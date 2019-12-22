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كُتّاب وآراء
نسبة ملء السدود تبعث التفاؤل في الموسم الفلاحي
قالت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إن المؤشرات في حدود 19 دجنبر الجاري تؤشر على أن الموسم الفلاحي 2019-2020 سيكون جيداً.
وذكرت الوزارة، في التقرير الشهري للظرفية، أن التساقطات المطرية التي عرفتها عدد من الجهات ابتداء من شهر أكتوبر كان لها أثر إيجابي على عمليات إعداد الأراضي والبذور.
وأشارت المعطيات إلى أن هذه التساقطات مكنت أيضاً من تحسين مستوى الاحتياطات المائية؛ بحيث وصلت نسبة ملء السدود الوطنية إلى 47 في المائة في 19 دجنبر الجاري.
وذكر التقرير أنه لضمان حسن سير الموسم الفلاحي الجديد وضعت الحكومة عدداً من الإجراءات التحفيزية؛ أهمها توفير 2.2 مليون طن من البذور المختارة بأسعار بيع مدعمة.
كما جرى أيضاً توفير أسمدة بكمية تصل إلى 680 ألف طن بسعر البيع نفسه الذي كان خلال الموسم الفلاحي السابق، وبرمجة مساحة تبلغ 487 ألف هكتار من الأراضي للري.
وأفادت معطيات التقرير بأن القطاع الفلاحي والصناعة الغذائية حققا في الأشهر التسعة الأولى رقم معاملات في التصدير بلغ 50 مليار درهم، ما يمثل ارتفاعاً بحوالي 5.3 في المائة.
أما على مستوى الميزانية، ذكرت الوزارة أنه على بعد شهر من نهاية السنة المالية 2019 خفَّ عجز الميزانية بحوالي 1.5 مليار درهم ليصل إلى 39.6 مليار درهم.