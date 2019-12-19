"أسوس" تواصل التوسع في سوق حواسيب المغرب

هسبريس من الدار البيضاء

أعلنت شركة "أسوس" (ASUS) عن دخول أحدث حواسيبها المحمولة ذات السمك فائق النحافة السوق المغربي.

وقال مسؤولو "أسوس" المغرب، في ندوة صحافية بالدار البيضاء، إن حواسيب "ZenBook Duo UX481"، تتميز بشاشة "ScreenPad ™ Plus" المبتكرة، إلى جانب حاسوب "Vivobook S532"، وهو جهاز صغير الحجم يشتمل على تصميم عرض "NanoEdge" الجديد بأربعة جوانب ويمنح لمستعمليه تجربة غير مسبوقة في استعمال الحواسيب.

وقال توفيق القادري بوتشيش، المدير العام لشركة "أسوس" المغرب: "من خلال هذا الإطلاق، تؤكد أسوس الأهمية التي يكتسيها الابتكار والوعي بالعلامة التجارية، اللذين يبرهنان مرة أخرى على الرؤية الطموحة لدينا لأجل تقديم منتجات جديدة تلبي حاجيات المستهلك في السوق المغربي".

وأضاف: "بفضل هذه الرؤية، سجلنا معدل نمو سنوي متوسط قدره 19 في المائة بالرغم من التراجع الذي عرفته السوق في السنوات الأربع الماضية، والذي ناهز نسبة 20 في المائة. وعلى الرغم من اعتبار ASUS علامة تجارية حديثة في السوق المغربية، فقد احتلت المرتبة الأولى في مبيعات أجهزة الكمبيوتر الاستهلاكية في الربع الثالث من عام 2019".

"The Zenbook Duo UX481": حاسوب الغد:

يحتوي "Zenbook Duo UX481" على معالج "Intel i7" من الجيل العاشر ونظام تشغيل "Windows 10" وشاشة "OLED" رائعة بدقة "K4" (3840 × 2160) تمكن من الحصول على صور رائعة، ولوحة مفاتيح "ScreenPad Plus (3840 ×1100) NumberPad K4" ثنائية الوظيفة. كما أن الشاشة بلا حدود هي ذات تصميم "نانو إيدج"، مع حواف رقيقة للغاية لتقديم صور غامرة وبعد متماسك للغاية.

كما تتيح الشاشة الفريدة "ScreenPad Plus K4" للمستخدمين فرصة الاستفادة من مزايا الإنتاجية والكفاءة في استخدام شاشتين "LCD" منفصلتين على جهاز محمول واحد. تقع شاشة اللمس عالية الدقة الكاملة ذات نسبة العرض إلى الارتفاع 9:32 فوق لوحة مفاتيح الكمبيوتر المحمول مباشرةً، مما يوفر مساحة عمل بصرية موسعة مع الحفاظ على جانب الشاشة كمبيوتر محمول قياسي.

يمكن استخدام "ScreenPad Plus"، مثل أي شاشة ثانوية أخرى في "Windows"، لعرض المحتوى المرئي. يستفيد المستخدمون من العديد من الميزات والوظائف المضمنة في برنامج التحكم "ScreenXpert" لتبسيط العرض متعدد الشاشة وإدارة التطبيقات.

بالإضافة إلى أنه ستتاح للمستخدمين أيضًا الفرصة لسحب التطبيقات أو أشرطة الأدوات أو القوائم المنفصلة إلى "ScreenPad Plus" لتقليل حجم الشاشة الرئيسية، وتحسين كفاءة العمل.

تعمل "ASUS" مع المطورين، بما في ذلك "Corel®"، لتحسين الأدوات التكيفية من "ScreenPad Plus" لتحقيق الإنتاجية المثلى. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام أي تطبيق "Windows" مع "ScreenPad Plus" دون أي مشكلة توافق.

"Vivobook S532" لإنتاجية أعلى

إن "VivoBook S532" جهاز كمبيوتر مجهز بمعالج "Intel i7" من الجيل الثامن ونظام التشغيل "Windows 10"، مزود بشاشة "™ ScreenPad ™ 2.0" المبتكرة من "ASUS"، وهي شاشة ثانوية تعمل باللمس لأجل تحسين الإنتاجية، وسيكون الجهاز متاحا في المغرب بأربعة أشكال جديدة باستخدام ألوان معاكسة تضيف لمسة من الشخصية إلى الحوسبة المتنقلة من أجل جذب جمهور أصغر سنا. كما يحتوي الإطار المعدني الأنيق على مفاتيح تصميم فريدة من نوعها، ويتضمن مفصلات "ErgoLift"، مما يجعل الكتابة أكثر راحة.

يتضمن هذا الكمبيوتر تصميم الشاشة "NanoEdge" رباعي الجوانب الجديد الذي يمنحه بعدًا أكثر إحكاما وتجربة بصرية غامرة بفضل نسبة الإطار إلى الشاشة التي تصل إلى 88٪. بالإضافة إلى إنه مزود بمعالجات "Intel® Core ™" طراز "i7" وبطاقة رسومات منفصلة من "NVIDIA® GeForce® MX250"، ويحتوي هذا الكمبيوتر المحمول أيضًا على "PCIe® SSD" بسعة تصل إلى 1 تيرابايت.

يحتوي "VivoBook S532" على هيكل معدني مع نهاية باللون الأخضر أو الأزرق الكوبالت أو الفضي الشفاف أو الرمادي الداكن المعدني. وكلها ألوان مستوحاة من الطبيعة. ويعد هذا الحاسوب الأول في مجموعة "VivoBook" الذي يسلط الضوء على الشعار على الغطاء، حيث يستفيد الأخير أيضًا من الانتهاء المحكم باللمس للتأكيد على هذا النهج المختلف لتكنولوجيا المعلومات. هناك أيضًا لمسات تصميم معقدة مثل الفتحات ومكبرات الصوت على الجانب السفلي من الهيكل.

تتيح شاشة "NanoEdge" تقليل حجم "VivoBook S15" ليزن 1.8 كلغ فقط، وهو يناسب بسهولة حقيبة الظهر، مما يجعله مثاليًا للمستخدمين الذين يتنقلون باستمرار.

سيكون "Zenbook Duo UX481" متاحًا بالمغرب في أوائل شهر يناير 2020، وسيكون ثمنه ابتداءً من 19990 درهما. أما بالنسبة لـ "Vivobook"، فسيتم تسويقه ابتداء من 21 ديسمبر 2019 بسعر 13290 درهما.