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الرئيسية | مال وأعمال | صندوق النقد يطلب تسريع الإصلاح الضريبي وضبط الأجور بالمغرب

صندوق النقد يطلب تسريع الإصلاح الضريبي وضبط الأجور بالمغرب

صندوق النقد يطلب تسريع الإصلاح الضريبي وضبط الأجور بالمغرب
هسبريس ـ يوسف لخضر
الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 14:00

دعا صندوق النقد الدولي المغرب إلى تسريع الإصلاح الضريبي واحتواء كتلة الأجور لتخفيض نسبة الدين العام إلى مستوى الناتج المحلي الإجمالي.

وكان المغرب نظم في ماي الماضي المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات؛ التي من المرتقب أن تعتمد الحكومة قانون إطار لإصلاح النظام الضريبي الحالي بناءً على توصياتها.

وجاءت دعوة صندوق النقد الدولي إلى تسريع الإصلاح الضريبي عقب إكمال مجلسه التنفيذي للمراجعة الثانية لترتيبات خط التحوط والسيولة للمغرب.

واعتبرت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن تقرير هذه المراجعة يؤكد من جديد "أهلية المغرب لخط الوقاية والسيولة".

وكان النقد الدولي وافق على عقد اتفاق مع المغرب للاستفادة من "خط الوقاية والسيولة" بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي في دجنبر 2018، ومن المقرر أن ينتهي في 16 دجنبر من سنة 2020.

ولم تسحب المملكة أي مبلغ من الموارد التي يُتيحها هذا الخط، بحيث تسعى إلى إبقائه خطاً وقائياً يمكن أن تلجأ إليه في حالات استثنائية، مثل ارتفاع أسعار المواد الأساسية التي تستوردها من الخارج.

وفي نظر الصندوق، فإن السياسة الاقتصادية التي تنتهجها المملكة "سليمة وأساسياتها الاقتصادية متينة"، لكنه شدد على ضرورة تسريع تنفيذ الإصلاح الضريبي وضبط كتلة الأجور الخاصة بالموظفين العموميين لخفض نسبة الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.

ودعا النقد الدولي المغرب أيضاً إلى "الحفاظ على أولوية الاستثمارات الاجتماعية والنفقات الاجتماعية الضرورية، ومتابعة الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتعزيز مستوى النمو، وخفض بطالة الشباب وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتقليل التفاوتات المجالية".

وقال ميتسوهيرو فوروساوا، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، إن المغرب "حقق خطوات كبيرة في تعزيز مرونة اقتصاده في السنوات الأخيرة"، لكنه أشار إلى أن "النشاط الاقتصادي ضَعُف بسبب انكماش الإنتاج الفلاحي، في حين ظل التضخم منخفضاً".

ويتوقع النقد الدولي أن يتسارع النمو في المغرب تدريجياً على المدى المتوسط، لكنه حذر من أن التوقعات "لازالت عرضة للمخاطر السلبية، بما في ذلك التأخير المحتمل في تنفيذ الإصلاح والبيئة الخارجية"، وزاد: "وسيستمر اتفاق الوقاية والسيولة في توفير تأمين ضد المخاطر الخارجية ودعم السياسات الاقتصادية للبلاد".

كما قال صندوق النقد الدولي إن "السلطات المغربية مُلتزمة بالحفاظ على سياسات سليمة"، واعتبر أن "البرنامج الاقتصادي للحكومة يظل متماشياً مع الإصلاحات الرئيسية المتفق عليها بموجب خط الوقاية والسيولة، بما في ذلك تقليل مواطن الضعف في الميزانية وتعزيز الأسس لتحقيق نمو أقوى وأكثر شمولاً".

وقال فوروساوا في تصريح صحافي حول وضعية المغرب: "بالنظر إلى تباطؤ ضبط الميزانية، فإن من الضروري تسريع الإصلاحات الضريبية واحتواء فاتورة كتلة الأجور. ويجب أن يهدف الإصلاح الضريبي الشامل إلى ضمان إيرادات مناسبة، مع تحسين عدالة وبساطة النظام الضريبي".

وبخصوص إصلاح نظام سعر صرف الدرهم الذي بدأه المغرب العام الماضي، قال فوروساوا إن "الانتقال إلى نظام أوسع من شأنه أن يُعزز قدرة الاقتصاد المغربي على امتصاص الصدمات والحفاظ على قدرته التنافسية الخارجية".

وأكد المسؤول في النقد الدولي أن البيئة الاقتصادية الحالية مواتية وتوفر فرصةً سانحةً لتنفيذ إصلاح نظام سعر صرف الدرهم بطريقة متسلسلة ومتواصل بشأنها بشكل جيد.

واعتبر المسؤول ذاته أن اعتماد قانون جديد خاص بالبنك المركزي المغربي سوف يزيد من تحسين صلابة القطاع المالي، من خلال معالجة نقاط الضعف في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاستمرار في جعل مهمة الإشراف أكثر توجهاً نحو المخاطر والتوقعات.

