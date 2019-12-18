أخنوش: "الفلاح الصغير" في قلب "المغرب الأخضر"

هسبريس من الرباط (صور: منير امحيمدات)

قدم عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، أمام أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، الأربعاء، عرضاً حول سير الموسم الفلاحي الحالي ومؤشرات عن نتائج مخطط المغرب الأخضر.

وذكر الوزير أن "الفلاح الصغير كان في قلب اهتمام المغرب الأخضر عبر النتائج المحققة، ويظهر ذلك جلياً من خلال مجموعة من التدابير التي كانت موجهة إليه، بالإضافة للدعامة الثانية التي خصصت كذلك للفلاحة التضامنية".

وأكد أخنوش أن المشاريع الموجهة للفلاح الصغير اعتمدت مقاربة مجددة "مكنت من تحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لساكنة العالم القروي والمناطق الجبلية".

وبحسب معطيات الوزارة، فقد بلغ عدد المستفيدين من الدعم الموجه للفلاحة الصغرى والمتوسطة حوالي 2,7 مليون مستفيد، باستثمار رصد له 44 مليار درهم.

وأشارت معطيات العرض الذي قدمه الوزير إلى أنه تمت تعبئة مشاريع الفلاحة التضامنية ضمن الدعامة الثانية باستثمارات بلغت 14,5 مليار درهم على مساحة ممتدة على حوالي 395 ألف هكتار، استفاد منها 730 ألف فلاح، مع إحداث 424 وحدة تثمين، وأعطيت انطلاقة 989 مشروعا.

وبفضل مخطط المغرب الأخضر، تم إحداث قرابة 10.000 تعاونية فلاحية، أي 98 في المائة من هدف 2020، لفائدة أزيد من 90.000 مستفيد.