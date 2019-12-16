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الرئيسية | مال وأعمال | عملية نصب عقارية من باريس توقع بضحايا مشاريع "باب دارنا"

عملية نصب عقارية من باريس توقع بضحايا مشاريع "باب دارنا"

عملية نصب عقارية من باريس توقع بضحايا مشاريع "باب دارنا"
هسبريس – محمد لديب
الاثنين 16 دجنبر 2019 - 09:00

كشفت معطيات جديدة حصلت عليها هسبريس من مهنيين عاملين في القطاع العقاري بالمغرب أن محمدا الوردي نجح في جمع أموال كثيرة من ضحاياه، انطلاقا من العاصمة الفرنسية باريس.

وذكر مصادر هسبريس أن الوردي حاول، خلال سنتي 2010 و2011، تسويق مشاريعه العقارية الوهمية؛ لكنه كان يصطدم برفض مجموعة من شركات التسويق العقاري الترويج لمشاريعه، بسبب عدم توفره على التراخيص اللازمة لبناء مجمعاته السكنية.

وأوضحت المصادر ذاتها: "لقد تبيّن لمجموعة من شركات التسويق أن شركة "باب دارنا" وباقي الشركات التابعة لها لم تكن تتوفر على شواهد الملكية العقارية للأراضي التي كان يقول رئيسها إنها ستحتضن هذه المشاريع؛ وهو ما دفعه إلى المشاركة في مجموعة من المعارض المغربية العقارية الدولية، من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من المبيعات".

وأضافت المصادر: "أقدم محمد الوردي على المشاركة في معرض "سماب إيمو" بباريس، وهناك حطّم كافة الأرقام عبر تسويق مجموعة كبيرة من الشقق السكنية والفيلات لمغاربة العالم، على الرغم من أنه لا يتوفر في واقع الأمر سوى على مجسمات هذه المشاريع. وقد قمنا بتحذير المسؤولين من هذا الأمر، الذي كان الجميع يعلم أنه سيتسبب في فضيحة كبرى، وهو ما كان بالفعل".

وأوردت المصادر ذاتها أن الوردي كان يقوم بحجز مساحة كبيرة تفوق الخيال، وكان يوظف كافة الطرق لجذب الزبناء عبر عروض بيع تقل عن سعر الكلفة أحيانا، كما حدث في مشروع شراء شقتين والحصول على ثالثة مجانا.