ويرى النقد الدولي أن التقدم المُحرَز من طرف المغرب في تحسين مناخ الأعمال لازال يحتاج إصلاحات مستدامة لزيادة النمو والحد من ارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين الشباب، كما يرى أن "إصلاحات التعليم والحكامة وسوق العمل يمكن أن تسهم في تحقيق المزيد من النمو وخلق فرص عمل أكثر من طرف القطاع الخاص".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - ahmed الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 14:16
في هذه البلاد السعيدة، الموظفون يشكلون أزيد من 80% من المداخيل الضريبية للدولة، و هذا مؤشر واضح على إفلاس الدولة و قوانينها.
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26
2 - ورزازي الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 14:17
انها رسالة واضحة من البنك الدولي للحكومة بتشديد الخناق على المواطن المنهك اصلا من الضرائب
لك اللّٰه ايها المواطن
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51
3 - Observateur الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 14:17
Ah si les bourgeois du Maroc payaient leurs arriérés d'impôts le budget du pays serait plus équilibré!!!!
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33
4 - اولاد امحمد الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 14:17
السمع والطاعة كل أوامر صندوق النقد الدولي مطاعة، وتتبجحون أنكم دولة ذات سيادة ولا يملى عليكم ما تفعلون، والصحيح انكم مجرد بيادق تُحرك يمنة ويسرى والضحية دائما الشعب المغلوب على أمره
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54
5 - Le sage au MAROC الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 14:18
Pour payer les crédits du MAROC,il suffit de réduire les AVANTAGES fournis aux ministères (ministres et autres)et de limiter les voitures de l'état aux patrouilles de police et pompiers en plus des ambulances. ainsi on limitera les dépenses du gasoil et ainsi on payera largement les crédits. si on fait autrement c'est à dire ON CONTINUE À ÉCRASER LES CYTOYENS,ON COURT DROIT AU MUR.
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18
6 - تايكة غرماد الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 14:21
الإصلاح يكون عندما تكون حكومة منبثقة من برلمان انتخب أعضاؤه بطريقة ديمقراطية لتمثيل المواطنين ويستمد قوته من الشرعية الديمقراطية فتكون حكومة قوية منبثقة من برلمان قوي !!
أما في المغرب فليس هناك شيئا من هذا القبيل فهناك حكومة صورية تنتظر التعليمات وبرلمان لا يفيد في شيء غارق في الريع فلا يمكن مع هذه الوضعية مواجهة كل الاستحقاقات !!
الشرعية الديمقراطية تعطي القوة للتفاوض وفرض وجهات النظر ولو على المنظمات الدولية !! ذلك ما يفتقدونه مسؤولي البلد مما يجعل مختلف المنظمات تفرض وجهات نظرها
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38
7 - Abdou الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 14:21
في الحقيقة صندوق النقد الدولي يطلب من المغرب تفقير الفقراء وإغناء الأغنياء... بتقزيم الأجور ورفع ضرائب المواد الأساسية... هكذا تفهم حكومة الباجدة هذه التقارير... ألم يطالبهم بإعادة النظر في أجور الوزراء والبرلماني وإلغاء معاشاتهم ... لأننا تلتهم خزينة الدولة... ألم يطابهم بمراجعة تعويضاتهم السمينة... ألم يطالبهم بسن ضريبة على الثروة...ألم يطالبهم برفع ضريبة المواد الثمينة التي يستهلكها الأغنياء... ألم,؟ ألم؟ ألم؟ هو ألم ألم ألمنا في البلد المليء بالمفسدين
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31
8 - راصد الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 14:21
للإصلاح الضريبي عليكم بأصحاب التهرب الملياري من الأداء وراه نصحكم صندوق النقد الدولي بالعدالة ماشي غير الدرويش لي ساهل و فيديكم و لمراجعة كتلة الأجور بالنسبة للموظفين عليكم بالموظفين الحيتان أصحاب الأجور الفلكية و الموظفين الأشباح لي كيتخلصوا بلا ماكيخدموا .
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25
9 - الحاني الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 14:22
يجب على المغاربة التبرع ب ربع مرتبهم الشهري لإنهاء الديون التي على عاتق بلدهم
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-27
10 - حسن الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 14:23
ربما البنك الدولي يريد أن يعمل الموظف بدون أجر كي يرتاح ضبط اجور الموظفين كاننا نتقاضى الملايين او يظنون ان المغرب كله بنكيران
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20
11 - المختار باع الحمار الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 14:23
لماذا لا يكون تقشف الموظفين الكبار ؟ المواطن متقشف بالغلاء والكهرباء و الماء...
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18
12 - موظف الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 14:23
لاحول ولا قوة لك إلا بالله العلي العظيم أيها الموظف....
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11
