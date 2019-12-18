24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5208:2413:2916:0318:2519:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. الجواهري: توقيت "العفو الجديد" مناسب .. والانخراط يدعم الشفافية (5.00)

  2. بلافريج يطالب بإقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا في المغرب (5.00)

  3. حديث في السياسة (5.00)

  4. زيت الزيتون المغشوشة تهدد صحة المغاربة بمرض التشمع الكبدي (5.00)

  5. اتفاقية تلحق جماعة وزان بركب "المدن الولوجة" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | "ماكدونالدز" تفتتح مطعمها الخمسين في دار بوعزة

"ماكدونالدز" تفتتح مطعمها الخمسين في دار بوعزة

"ماكدونالدز" تفتتح مطعمها الخمسين في دار بوعزة
هسبريس من الدار البيضاء
الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 20:25

افتتحت "سلسلة ماكدونالدز" مطعمها رقم 50 في المغرب، بمنطقة دار بوعزة في الجنوب الغربي لمدينة الدار البيضاء.

وتبلغ مساحة المطعم الجديد، الذي افتتح بحضور عامل إقليم النواصر، عبد الله شاطر، ورئيس جماعة دار بوعزة، عبد الكريم شكري، ما يناهز 2932 مترا مربعا على مستويين، بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 288 مقعدا، منها 120 مقعدا بالشرفة، ومساحات خضراء تمتد على 648 مترا مربعا، كما يتوفر على موقف للسيارات بمساحة تصل إلى 937 مترا مربعا.

وقال مسؤولو سلسلة مطاعم العلامة الأمريكية "ماكدونالدز المغرب" إنهم لن يدخروا جهدا لمنح هذا المطعم الجديد ما يليق به ليكون فضاء رحبا يتسع للجميع، حيث سخرت العلامة مجمل حلولها لكي ينسجم المطعم مع فلسفتها.

وأضافوا أن من شأن مطعم "ماكدونالدز دار بوعزة" أن يمنح للسكان المجاورين إمكانية الاستفادة من خدمة التوصيل إلى منازلهم.

وتعتمد الزخرفة في هذا المطعم الجديد على حروف أصلية تتقاطع مع منتجات العلامة التجارية لتشكل لوحات معاصرة تمتع النظر.

ويعزز نسيج ودقة نجارة الطاولات والمقاعد الصفات الجوهرية لهذا الديكور، وذلك في انسجام تام مع باقي تفاصيل المطعم، من مساحات مختلفة توفر الراحة والهدوء اللازمين لعيش تجربة جذابة.

ويضم المطعم الجديد أحدث الخدمات التي طورتها العلامة التجارية لتحسين التميز العملي، وبالتالي التجربة وإرضاء الزبناء، من خلال وضع محطات رقمية تفاعلية لحجز الطلبات، من أجل تحسين سرعة الخدمة ودقة الطلبات وخدمة المائدة، وتوفير تقنية "الواي فاي" ذات الولوج غير المحدود وخدمة "ماكدرايف" للطلبات.

وتعتمد "ماكدونالدز دار بوعزة" مفهوم المطابخ المعروفة بـ "صنع من أجلك" (Made For You)، الإعداد عند الطلب، الذي تم اختياره بهدف الرفع من جودة المنتجات، وتجديدها بسهولة أكبر وتحسين خدمة الزبون.

ويعتبر مطعم "ماكدونالدز دار بوعزة" أول مطعم لماكدونالدز في المغرب يتوفر على فضاءين للألعاب، واحد في الخارج وآخر داخل المطعم، مما يسمح للأطفال الصغار بالتسلية للحصول على المتعة والترفيه وبناء صداقات جديدة في محيط صحي وممتع دون الاكتراث بأحوال الطقس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - ميمون الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 20:28
هلا سالتموه عن مصدر اللحم الذي يبيعه ومن ذبحه وكيف ذبحه وعلى ملة من ذبحه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - ichou الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 20:30
ياله من إنجاز تاريخي يستحق نشر خبره على صفحات الجرائد. هرمنا لنعيش ونرى رداءة إعلامنا الوطني البعيد عن هموم الوطن وكل ماهو متعلق بالرقي بالذوق العام وتثقيف المواطن.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.