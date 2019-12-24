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الرئيسية | مال وأعمال | تراجع حجوزات "احتفالات نهاية السنة" يقلق مهنيي قطاع السياحة

تراجع حجوزات "احتفالات نهاية السنة" يقلق مهنيي قطاع السياحة

تراجع حجوزات "احتفالات نهاية السنة" يقلق مهنيي قطاع السياحة
هسبريس – محمد لديب
الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 11:00

سجل مهنيون عاملون في قطاع السياحة تراجعا كبيرا في حجوزات السياح المغاربة والأجانب بالمؤسسات الفندقية المصنفة في كبريات المدن السياحية المغربية لقضاء فترة أعياد الميلاد واحتفالات نهاية السنة.

وقال رشيد بوعمارة، المكلف بقطب الخدمات السياحية بغرفة التجارة والصناعة ورئيس منتدى جامعات النقل السياحي بالمغرب، إن المهنيين سجلوا تراجعا في أعداد السياح المتوافدين على الوحدات السياحية خلال الشهر الأخير من العام الجاري، بنسب مقلقة تجاوزت 40 في المائة مقارنة مع العام الماضي.

وأضاف بوعمارة في تصريح لهسبريس: "القطاع يمر من أزمة حقيقية، نتيجة تراجع الطلب على الخدمات السياحية الفندقية المغربية من طرف السياح الفرنسيين بشكل خاص، والسياح الأجانب بشكل عام"، وزاد: "هذا التراجع هم حتى الخدمات التي تقدمها الفنادق المغربية بمناسبة احتفالات نهاية السنة".

وأردف المتحدث في التصريح ذاته: "لمسنا كمهنيين تراجعا لافتا على وجهة مدينة مراكش طوال شهر دجنبر الجاري، وهو أمر لم نعتده من قبل، ما يمثل ناقوس خطر، يستدعي من الجميع البحث عن أسواق جديدة في انتظار انفراج الأزمة بسوقنا التقليدي، وأعني هنا السياح الفرنسيين".

وكان تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية أشار إلى "الفشل الهيكلي الذي يُعاني منه القطاع، وهو ما يحتم على الفاعلين المعنيين أن يواجهوا هذه الاختلالات التي تظهر أساساً في ما يتعلق بأهداف رؤية 2020"، بأن يصبح المغرب من بين عشرين أبرز قبلة سياحية في العالم.

وحسب معطيات التقرير فإن "جاذبية قطاع السياحة تقوضت؛ ويتضح ذلك في بطء تطور السياح الوافدين الذين بلغ عددهم 11.35 مليونا نهاية 2017، بمتوسط زيادة بلغ 4.1 في المائة بين 2007 و2017". كما يشير التقرير إلى "تآكل القدرات الاستثمارية لسلاسل الفنادق الكبرى، وتدهور هوامش أرباح منظمي الرحلات السياحية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (34)

