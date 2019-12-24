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كُتّاب وآراء
تراجع حجوزات "احتفالات نهاية السنة" يقلق مهنيي قطاع السياحة
سجل مهنيون عاملون في قطاع السياحة تراجعا كبيرا في حجوزات السياح المغاربة والأجانب بالمؤسسات الفندقية المصنفة في كبريات المدن السياحية المغربية لقضاء فترة أعياد الميلاد واحتفالات نهاية السنة.
وقال رشيد بوعمارة، المكلف بقطب الخدمات السياحية بغرفة التجارة والصناعة ورئيس منتدى جامعات النقل السياحي بالمغرب، إن المهنيين سجلوا تراجعا في أعداد السياح المتوافدين على الوحدات السياحية خلال الشهر الأخير من العام الجاري، بنسب مقلقة تجاوزت 40 في المائة مقارنة مع العام الماضي.
وأضاف بوعمارة في تصريح لهسبريس: "القطاع يمر من أزمة حقيقية، نتيجة تراجع الطلب على الخدمات السياحية الفندقية المغربية من طرف السياح الفرنسيين بشكل خاص، والسياح الأجانب بشكل عام"، وزاد: "هذا التراجع هم حتى الخدمات التي تقدمها الفنادق المغربية بمناسبة احتفالات نهاية السنة".
وأردف المتحدث في التصريح ذاته: "لمسنا كمهنيين تراجعا لافتا على وجهة مدينة مراكش طوال شهر دجنبر الجاري، وهو أمر لم نعتده من قبل، ما يمثل ناقوس خطر، يستدعي من الجميع البحث عن أسواق جديدة في انتظار انفراج الأزمة بسوقنا التقليدي، وأعني هنا السياح الفرنسيين".
وكان تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية أشار إلى "الفشل الهيكلي الذي يُعاني منه القطاع، وهو ما يحتم على الفاعلين المعنيين أن يواجهوا هذه الاختلالات التي تظهر أساساً في ما يتعلق بأهداف رؤية 2020"، بأن يصبح المغرب من بين عشرين أبرز قبلة سياحية في العالم.
وحسب معطيات التقرير فإن "جاذبية قطاع السياحة تقوضت؛ ويتضح ذلك في بطء تطور السياح الوافدين الذين بلغ عددهم 11.35 مليونا نهاية 2017، بمتوسط زيادة بلغ 4.1 في المائة بين 2007 و2017". كما يشير التقرير إلى "تآكل القدرات الاستثمارية لسلاسل الفنادق الكبرى، وتدهور هوامش أرباح منظمي الرحلات السياحية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (34)
لبارح قريت فجريدتكم الموقرة أن الخطوط الجوية الملكية ولات مع الاخيرين فالترتيب بسبب سوء الخدمات.
هاد البلاد اش خاصها باش تفهم أنها راه كتضيع الوقت.
باش تقاد.. خاصها بعدا واحد جوج قنبولات نووية بحال اليابان.. ولكن بجوج يطيحو فكازا..
تصورو معايا ساكن فعمارة والناس فالسفلي مربيين فروج وجوج دجاجات.. مع الخمسة ديال الصباح كيبدا الفروج يزغرت.. انا ساكن فالكاطريام وكيفيقني.
كيقولو لي الناس انت اصاحبي عدمي.. شكون خلاك متكونش عدمي.
الحصول .. غرام زهر ولا قنطار شطارة فهاد البلاد السعيدة.
لدي معارف قضوا اجازات في تركيا و إسبانيا و تايلاند و تقام عليهم الكونجي ارخص بالإضافة الى الفارق الكبير في المعاملة و جودة الخدمات الفندقية و السياحية
في اسيا مثلا، الغرف تتسع ل ٥ أشخاص بزيادة ضريبة صغيرة عن كل شخص وتمن الإفطار لتشجيع سياحة الأسر الداخلية والخارجية. اما السياحة المغربية فهي سياحة بورجوازية فقط
1- بالنسبة للسياح الأجانب:
- الأزمة الاقتصادية والتوترات خاصة بفرنسا (مظاهرات مرتبطة بالتقاعد) و استمرار القلق وانعدام الرغبة في الاحتفالات خاصة بعد سنة من حراك السترات الصفراء وما خلفه من تفكير ونقاش عميق.
- المنافسة الدولية الشرسة في استقطاب السياح وخاصة بعد عودة مصر وتونس للواجهة بعد أزمات "الربيع العربي"
- انعدام وضعف الابتكار والتجديد والترويج الجيد في العرض السياحي المغربي الموجه نحو الأجانب.
2- السياحة الداخلية:
- تراجع قدرة المغاربة على توفير جزء من مداخيلها للقيام بالسياحة وإحياء الحفلات بسبب تنامي الأزمة الاقتصادية
- غلاء المنتوج السياحي المغربي مقارنة مع العروض في دول قريبة كاسبانيا والبرتغال مثلا مع تجاوز هاته الدول للمغرب بكثير فيما يتعلق بالجودة
- تراجع الرغبة في الاحتفال بشكل عام أمام صعوبة العيش
- تقدم سن الفئة التي بمقدورها تحمل مصاريف مرتفعة للإقامة والاحتفال برأس السنة في الفنادق، علما أن المسنين حتى ولو كانت لديهم القدرة المالية فإن قدراتهم الجسمية والصحية لا تسمح لهم باحتفالات كبيرة.
اما الا هدرت شحال من واحد غادي ثاني تشعل ليه العافية في.......