13 - RALEUR الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 14:25
مرة إقترضت مبلغا من المال من صهري وبعد مدة عجزت عن تسديد ما بذمتي، فبدأت التقشف في الإحتياجات المزلية وتخليت عن شراء الدواء وعن أداء فاتورة الأنترنيت طبقا لتوصيات صهري من أجل تسديد الدين، ونتج عن ذلك معارضة من طرف المرأة والأولاد وعشنا أياما عصيبة بعدها قررت أن لا أقترض مستقبلا وتعلمت تدبير نفقاتي موازاة مع دخلي٠ وكنت كثيرا ما أقارن حال بيتي مع صهري بحال المغرب مع صندوق النقد الدولي٠
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26
14 - jawad الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 14:28
راه خاص ايكون ضبط الأجور ديال البرلمانيين راه البرلماني كيتخلص على الأقل 4مليون شهريا من غير الامتيازات زائد التقاعد هذا هو الريع وش شباب بطالي والبرلماني عايش بخير فنحن المغاربة ضد تقاعد البرلمانيين نريد إلغاء معاشات البرلمانيين
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5
15 - العلمي الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 14:33
سنظل حبيسي تعليمات النقد والبنك الدوليين في سياستنا المالية لكم الله يا موظفين لانه الحائط القصير الذي تقفز عليه الحكومة لا تحلموا باي تقدم
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4
16 - مغربي انا الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 14:37
سوف تلجئ الحكومة الى إيجاد طرق ووسائل اخرى من اجل ارضاء هذا الصندوق و كدالك أصحاب الشركات الكبرى و الموضفين السامين اصحاب الاجور السمينة و التروات الضخمة بإقتطاعات من اجور الموضف البسيط و التفنن في ايجاد ضرائب اخرى في حق التاجر و المهني الضعيف.
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1
17 - brahim Amazigh الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 14:41
السمع والطاعة لي الصندوق الدولي الان لقد عرف من بسير هدا البلاد الحبيبة اما الحكومة المحكومة لاتوسمن ولا تغني من جوع لم تعرف سواء ان تشد الخناق على المواطن المغربي المقهور لاحول ولاقوه الا بالله العلي العظيم لك الله ياشعب الموغريب انت غريب في وطنك الام وليس هناك من يرظ لك الإعتبار
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1
18 - ياسر الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 14:43
بدل تشديد الخناق على ضرائب المواطن الضعيف المقهور، يجب رفع الضريبة على الاثرياء، يجب على الضريبة ان تصبح نسبية، كلما تجاوزت نسبة ممتلكاتك سقفا معينا، كلما زادت نسبة ضرائبك.
من جهة اخرى يجب تشدييد العقوبات الزجرية لكل من سولت له نفسه اختلاس الاموال العامة او الخاصة او تبث تهربه من ضريبته، و كل من سولت له نفسه النصب و الاحتيال على الناس و أكل اموالهم، 20 سنة الى المؤبد مع غرامات و تعويضات مالية كبيرة تعوج، حتى يفكر الشخص مليون مرة قبل ان تسول له نفسه سرقة اموال الدولة و الناس، اما الان فالمحاكم لا تتجاوز خمس الى عشر سنوات في سجون 5 نجوم لاشخاص اختلسو الملايير دون اعادتها.
ثم لماذا قمتم بإعفاء معاشات الوزراء و النواب المتقاعدين من الضريبة على الدخل؟ أهكذا تحلون مشاكل ضعف الموارد؟
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0
19 - عينك ميزانك الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 14:48
المشكل في المغرب ان الوعاء الضريبي غير عادل والمتضرر منه هم صغار الموظفين و الشركات المتوسطة و الصغيرة.
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2
20 - صديق الحق الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 14:52
منذ زمن بعيد ز الحكومات المحكومة المندوهة تمتثل للطبقة الحاكمة و تخدم مصالحها إما بتطبيق الأوامر الصريحة أو بالاستماع للوحي الذي يأتي إليها أو بالاجتهاد في سلخ جلود الطبقات الشعبية و تكريس السياسة الطبقية التي تخدم مصالح الأغنياء ضدا عن مصالح الشعب و على حساب أي تنمية لثروات المغرب و مداخيله و على حساب البيئة و مستقبل الأجيال القادمة ... تم تدمير الثروات من بحر و مياه جوفية وسطحية و معادن و غابات وأراض صالحة للزراعة .... الضريبة ؟؟؟ لا يؤديها كبار القوم ومثال فقط الفلاحون الرأسماليون أصحاب عشرات آلاف الهكرتارات والتصدير ..لا يؤديها كما ينبغي كبار الأطباء والكلينيكات الخاصة ... وفضلا عن ذلك يتهربون و يهربون المال للخارج ..الضريبة ليس هناك قانون صارم يفرضها على الثروات وعلى الفيلات الشاسعة التي تتم فوق أراض خصبة وعلى الكماليات والسيارات الفارهة المستوردة من الخارج ,, كما أن بنكيران "المصلح الإسلاموي" كان يقول بأن الضريبة تجعل الأغنياء يهربون من المغرب (هههه) ولكن الأغنياء ظلوا يهربون الأموال رغم الامتيازات الضريبية وظلوا يتملصون .. وبقي المواطن الفقير والطبقة الوسطى هم المستهدف ,,
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21 - نورد الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 14:56
بفعل سوف تطبق ضرائب على المواطن البسيط٠ متلها متل القوانين تطبق على فقير والمسؤولين تطبق عليهم عقوبة ٠( عفا الله عما سلف)٠
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