واستطردت مصادر هسبريس: "لقد حصل ما كنا نخشاه، ففي السنة الموالية بدأ الضحايا يتجمهرون في مجموعة من المعارض العقارية المغربية بأوروبا، ويرفعون شعارات ضد مسؤولي هذه الشركة وآخرين، للاحتجاج على عملية النصب التي تعرضوا لها؛ وهو ما أثر على إشعاع هذه التظاهرات، وعلى معاملات الشركات الوطنية المشاركة فيها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - ait baha الاثنين 16 دجنبر 2019 - 09:11
Tu achéte deux maison la troisiéme est gratuite ça me fait rigoler c'est pas du savon ou bien gillette une vrai maison comme dit le provérbe temma3 khaighelbo lkeddab
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3
2 - غالب بدر الاثنين 16 دجنبر 2019 - 09:16
هذه الفضيحة ليست الاولى بل الفضائح مستمرة و لا تنقطع ابدا اذ يتعلق الامر بثقافة شائعة واسعة و هي ثقافة النصب و اللصوصية و النهب و تهربب الاموال و هي تعكس جوهر الدولة و القيم التي تشيعها و هي الفساد على نطاق واسع بسبب غياب الديموقراطية و حكم الشعب لنفسه بنفسه...و لهذا لا يحاكم الفاسدين بالمعرببل من يتابع و يحاكم هو من يقول كلمة حق...اذ لا مجال لمحاولة ايجاد الاعذار و التبريرات....
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15
3 - معلق الاثنين 16 دجنبر 2019 - 09:23
في الواقع هي افكار بليدة ان ان تستتمر ماافنيت عمرك في في بيت في بلدك الدي انت هربت منه...يكفي ان تكتري عندي الزيارة او تبيت عند العائلة...فرغم حنينك للوطن... لن تقدر ان تعيش شبابك فيه فما بالك بشيخوختك
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18
4 - hamid الاثنين 16 دجنبر 2019 - 09:24
هذه أكبر شوهة شوهت عالم العقار عندنا في المغرب وان كان هذا يذل علي شىء فلا تقة في هؤلاء المضاربين العقاريين و من معهم من الموثقين الذين كان عليهم يضمنوا المواطن حقه ويبقي السؤال أين هي الحكومة اللي باغية الكرسي
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13
5 - A.Z الاثنين 16 دجنبر 2019 - 09:27
وأضافت المصادر: ........ وقد قمنا بتحذير المسؤولين من هذا الأمر، الذي كان الجميع يعلم أنه سيتسبب في فضيحة كبرى، وهو ما كان بالفعل".
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6
6 - الطنجاوي الاثنين 16 دجنبر 2019 - 09:31
في رأيي ان المعارض التي تنظم خارج وداخل الوطن يجب أن تؤطر بقوانين تنظيمية رادعة تمنع هذا النوع من التدليس والغش والسرقة . فكيف يعقل عرض مشاريع وهمية في إطار مؤسساتي منظم إذا لم يكن الفساد مستشري في هذه المعارض. اليوم لا يستطيع أي مستثمر حقيقي أن يعرض مشاريعه بسبب هذا الفساد . ابحثوا عن الفاسدين وعاقبوهم أما النصابين فيوجدون في كل زمان ومكان ولولا الفاسدين لما نجحت حيلهم.
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5
7 - كرومي الاثنين 16 دجنبر 2019 - 09:31
لم يكن محمد الوردي وحده في هذه العملية النكراء فا 100%هناك عناصر مندسة مشاركة له فعملية الأشهار في التلفزيون ما كان أن يكون لئن كان عليهم التحقق من الأخبار التي ينشرونها هذه تلفزيونات شبه حكومية والنَّاس على غفلتهم تتق بها ونسو أن الحكومة كلها مثل الوردي
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8
8 - مخدوع الاثنين 16 دجنبر 2019 - 09:31
لقد وقعت الواقعة واستطاع هدا النصاب أن يستغل الثغرات القانونية وتهافت المغاربة على الهمزة ليسجل أكبر عملية نصب في المغرب، فيما يخص العقار. السؤال مادا ستفعل السلطات للارجاع الحقوق لدويها؟ من يثق في المغرب بعد دلك الأحمق هو من يحاول الاستتمار فيه؟ كيف نجعل دلك عبرة و ناخد الدرس.
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5
9 - Jaha الاثنين 16 دجنبر 2019 - 09:32
يجب تعميق البحث من كان يحمي هذا الشخص ومن كان وراءه .لابد بانه قام بتقسيم الوزيعة وسيصعب عليه فضح الحيتان الكبيرة
.
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4
10 - وجدي الاثنين 16 دجنبر 2019 - 09:32
الطماع يخرج عليه الكذاب

سبحان الله ديما نحن المغاربة في واحد القضية التهافت على كل شيء مذكور فيه المجان واش سوق العقارات رجع بحال المواد الاستهلاكية.
لايمكن انه تاخذ شي حاجة بالمجان الا اذا كان التاريخ ذيالها قرب يسالي حيت الموزع والمصنع غادي يخسر باش يرجع ياخذ السلعة ويتخلص منها خاصو يؤذي مصاريف اللوجستيك والتخزين والنقل
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0
11 - bravo الاثنين 16 دجنبر 2019 - 09:35
أصلا جميع الشركات العقارية و المنعشين العقاريين محتالين و غشاشين و لو بنسب مختلفة
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1
12 - يوسف الاثنين 16 دجنبر 2019 - 09:42
قلناها قبل هذا الوردي غير كبش فداء والعصابات ومافيا العقار لي ف البلاد حدث ولا حرج فهم مدعومين من جهات حكومية وحزبية كبيرة القصة واضحة الحكم بسنتين من بعد مرور الزوبعة ومن بعد خروجه بكفالة ولي ضايع هو الشعب الدرويش
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2
13 - الرامي الاثنين 16 دجنبر 2019 - 09:49
ليس فقط باب دارنا هومن نصب وصب أموال المغاربة . بل مجموعة من الشركات والأشخاص والجمعيات وغيرها .
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2
14 - molahid الاثنين 16 دجنبر 2019 - 10:00
جميع الشركات العقارية نصبت ومصت الدم ديال المواطنين غير هاذ خونا زاد فيه بزاف
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15 - manar الاثنين 16 دجنبر 2019 - 10:02
Chaque jour met en évidence le complot programmé contre Bab Darna et ses 400 salariés.En effet en 2010 aucun des projets contestés actuellement n’a été lancé par le promoteur et ce n’est que 5 ans après que cette entreprise a commencé .Auparavant cette société avait commercialisé Sahara Beach avec ses. 250 appartement et s’est lancée dans le projet de Louizia qui existe avec ses 300 appartements
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