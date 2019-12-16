"لافارج" تطلق أكبر مسابقة دولية في البناء المستدام

هسبريس من الدار البيضاء

أعلنت شركة "لافارج هولسيم" المغرب، الاثنين، إطلاق النسخة السادسة من مسابقة "لافارج هولسيم" التي تعد أكبر مسابقة دولية في مجال البناء المستدام.

وانطلقت هذه المسابقة لأول مرة من طرف مؤسسة "لافارج هولسيم" بمنحة تبلغ قيمتها مليوني دولار، وتلقت النسخة الأخيرة من المسابقة أكثر من 5000 ترشيح من 130 بلدا، بما في ذلك ما يقرب من 80 مشاركة قوية للمشاريع المغربية.

وبدأت شركة "لافارج هولسيم المغرب" منذ 10 دجنبر الجاري في عرض المسابقة على مستوى مدارس الهندسة المعمارية والمدنية في المملكة، وذلك من أجل تشجيع الترشيحات المغربية.

وقال إدريس العسري، مدير المبيعات واللوجستيك بلافارج هولسيم المغرب، إن هذه الجوائز التي تم إحداثها سنة 2005 تهدف إلى تشجيع جميع المعنيين بمشاريع المدينة والسكن قصد الانتقال وتجاوز المفاهيم التقليدية للبناء المستدام.

وأضاف لعسري في لقاء صحافي بالدار البيضاء أن هذه المسابقة تستهدف المهنيين، من مهندسين معماريين ومخططين وطلبة الهندسة المعمارية الحاملين لأفكار جريئة يمكنها أن تتحول إلى مشاريع مبتكرة ومثالية بغض النظر عن المواد المستعملة، مبرزا أن جميع المجالات معنية بهذه المسابقة، انطلاقا من الهندسة المعمارية إلى المدنية مرورا بالتخطيط الحضري ومواد وتقنيات البناء.

وكشف المتحدث أن الفئة الأولى من جوائز المسابقة مفتوحة في وجه المهنيين في مجال البناء، مثل المهندسين المدنيين والمهندسين المعماريين والمخططين ومهنيي البناء، وتهم مشاريع البناء المستدام التي بلغت مراحل متقدمة من التصميم، والمحتمل تنفيذها بشكل كبير على أرض الواقع، والتي بدأ إنجازها بعد فاتح يناير 2019.

وتركز فئة "الجيل القادم"، حسب هولسيم لافارج، على مفاهيم التصاميم المبتكرة والأفكار الجريئة في المرحلة الأولية، وعلى المشاركين ألا يتجاوز سنهم 30 سنة.

وسيتم تقييم ترشيحات المشاركين في المسابقة من طرف لجنة خبراء مستقلين من خمس مناطق عبر العالم؛ ففي جهة أفريقيا والشرق الأوسط ستكون اللجنة مكونة من مريم كمارة، وZegeye Cherenet، أستاذ بمعهد الهندسة المعمارية والبناء والتطور الحضاري بإثيوبيا، ولينا شوا، مديرة "أولالا" و"شوا" من المغرب، وجوانا داباج، عضو مؤسس منسق لـ"CatalyticAction" من لبنان، وهدى شاكا، مديرة مساهمة في مؤسسة "ARUP" بالإمارات، وHeinrich Wolff، مدير Wolff Architects" من جنوب إفريقيا. وللمرة الأولى، سيتم عقد اجتماع لجنة التحكيم من منطقة إفريقيا والشرق الأوسط في المغرب، وذلك بالمدرسة العليا للهندسة بمدينة الدار البيضاء.

وشدد مسؤولو الشركة على أنه يجب على المشاريع المختارة أن تستجيب لخمسة معايير أساسية للسكن الإنساني للأجيال القادمة، تم تحديدها من طرف مؤسسة "لافارج هولسيم" في الابتكار والقدرة على التأقلم، واحترام المعايير الأخلاقية ومدى الاندماج الاجتماعي، واحترام الموارد البيئية، والقدرة على التوافق الاقتصادي، وأخيرا التأثير الجمالي.

وتشجع جوائز "لافارج هولسيم" أحسن وأفضل العادات في مختلف أنحاء العالم، وتهدف إلى الحد من انبعاثات غاز ثنائي أوكسيد الكاربون في جميع التخصصات. كما أنها تمكن من تحديد الأفكار الأكثر ابتكارا، وذلك لرفع التحدي الآني المتمثل في التوسع الحضري وتحسين مستوى حياة الأفراد.