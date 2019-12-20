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الرئيسية | مال وأعمال | بريطانيا تطرق السوق الإفريقية من بوابة الاستثمارات في المملكة

بريطانيا تطرق السوق الإفريقية من بوابة الاستثمارات في المملكة

بريطانيا تطرق السوق الإفريقية من بوابة الاستثمارات في المملكة
هسبريس ـ أمال كنين
الجمعة 20 دجنبر 2019 - 20:00

تحدث فيليب فارم، مبعوث قمة الاستثمار البريطاني الإفريقي، عن سبل تعاون بلاده مع بلدان القارة السمراء، ومن بينها المغرب، على الصعيد الاقتصادي، مؤكدا أن بريطانيا تطمح لخلق استثمارات مستدامة بإفريقيا.

فارم الذي كان يتحدث اليوم الجمعة في ندوة صحافية بمقر إقامة السفير البريطاني، قال إن "المملكة المتحدة تلتزم بالاستثمار في مستقبل إفريقيا"، مشيرا إلى انعقاد قمة الاستثمار البريطاني الأفريقي في لندن في 20 يناير المقبل.

وحل فارم في زيارة إلى المغرب انطلقت أمس وتستمر حتى يوم غد السبت، وتأتي تمهيدا للقمة المتوقع عقدها. وقال فارم: "بما أن المملكة المتحدة بصدد الخروج من الاتحاد الأوروبي، فإن القمة سوف تطمح إلى الاستثمار وخلق فرص العمل من خلال صفقات جديدة"

وأوضح المتحدث أن القمة ستجمع بين الحكومات الأفريقية والحكومة البريطانية، وأيضا المستثمرين، من أجل "بدء تعاون حقيقي بين المملكة وأفريقيا".

وقال: "نطمح إلى تعاون أكبر مع المنطقة، تعاون مع القطاع الخاص ومع الحكومات الإفريقية والحكومة البريطانية"، موردا أن بلاده ستعمل على خلق فرص الاستثمار في مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الطاقة المتجددة والزراعة والصناعة والبنية التحتية والتعليم.

واعتبر فارم "المغرب بوابة للتعاون مع القارة"، مؤكدا أنه إلى جانب لقائه بوزراء مغاربة، عمل خلال الزيارة على لقاء مستثمرين ومؤسسات مالية متعددة، قائلا إن "القمة هي بداية وليست نهاية... بداية مشوار للاستثمار والتعاون بين المملكة المتحدة وأفريقيا".

وأكد المسؤول البريطاني أن بلاده تسعى إلى خلق استثمارات مستدامة وتأخذ في الاعتبار آثار دعم الانتقال العالمي إلى أشكال أنظف من الطاقة، موردا: "سوف تستضيف قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية في لندن العام المقبل استثمارات جديدة وكبيرة، وتوليد المزيد من الصادرات والوظائف، والمساهمة في النمو الاقتصادي الذي سيفيد شعبي المغرب والمملكة المتحدة، وهي فرصة ذهبية للمغرب لكشف إمكاناته الاستثمارية لمواطنيه الأفارقة".

وتأتي زيارة فارم إلى المغرب عقب زيارته إلى كل من مصر وتونس. وقال المسؤول البريطاني إن "القمة سيتم تنظيمها من قبل رئيس الوزراء، وستجمع بين الشركات والحكومات والمؤسسات الدولية لتسليط الضوء وتعزيز اتساع ونوعية فرص الاستثمار في أفريقيا، وتعزيز شراكة المملكة المتحدة مع الدول الأفريقية لبناء مستقبل آمن ومزدهر لمواطني البلدين، وتعبئة استثمارات جديدة وكبيرة لخلق وظائف وتعزيز الرخاء المتبادل".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - السلام الجمعة 20 دجنبر 2019 - 20:24
مرحبا باستثمارات بريطانيا العظمى في المملكة المغربية وعلينا من جهتنا أن نوسع في تدريس واستعمال اللغة الإنجليزية لغة المال والأعمال
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20
2 - خطابي الجمعة 20 دجنبر 2019 - 20:26
خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي كان خطأ كبيرا. هذا الخطأ بدأ يكلفها وحدتها بعدما بدأت اسكتلاندا و بلاد الغال و ايرلاند اىشمالية باعادة النظر في هذا التجمع. السلع ستصبح جد غالية لانها ستتعرض للتعشير و الجمركة و الشركات والبنوك الكبرى بدأو بالانتقال الى الدول الاوروبية المجاورة. القوانين الاوروبية التي كانت تطبق هنا في بريطانيا ستلغى و سيتم تطبيق قوانين جد مجحفة في حق اليدة العاملة . كذلك سيتم اغلاق الحدود ووضع نظام التاشيرات....الخ.
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3
3 - Marocain الجمعة 20 دجنبر 2019 - 21:04
قمة اليابان وافريقيا الصين وافريقيا روسيا وافريقيا فرنسا وافريقيا بريطانيا وافريقيا اي ان المستقبل هو افريقيا ثروات طبيعية هاءلة يد عاملة وفيرة فمتى ستاخد افريقيا زمام امورها
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6
4 - ماذا سيكون رد فعل ... الجمعة 20 دجنبر 2019 - 21:10
... جنرالات الجزائر اذا قررت مملكة بريطانيا العظمى فتح قنصلية في العيون او الداخلة لتوسيع مجال استثماراتها في المملكة المغربية ؟.
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4
5 - Hollandddddsdss الجمعة 20 دجنبر 2019 - 21:13
ذات يوم سألوا تشيرشل كان رئيس بريطانيا 1945
١ ما ذا تقول في الفن؟
قال: اذا ذهبت فرنسا ذهب الفن
2 ما ذا تقول في بريطانيا؟
قال: اذا ذهبت بريطانيا ذهبت السياسة
وما ذا تقول في العرب؟
فاجاب: اذا ذهب العرب ذهب النفاق، يالهوا من داهية.
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-1
6 - الغباء السياسي الجمعة 20 دجنبر 2019 - 21:17
لي فهمنا يكفينا .حتو ولو استتمرت سائر الدول في الكرة الارضية المغرب لن يتغير فالعقلية الفاسدة حدها قدها . و بريطانيا ارتكبت اكبر خطأ سيعتبر أسوء قرار في تاريخها نحو الانعزال و الرجوع الى العجز
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-1
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