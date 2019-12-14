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كُتّاب وآراء
تراجع جماعي للعملات الرقمية أمام الدولار الأمريكي
سجلت العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" انخفاضا بنسبة 2.5% ، ليصل سعرها إلى سبعة آلاف و59 دولار وفقا لمنصة تداول العملات الرقمية "بيتستامب"، ومقرها لوكسمبورغ.
وذكرت وكالة أنباء بلومبرغ، اليوم السبت، أن سعر عملة لايتكوين انخفض كذلك بنسبة 1.9% إلى 43 دولار، وهو يقل حاليا بنسبة 88% عن المستوى المرتفع الذي سجله في 19 دجنبر 2017 وبلغ 375 دولار. وارتفع السعر بنسبة 47% حتى الآن خلال العام الجاري.
وانخفض سعر عملة إثريوم المشفرة بنسبة 1.5% إلى 142 دولار. كما تراجعت عملة ريبل المشفرة بنسبة 1.8% إلى 22 سنت.
وتذبذبت أسعار بيتكوين بمتوسط تبلغ نسبته 3.7%؛ حيث تم تداولها بأسعار تراوحت بين سبعة آلاف و8 دولارات وسبعة آلاف و269 دولارا، وهي تقل حاليا بنسبة 64% عن المستوى المرتفع الذي سجلته في 17 دجنبر 2017 وبلغ 19 ألفا و 666 دولار.