1 - مواطن مغربي من البيضاء الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 11:14
ثمن المفرقعات التي تفجر ليلة رأس السنة بعين الذياب واموال الخمور التي تباع في تلك الليلة بجهات الدار البيضاء. تعالج مرضى السرطان والدياليز لمدة عام.. لكن لا حياة لمن تنادي
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41
2 - مغربي... الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 11:17
وعلاش غادي يجيو للمغرب ويخليو اسبانيا حداهم اسبوعين في الاوطيل 3000 درهم والمواصلات رائعة والاكل رخيص وطاكسيات باتمنة محدجة ومعقولة.... ؤجيو المغرب غير الطاكسي يسرقك يدور بك دورة يقولك 150 درهم... الماكلة نصها كلاب... لامراقبة لاوالو كيخليوك منك لسماسرية.... الاوطيلات موسخين لانضافة لاوالو... كلشي باغي التدويرة غير تسول واحد على شي زنقة يقولك شحال تدور معايا.... يجي المغرب ويخلي تركيا.... ندوي على تركيا ولا تالخلقة الجاية... نوصيكم لي بغا يخسر فلوسو يفوت المغرب والله المغرب الواحد يجي يشوف والديه ويسلت...
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76
3 - ssssssss الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 11:21
هي مجموعة من الأسباب التي تستقطب السياح. هل هية فعلا موجودة بالمغرب أم العكس؛؟ انا شخصيا أبحت عن مايريح العين والعقل الخدمات يجب أن تكون موجودة دائما أتمنة الفنادق مرتفعة جدا بالنسبة للجميع كيف يعقل لسائح ان يترك فنادق مصنفة بأتمنة مناسبة ومناضر خلابة ويأتي ليفرغ جيبه بين الأنقاض
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36
4 - LHOUSSAINE الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 11:21
A Merzouga la situation est catastrophique
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16
5 - الطنز البنفسجي الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 11:27
الخدمات راه تراجعات فالقطاعات كاملة ماشي غير فالسياحة.. فالتعليم فالصحة فالادارة فالنقل.. فكلشي.. ثانيا المغاربة راه ولاو كيمشيو لبرا فين يدوزو البوناني اسيدي.
لبارح قريت فجريدتكم الموقرة أن الخطوط الجوية الملكية ولات مع الاخيرين فالترتيب بسبب سوء الخدمات.
هاد البلاد اش خاصها باش تفهم أنها راه كتضيع الوقت.
باش تقاد.. خاصها بعدا واحد جوج قنبولات نووية بحال اليابان.. ولكن بجوج يطيحو فكازا..
تصورو معايا ساكن فعمارة والناس فالسفلي مربيين فروج وجوج دجاجات.. مع الخمسة ديال الصباح كيبدا الفروج يزغرت.. انا ساكن فالكاطريام وكيفيقني.
كيقولو لي الناس انت اصاحبي عدمي.. شكون خلاك متكونش عدمي.
الحصول .. غرام زهر ولا قنطار شطارة فهاد البلاد السعيدة.
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27
6 - Mohamed الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 11:27
هذا شيئ متوقع بسبب الأسعار الملتهبة التي تفرضها الوحدات الفندقية المغربية إضافة الى تردي الخدمات و سوء المعاملة.. لا يعقل أن يصل ثمن المبيت ل 1500 درهم للشخص الواحد..
لدي معارف قضوا اجازات في تركيا و إسبانيا و تايلاند و تقام عليهم الكونجي ارخص بالإضافة الى الفارق الكبير في المعاملة و جودة الخدمات الفندقية و السياحية
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25
7 - سائح مغربي الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 11:29
عاملو الاستقبالات بالفنادق الراقية يتعاملون مع السياح المغاربة معاملة عنصرية.اما إذا كنت لابسا ملابس مثل أصحاب الكروش ا لكبيرة، فإنهم يحترمونك وفي نفس الوقت يغشونك في الاثمان. أثمنة فظيعة كأنك جالس على الياقوت. وفي الاخير يهرب السياح الى اسبانيا و تركيا و..و.. على العموم اصحاب الفنادق يفكرون للربح السريع ويستحمرون الزبائن. ويحتقرون المغاربة البسطاء.ويهتمون بالمظاهر.هذه الطريقة لن تستقطب السياح .عليهم قراءة علوم المعاملة و حسن الضيافة.
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29
8 - locodelacolina الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 11:30
Normal, la crise est là et les gens comparent de plus en plus les prix. le Maroc est dans un sommeil profond et les hôteliers sont très cupides. Les prix sont hors de portée des marocains et pour les étrangers il y a des destinations plus intéressantes et bcp moins chères ex: Espagne, Portugal, Tunisie, Turquie...
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13
