية التي تثمن المنتجات المغربية عالية الجودة.

وستقام تظاهرة "أسبوع المغرب" في فضاء المركب الرياضي الأولمبي، على مساحة حوالي 3000 متر مربع، ويشمل فضاءات حديثة للعرض مصممة ومؤثثة بشكل يعكس خصوصيات المعمار المغربي، بالإضافة إلى خيام تقليدية تضفي لمسة جمالية مستوحاة من الأصالة المغربية.

وتواكب فعاليات الأسبوع أنشطة فنية وثقافية عدة، تتضمن سهرات موسيقية وأمسيات شعرية يحييها فنانون وشعراء مغاربة وموريتانيون، وكذلك عرض أزياء للاحتفاء بالقفطان المغربي.

كما ستعقد بهذه المناسبة ندوة حول موضوع "التبادل التجاري بين المغرب وموريتانيا: الواقع والآفاق"، ينشطها نخبة من الجامعيين والخبراء المغاربة والموريتانيين.