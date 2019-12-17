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كُتّاب وآراء
"سبيريت" تُتمم شراء مصنع "بومباردييه" بالمغرب
قالت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي إن عملية امتلاك الشركة الأميركية "سبريت آيروسيستمس" لمواقع شركة "بومباردييه" في الدار البيضاء يُرتقب أن يكون إتمامها خلال النصف الأول من سنة 2020.
جاء ذلك في بلاغ للوزارة عقب لقاء الوزير حفيظ العلمي، الإثنين، مع سام مارنيك وسكوت ماكلارتي، وهما على التوالي نائبة الرئيس التنفيذي ونائب رئيس شركة "سبريت آيروسيستمس".
وذكرت الوزارة أن "عملية توسيع موقع شركة بومباردييه بالدار البيضاء هي في طور الإنجاز، مما سيرفع مساحته من 10.000 متر مربع إلى 25.000 متر مربع، وطاقمه من 350 إلى 850 مستخدما، ويُتطلع على المدى البعيد إلى رفع هذا العدد إلى نحو 1.000 مستخدم".
وأشارت الوزارة إلى أن "سبريت آيروسيستمس" تراهن على تطوير أنشطتها مع شركة "إيرباص"، ومواصلة خدمة شركة "بوينغ"، وتعزيز بصمتها الصناعية انطلاقًا من موقع الدار البيضاء.
وقد اتفقت الوزارة و"سبريت آيروسيستمس" على إحداث فريق مشترك يتولى تطوير منظومة صناعية خاصة بشركة "سبريت" بالمغرب، مما سيسمح بتطوير أنشطة طيران جديدة ورفع مستوى الاندماج المحلي للرائد العالمي لهياكل الطائرات.