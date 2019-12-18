"ماكدونالدز" تفتتح مطعمها الخمسين في دار بوعزة

هسبريس من الدار البيضاء

افتتحت "سلسلة ماكدونالدز" مطعمها رقم 50 في المغرب، بمنطقة دار بوعزة في الجنوب الغربي لمدينة الدار البيضاء.

وتبلغ مساحة المطعم الجديد، الذي افتتح بحضور عامل إقليم النواصر، عبد الله شاطر، ورئيس جماعة دار بوعزة، عبد الكريم شكري، ما يناهز 2932 مترا مربعا على مستويين، بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 288 مقعدا، منها 120 مقعدا بالشرفة، ومساحات خضراء تمتد على 648 مترا مربعا، كما يتوفر على موقف للسيارات بمساحة تصل إلى 937 مترا مربعا.

وقال مسؤولو سلسلة مطاعم العلامة الأمريكية "ماكدونالدز المغرب" إنهم لن يدخروا جهدا لمنح هذا المطعم الجديد ما يليق به ليكون فضاء رحبا يتسع للجميع، حيث سخرت العلامة مجمل حلولها لكي ينسجم المطعم مع فلسفتها.

وأضافوا أن من شأن مطعم "ماكدونالدز دار بوعزة" أن يمنح للسكان المجاورين إمكانية الاستفادة من خدمة التوصيل إلى منازلهم.

وتعتمد الزخرفة في هذا المطعم الجديد على حروف أصلية تتقاطع مع منتجات العلامة التجارية لتشكل لوحات معاصرة تمتع النظر.

ويعزز نسيج ودقة نجارة الطاولات والمقاعد الصفات الجوهرية لهذا الديكور، وذلك في انسجام تام مع باقي تفاصيل المطعم، من مساحات مختلفة توفر الراحة والهدوء اللازمين لعيش تجربة جذابة.

ويضم المطعم الجديد أحدث الخدمات التي طورتها العلامة التجارية لتحسين التميز العملي، وبالتالي التجربة وإرضاء الزبناء، من خلال وضع محطات رقمية تفاعلية لحجز الطلبات، من أجل تحسين سرعة الخدمة ودقة الطلبات وخدمة المائدة، وتوفير تقنية "الواي فاي" ذات الولوج غير المحدود وخدمة "ماكدرايف" للطلبات.

وتعتمد "ماكدونالدز دار بوعزة" مفهوم المطابخ المعروفة بـ "صنع من أجلك" (Made For You)، الإعداد عند الطلب، الذي تم اختياره بهدف الرفع من جودة المنتجات، وتجديدها بسهولة أكبر وتحسين خدمة الزبون.

ويعتبر مطعم "ماكدونالدز دار بوعزة" أول مطعم لماكدونالدز في المغرب يتوفر على فضاءين للألعاب، واحد في الخارج وآخر داخل المطعم، مما يسمح للأطفال الصغار بالتسلية للحصول على المتعة والترفيه وبناء صداقات جديدة في محيط صحي وممتع دون الاكتراث بأحوال الطقس.