9 - Zidane الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 11:30
هذاالحدث،وهذه الاحتفالات لا علاقة لنا بها.
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4
10 - hassan Allemagne الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 11:31
هل تعرفون لماذا هذا التراجع في قطاع السياحة ؟. الجواب سهل . النصب على الساءح ونعتبره بليد والحقيقة هي العكس وهدا لحضتة بكثرة في مراكش
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26
11 - Moul Bayd الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 11:32
لجشع ديالكم ليدارها ليكم...مانساش اشدرتو لينا في الصيف
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22
12 - مواطن2 الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 11:32
تطوير السياحة في بلادنا يجب ان يعتمد على حسن النية قبل كل شيء.فاذا كانت نية العاملين بالقطاع هي تحقيق الارباح الفاحشة وبجميع الطرق لابد ان تتراجع السياحة.فالقادمون الى المغرب من الدول الراقية هم من الطبقات الميسورة الحال ومع ذلك فانهم يشعرون " بالابتزاز " الذي يتعرضون له .والكل ينتظر السائح لينتزع منه ما يمكن انتزاعه وبجميع الطرق.والظاهر ان كل من يزور المغرب مرة لا يفكر في الرجوع اليه ...وكل له مبرراته.حكى لي احدهم ذات يوم ان سائحا كان مسافرا في القطار ومعه جميع اغراضه وانخرط احد المغاربة في الحديث معه الى ان طمانه .وحصل ان طلب الاجنبي من المغربي مراقبة اغراضه بسبب قضاء حاجته.ولما رجع لم يجد لا اغراضه ولا المغربي.حتى انه بقي حافي القدمين وانهار بالبكاء.فهل ياترى سيعود هذا الاجنبي مرة اخرى المغرب.الحقيقة يجب البحث فيها داخل انفس المشتكين من التراجع.والتراجع نتيجة حتمية لتصرفات ارباب الفنادق.
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16
13 - عبدالله الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 11:33
اوروبا، تركيا و دول اسيا التايلاند،إندونيسيا،. ارخص من المغرب وخدمات احسن. المغرب ولا اغلا من اوروبا وخدمات اكفس
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18
14 - مغربية الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 11:33
من المؤكد أن تفشي ظاهرة الإجرام هي السبب الحقيقي وراء تراجع وعزوف السياح ...هل يعقل أن يتوجه السياح لأماكن يذبح فيها الإنسان كالحيوان ..وتبحثون عن السسب والذي هو واضح ومعروف على الصعيد العالمي .. حيث تبوأ المغرب مرتبة متأخرة فيما يخص الأمن.....والحل واضح ...العدل وزجر المجرمين والإعددددددام
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17
15 - Ahmed ben lebsir الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 11:34
لانهم لا يقدمون خدمات دات جودة عالية العالم يتغير وهم مايزالون في القرن الماضي حتى الجو لايطيق لابد من ناس لهم دراية بالعمل والاستقبال ولخدمات والتصرفات والثقة والامان حتى تتغير العقلية
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12
16 - Daka الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 11:34
السياحة في المغرب تعتمد على الطبقة البورجوازية والمتوسطة أما الطبقة العاملة فانه غير مرغوب فيها في المغرب. انه اعتماد خطا لان عدد سياح الطبقة الغنية ضعيف ويحب تغيير الاتجاهات وليس المغرب فقط. أما عدد الطبقة العاملة فهو كثير ومقيد بأثمان مناسبة.اما أثمان الفنادق في المغرب فحدث ولا حرج . كيف يعقل ان غرفة في فندق ٣ نجوم بالمغرب ١٢٠٠ درهم وفي أوروبا ٣٥٠ درهم . انه الجنون.
في اسيا مثلا، الغرف تتسع ل ٥ أشخاص بزيادة ضريبة صغيرة عن كل شخص وتمن الإفطار لتشجيع سياحة الأسر الداخلية والخارجية. اما السياحة المغربية فهي سياحة بورجوازية فقط
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11
17 - مواطن الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 11:35
مشكلة المسؤولين انهم اختزلو السياحة فالفنادق، الكراسا والطبالي السرباية والعساسة. ونساو أن السياحة تجربة حضارية، السائح خاصو يخرج يشوف الناس كي عايشة يحتك بالثقافة ديالها بالعادات ديالها. اليوم المغرب والمغربي ما فيهم ما يتشاف، الكآبة تحلق فوق سماء هذا البلد، بنادم مهموم مضيوم، عارف راسو راكب فتران بلا فران.
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16
18 - بنعبدالسلام الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 11:36
