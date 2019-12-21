"اتصالات المغرب" تطلق "تحدي المقاولات الناشئة"

هسبريس من الدار البيضاء

أعلنت شركة اتصالات المغرب عن إطلاق برنامج "تحدي المقاولات الناشئة" (Startup Challenge) الموجه للشركات الناشئة الحاملة للمشاريع التكنولوجية الإبداعية.

وقال عبد السلام أحيزون، رئيس مجلس الإدارة الجماعية لاتصالات المغرب، إن "التحديات التي يواجهها زبناؤنا كل يوم تزيد من زخمنا في الابتكار وفي التوقع التكنولوجي. ومن أجل دعمهم، من المهم بالنسبة لنا أن نبقى على أهبة الاستعداد، والتكيف مع التطورات وإنشاء تحالف مع قادة المشاريع المبتكرة".

وأضاف أحيزون قائلا: "انطلاقا من هذه الروح، أطلقت شركة اتصالات المغرب، وهي مجموعة رائدة في قطاع الاتصالات في إفريقيا، برنامجStartup Challenge ليساهم في تطوير الشركات الناشئة وظهور مواهب قادرة على مواجهة تحديات الرقمنة".

وتابع رئيس مجلس الإدارة لاتصالات المغرب: "أنا مقتنع بأن هذه المبادرة ستوفر العديد من الفرص لقادة المشروع وستشجع مجموعة من اللقاءات والمبادلات البناءة، مما يجعل من الممكن تقديم مساهماتنا ومعرفتنا لإيجاد حلول مبتكرة لتعزيز حضور المغرب وإفريقيا في العصر الرقمي".

وحسب بلاغ صادر عن الشركة، فإن هذا البرنامج يهدف إلى اكتشاف المواهب القادرة على مواجهة تحديات الرقمنة في مجالات استراتيجية مختلفة، مثل الصحة والتعليم والفلاحة والمدن الذكية.

وستستفيد الشركات الناشئة، ذات الإمكانات التنموية المرتفعة، من خبرة وتمويل وشبكة الشركاء الوطنيين والدوليين للمجموعة من أجل تنفيذ مشاريعهم الإبداعية وتعزيز مكانة المغرب وإفريقيا في العصر الرقمي.

كما ستستفيد مجموعة مختارة من 10 شركات ناشئة من دعم مخصص من حيث المعرفة والخبرة، وبعد ذلك سيتم اختيار أفضل ثلاث شركات ناشئة (Startup) من بينها.

وأوضح مسؤولو اتصالات المغرب أنه للمشاركة في هذه المبادرة التي تهدف إلى تشجيع ودعم روح المقاولة وأحلام الشباب المبدعين، يجب أن تتقدم الشركات الناشئة بطلب المشاركة من خلال الموقع www.startupchallenge.iam.ma