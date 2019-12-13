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كُتّاب وآراء
لعلج والتازي يترشحان رسميا لرئاسة تنظيم الباطرونا
وضع كل من شكيب لعلج والمهدي التازي ملف ترشيحهما، اليوم الجمعة، من أجل الظفر برئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وقال شكيب لعلج لدى مغادرته مقر الاتحاد، بعد إيداع ملف الترشيح المشترك مع مهدي التازي، إنه سيعمل على تطبيق برنامج يهدف إلى تعزيز دور المقاولات في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي للمملكة.
وأشار لعلج، رجل الأعمال الشهير في مجال الصناعات الغذائية رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن، إنه يحظى بدعم شريحة واسعة من الفيدراليات التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى جانب 70 في المائة من المقاولات الصغرى والمتوسطة الممثلة في الاتحاد.
وستباشر اللجنة المختصة بدراسة ملف ترشيح لعلج والتازي، ابتداء من يوم الإثنين القادم، إلى جانب ملفات ترشيح أخرى في حال إيداعها من طرف منافسين آخرين.
وكان أعضاء المجلس الإداري للاتحاد العام لمقاولات المغرب، برئاسة دافيد طوليدانو، قرروا شهر أكتوبر الماضي تعيين محمد نور الدين بشيري على رأس أكبر تنظيم للباطرونا في المغرب لمدة ثلاثة أشهر، تعقبها انتخابات لاختيار الرئيس الجديد الذي سيخلف الرئيس المستقيل صلاح الدين مزوار.
وجرى تحديد يوم 22 يناير 2020 تاريخا لانتخاب الرئيس الجديد للاتحاد العام لمقاولات المغرب لمدة ثلاث سنوات.
وسيقفل باب الترشح اليوم الجمعة، 13 دجنبر الجاري، يعقبه اجتماع لاعتماد الترشيحات المقدمة، لتنطلق فيما بعد الحملة الانتخابية التي ستنتهي بانتخاب الرئيس يوم 22 يناير من العام المقبل.