نقول للسيد بوعمارة :إذا بقيتْ عقليات مهنيي السياحة، ولا شك أنك واحد منهم، في بلادنا على ماهي عليه اليوم من جشع واحتيال على السياح واعتبار السائح بقرة حلوبا يجب حلبها حتى تنبض ، وتلاعب في الأثمنة وغش في المنتوج السياحي، أقول إذا بقيت هذه الممارسات هكذا ، فإن السياحة في بلادنا سترى نهايتها في المستقبل القريب جدا لن يتجاوز بضع سنين. هذه الممارسات ليست وليدة اليوم ، ولكن السائح يفضل دائما من الشرور أهْوَنَها ، أي أنه يفضل التوجه الى المغرب عوض تونس أو مصر أو غيرها نظرا للظروف التي تجتازها هذه البلدان في السنين الأخيرة. والآن ، وقد بدأت هذه البلدان تتعافى ، لابد للمغرب أن يعيد النظر في المنظومة السياحية ببلادنا ، وخاصة الجودة والمراقبة والضرب على أيدي المتلاعبين ، وما أكثرهم في هذا الميدان.
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10
19 - snake الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 11:38
التراجع راجع بالإساس الى المهنيين غير الأكفاء همهم الجعبة من وراء السياح اللذين يكتوون بالأسعار الخيالية للخدمات والأسواق
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8
20 - هشام متسائل الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 11:40
رغم أنكم جمعتم كل المتشرذين والمتسولين والمهاجرين الأفارقة وهجرتموهم قصرا إلى مدن أخرى مثل آسفي واد زم...
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7
21 - salim الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 11:44
اثمنة الفنادق غير مناسبة ناهيك عن تدني جودة الخدمات اسبوع واحد في اوربا كاسبانيا يعادل ثمن ليلة واحدة في فندق مغربي. انصح بالسياحة في الخارج
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6
22 - awra الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 11:45
المشكل يبدء من المطار وهو الازدحام و الانتظار(اضافة شبابيك جديدة ) . وبعده سيارة الاجرة حيت النصب(تطوير برنامج مثل تركيا في سيارة يعمل بجي بي اس يدخل اسم الوجهة و تعطيه اقرب طريق مع المسافة و الثمن حيث لا يستطيع تلاعب بالاثمنة) الاثمنة الغالية للمطاعم ( يجب وضع اثمنة في كل المطاعم و مراقبتها و منع نادل من تحرش و اجبار السائح على دخول للمطعم ) غلاء البازارات وهي وضع الاتمنة على كل الاشياء و مراجعتها بشكل دور و تفتيشي . جامع الفناء و الساحات منع تحرشات بالسياح عن طريق وضع الافاعي والقردة بعدها طلب ثمن خيالي يجب وضع اثمنة و جعلها اختياري. يجب وضع تعليمات صارمة بحرية تصوير في الاماكن سياحية لا يعقل انك في المدينة القديمة و ترغب في تصوير في سوق ويقول لك تاجر ف بازار لا تصور محلي الا ادا اشتريت من عندي ....
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8
23 - أحمد الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 11:46
لولا السياحة الداخلية لكنتم في خبر كان لكن الجشع أعمى عيونكم ..... لك الله يا وطني...
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6
24 - Samir الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 11:46
Les hotels au maroc sont très cher que les autres pays, c'est normal que vous allez faire fuir les touristes, un hotel de même game coute deux fois moins cher en espagne ou en turquie !!
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5
25 - hossain الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 11:47
عدد المتسولين في هذا البلد في تصاعد خطير زد على ذلك النصب في جميع القطاعات من مطاعم سيارات الأجرة ووو لا ندري إلى أين
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5
26 - abdou الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 11:48
تراجع الحجوزات بمناسبة رأس السنة يعود في نظري للأسباب الآتية:
1- بالنسبة للسياح الأجانب:
- الأزمة الاقتصادية والتوترات خاصة بفرنسا (مظاهرات مرتبطة بالتقاعد) و استمرار القلق وانعدام الرغبة في الاحتفالات خاصة بعد سنة من حراك السترات الصفراء وما خلفه من تفكير ونقاش عميق.
- المنافسة الدولية الشرسة في استقطاب السياح وخاصة بعد عودة مصر وتونس للواجهة بعد أزمات "الربيع العربي"
- انعدام وضعف الابتكار والتجديد والترويج الجيد في العرض السياحي المغربي الموجه نحو الأجانب.
2- السياحة الداخلية:
- تراجع قدرة المغاربة على توفير جزء من مداخيلها للقيام بالسياحة وإحياء الحفلات بسبب تنامي الأزمة الاقتصادية
