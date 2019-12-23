"أنوار أنفيست" تستثمر 10 ملايير في البسكويت

هسبريس من الدار البيضاء

كشفت مجموعة "أنوار إنفيست" أن علامتها التجارية "إكسيلو"، الرائدة في سوق البسكويت في المغرب، ستنهي بداية السنة المقبلة المرحلة الثالثة والأخيرة من خطتها الاستثمارية برسم سنة 2018-2020، بغلاف مالي قيمته 100 مليون درهم (10 ملايير سنتيم) مع توفير ما مجموعه 200 فرصة شغل.

وسيتيح هذا الاستثمار للعلامة التجارية، التي تقدم مجموعة واسعة من المنتجات المختلفة والمتنوعة من البسكويت، التموضع داخل قطاع صناعة الكعك، من خلال الاعتماد على أحدث التقنيات التكنولوجية واحترام المعايير الدولية المعترف بها.

وقصد الانفتاح على أسواق جديدة، أعلنت "إكسيلو" أنها تطمح إلى تقديم مجموعة متنوعة من "الكيك" إلى المستهلكين، لإرضاء جميع الأذواق مع عرض منتوجات ذات قيمة عالية. كما تسعى الشركة، ضمن مخططها، إلى إنتاج 5 آلاف طن سنويا في هذا القطاع برقم معاملات يصل إلى 145 مليون درهم.

ويرى الكثير من المستهلكين المغاربة أن الكعك المستورد من الخارج (أوروبا وتركيا وغيرهما..) يباع بثمن باهظ، لهذا قررت "إكسيلو" تصنيع الكيك في المملكة بالجودة ذاتها وبأسعار معقولة استجابة لرغبات الجميع. وهذا الأمر ينعكس بشكل خاص عن طريق الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة؛ وهو ما سيسمح بتغطية حاجيات السوق الوطني والتصدير أيضا، دون نسيان القيمة الحقيقية المضافة من حيث تحويل العملات.

وبلغت استثمارات "إكسليو" 300 مليون درهم منذ 2018، مع مضاعفة مساحة المنطقة الصناعية وخلق 600 منصب شغل. كما تزامن التزام المجموعة مع عقد البرنامج، الذي أبرمه القطاع مع الدولة لاستثمار 800 مليون درهم بحلول عام 2024؛ وهو العقد الذي سيتيح خلق أزيد من 13 ألف منصب شغل في المغرب.

وأكدت الشركة أنها استطاعت، منذ سنة 2012، أن تسجل زيادة سنوية كبيرة في رقم المبيعات، مع 6 ملايين وحدة بسكويت تباع يوميا.

وتعرض "إكسيلو" تشكيلة واسعة على مستوى جميع فئات البسكويت، تشمل "الكوفريت" و"جينواز" والبسكويت و"المادلين"، وهذه الجودة والتنوع في المنتجات يجعلاها الفاعل الأكثر دينامية في قطاع البسكويت في المغرب.

وأضافت الشركة: "بفضل الاستثمار الكبير في البحث والتطوير، استطاعت "إكسيلو" أن تبصم مشوارا ناجحا نتيجة الابتكار المستمر؛ ذلك أن المجموعة تطلق ابتكارا كل شهر، وتضمن للمستهلكين جودة تلبي المعايير العالمية؛ فمصنع البسكويت معتمد من قبل "ISO 9001" و"ISO 22000"، ويحمل أيضا علامة حلال من المعهد المغربي للتوحيد القياسي المعروف اختصار بـ"إيمانور"".