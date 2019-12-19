مسؤول صيني يشيد بالعلاقات بين الرباط وبكين‬

هسبريس من الرباط

أشاد تشاي جون، المبعوث الخاص للحكومة الصينية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالعلاقات بين بلده والمملكة في مختلف المجالات، مشددا على ضرورة تشجيع الاستثمارات بمختلف الأصعدة.

وقال جون، خلال ندوة منظمة مساء الأربعاء بالرباط، إن "العلاقات المغربية الصينية علاقات متقدمة، وشهدت تطورا كبيرا في مجالات عديدة؛ السياسية منها والاقتصادية والتجارية والسياحية".

وأوضح المتحدث أن هناك تقدما ملموسا في السنوات الأخيرة بين الجانبين، مؤكدا وجود زيادة كبيرة في الاستثمارات الصينية في المغرب المتمثلة في مشاريع صناعية، ومبرزا أنه فيما يتعلق بالمجال السياحي وصل عدد السياح الصينيين بالمملكة إلى 200 ألف نسمة.

ويزيد المسؤول الصيني قائلا: "هناك إجراءات من الجانبين لتشجيع التعاون السياحي والاستثماري والتجاري... نتمنى أن نرى إنجازات أكبر في العلاقات مستقبلا".

وأوضح جون أن المنتدى الصيني العربي، الذي تحتضنه المملكة خلال هذين اليومين، شهد تطورا كبيرا آملا أن يتم تحقيق إنجازات أكبر خلال هذا المنتدى.