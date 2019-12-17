"الباطرونا" تثمن قبول مقترحات تعديل قانون المالية

هسبريس - محمد لديب

قال الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) إن 80 في المائة من مقترحات تعديلات مشروع قانون المالية، التي تقدم بها عبر مجلس المستشارين، قد تم أخذها بعين الاعتبار.

وأورد محمد البشيري، الرئيس المؤقت الحالي لتنظيم الباطرونا، أن ثمانية تعديلات من أصل عشرة تقدم بها الاتحاد عبر ممثليه في مجلس المستشارين قد تم الأخذ بها، خاصة فيما يتعلق بتخفيض الضريبة على الشركات.

وقال مسؤولو الاتحاد العام لمقاولات المغرب إن تخفيض الضريبة على الشركات إلى 28 في المائة شمل فقط الشركات العاملة في القطاعات الصناعية، وقد تقدموا بطلب تعميمه على باقي المقاولات إلا أن الكلفة البالغة أزيد من مليار درهم قد حالت دون اتخاذ الحكومة لمثل هذا الإجراء، على الأقل في الوقت الحالي.

وأشار المسؤولون أنفسهم إلى الرفض الذي عبروا عنه بشأن المادة التاسعة من مشروع قانون الميزانية لسنة 2020، المتعلقة بعدم الحجز على ممتلكات الدولة، حيث أوضحوا أنهم حاولوا تغييرها عبر مقترحات تعديلية، لكن في الأخير تم اعتمادها.

وقدم تنظيم "الباطرونا" المغربية مجموعة من المقترحات تهم إدخال تعديلات على النصوص المنظمة لتمويل المقاولات الصاعدة والجبايات المفروضة عليها حتى تتمكن شريحة واسعة من الشباب المبتكر من لعب دور محوري في الاقتصاد الوطني، على غرار مجموعة من الاقتصادات العالمية والإقليمية.

ويسعى أعضاء المجلس الإداري لـ"CGEM"، إلى ضمان العمل على تحسين الميكانيزمات التنظيمية والقانونية الخاصة باقتناء حصص في رأسمال المقاولات التكنولوجية.

كما طالبوا بإعفاء الأجور التي تقل عن 10 آلاف درهم من الضريبة على الدخل، والتخلي عن تحديد آجال معينة للاستفادة من مثل هذه الإعفاءات والعدد الأقصى للعاملين الذين يمكنهم الاستفادة منه.