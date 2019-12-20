بريطانيا تطرق السوق الإفريقية من بوابة الاستثمارات في المملكة

هسبريس ـ أمال كنين

تحدث فيليب فارم، مبعوث قمة الاستثمار البريطاني الإفريقي، عن سبل تعاون بلاده مع بلدان القارة السمراء، ومن بينها المغرب، على الصعيد الاقتصادي، مؤكدا أن بريطانيا تطمح لخلق استثمارات مستدامة بإفريقيا.

فارم الذي كان يتحدث اليوم الجمعة في ندوة صحافية بمقر إقامة السفير البريطاني، قال إن "المملكة المتحدة تلتزم بالاستثمار في مستقبل إفريقيا"، مشيرا إلى انعقاد قمة الاستثمار البريطاني الأفريقي في لندن في 20 يناير المقبل.

وحل فارم في زيارة إلى المغرب انطلقت أمس وتستمر حتى يوم غد السبت، وتأتي تمهيدا للقمة المتوقع عقدها. وقال فارم: "بما أن المملكة المتحدة بصدد الخروج من الاتحاد الأوروبي، فإن القمة سوف تطمح إلى الاستثمار وخلق فرص العمل من خلال صفقات جديدة"

وأوضح المتحدث أن القمة ستجمع بين الحكومات الأفريقية والحكومة البريطانية، وأيضا المستثمرين، من أجل "بدء تعاون حقيقي بين المملكة وأفريقيا".

وقال: "نطمح إلى تعاون أكبر مع المنطقة، تعاون مع القطاع الخاص ومع الحكومات الإفريقية والحكومة البريطانية"، موردا أن بلاده ستعمل على خلق فرص الاستثمار في مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الطاقة المتجددة والزراعة والصناعة والبنية التحتية والتعليم.

واعتبر فارم "المغرب بوابة للتعاون مع القارة"، مؤكدا أنه إلى جانب لقائه بوزراء مغاربة، عمل خلال الزيارة على لقاء مستثمرين ومؤسسات مالية متعددة، قائلا إن "القمة هي بداية وليست نهاية... بداية مشوار للاستثمار والتعاون بين المملكة المتحدة وأفريقيا".

وأكد المسؤول البريطاني أن بلاده تسعى إلى خلق استثمارات مستدامة وتأخذ في الاعتبار آثار دعم الانتقال العالمي إلى أشكال أنظف من الطاقة، موردا: "سوف تستضيف قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية في لندن العام المقبل استثمارات جديدة وكبيرة، وتوليد المزيد من الصادرات والوظائف، والمساهمة في النمو الاقتصادي الذي سيفيد شعبي المغرب والمملكة المتحدة، وهي فرصة ذهبية للمغرب لكشف إمكاناته الاستثمارية لمواطنيه الأفارقة".

وتأتي زيارة فارم إلى المغرب عقب زيارته إلى كل من مصر وتونس. وقال المسؤول البريطاني إن "القمة سيتم تنظيمها من قبل رئيس الوزراء، وستجمع بين الشركات والحكومات والمؤسسات الدولية لتسليط الضوء وتعزيز اتساع ونوعية فرص الاستثمار في أفريقيا، وتعزيز شراكة المملكة المتحدة مع الدول الأفريقية لبناء مستقبل آمن ومزدهر لمواطني البلدين، وتعبئة استثمارات جديدة وكبيرة لخلق وظائف وتعزيز الرخاء المتبادل".