- غلاء المنتوج السياحي المغربي مقارنة مع العروض في دول قريبة كاسبانيا والبرتغال مثلا مع تجاوز هاته الدول للمغرب بكثير فيما يتعلق بالجودة
- تراجع الرغبة في الاحتفال بشكل عام أمام صعوبة العيش
- تقدم سن الفئة التي بمقدورها تحمل مصاريف مرتفعة للإقامة والاحتفال برأس السنة في الفنادق، علما أن المسنين حتى ولو كانت لديهم القدرة المالية فإن قدراتهم الجسمية والصحية لا تسمح لهم باحتفالات كبيرة.
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8
27 - Adil chadlawi الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 11:49
المغاربه محاربين غير مع راسهوم و كل المؤشرات ولات كاتبين بلي الدوله ديالنا واخا مافيهاش الحرب فانها اضعف اقتصاديا و تعليميا و المواطن المغربي افقر من المواطن فدوله فيها الحرب , لدا من العادي جدا ان السياحه الداخليه غاتموت , اما عن الاجانب فغالبا ولاو كيتشكاو من المعامله فالمطار (طلب التدويره ) و الاستغلال من طرف جميع الجهات (من التاجر فالسوق و الناس ليكيخرجوليه فالطريق و زيد و زيد ) كيحس براسو عباره عن بضاعه خاسها تجبد العمله الصعبه , كانتمنا المسؤولين ينضمو القطاع و كانتمنا ديرو خدامي لشباب ولي عندهوم
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3
28 - ضحية نصب واحتيال الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 11:52
قطاع ملئ بالنصب والاحتيال والتحرش على السياح. ابتداءا من تذكرة الطائرة ومرورا بوكلاء كراء السيارات وانتهاءا ببائع التذكار. السائح لا ينسى سوء المعاملة ولا يعود.
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0
29 - رشيد الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 11:52
من الطبيعي جدا أن يعرض سياح الداخل و الخارج عن تمضية عطلاتهم في المغرب، فنظرة واحدة على الأسعار كافية لمعرفة السبب. هذه عقوبة حتمية من السياح لوضع حد لجشع أصحاب الفنادق وشركات الطيران ، وأتمنى أن تستمر المقاطعة لشهور حتى يتعلموا وضع أسعار مناسبة متجانسة مع المستوى المعيشي في المغرب وجذابة للسياح الأجانب.
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0
30 - غلاء الاسعار الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 11:53
سببه والله اعلم غلاء الاسعار ببلدنا و النصب على السياح من طرف أشخاص لا ضمير لهم و السرقات الموصوفة في الشارع العام و الضرب و الجرح نحن اهل البلد مفلسين معدومين الذي له المال يقضي عطلة رأس السنة في ليشبونة او غيرها.أصبحنا نخاف الخروج في الصباح الباكر بسبب الساعة المشؤومة مرافقين اطفالنا و نرتجف خوفا ما بالك ليلا. الملاهي الليلية ليست في قاموس الفقير لا يملك حتى ثمن تذكرة الدخول او حتى ثمن ليلة في فندق اقل سعره 300 درهم. او بالاحرى يتقاتل من أجل دفع ايجار البيت الذي يكتريه ايوى اش بان ليكم أنتم! لنا اصدقاء اجانب عندما نرافقهم في اماكن عمومية يلاحظون ان التعامل معهم بااحترام زائد لكن مرافقهم المغربي يعامل كانه جاي يسعاهم مرات لا يعرفون انك انت من سيدفع وليس الاجنبي ناهيك عن الفرق في مداق المشروبات او حتى الأكل للأسف بعض الاماكن يجب فعلا إغلاقها لان تلك المعاملات لا نراها في زيارتنا لهم في بلدانهم الكل سواسية.
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31 - abdou .Allemagne الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 11:53
فى الشهر الماضى حجزت اناوصديقي غرفة في فندق اكادور تملالت باكادير لمدة خمسة ايام اول انكلوسيف طعام وشرب ,هدا الفندق كنت فيه في اواخر التسعينات ,وكان على مايرام ,هاته المرة اضطرنا ان اغادره في اليوم التالت رغم اننا سددنا الحساب لخمسة ايام .رديء بمعنى الكلمة اكل يستحال اكله كور وعطي
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32 - سواح سابق الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 12:00
السياحة في مراكككككككككش /ويسألونك عن ........... خليني ساكت حيت الجن ديالي مكالمي هاذ الايام
اما الا هدرت شحال من واحد غادي ثاني تشعل ليه العافية في.......
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33 - ciyoyen الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 12:08
J'ai 2 amies qui ont passées une semaine à Marrakech en juillet 2019, elles ont aimé la ville MAIS ce qu'elle ont gardé comme souvenir c'est l'impossibilité de sortir seules sans être abordées et taquinées par les faux guides les dragueurs de tout bord, bref elles n'étaient pas tranquilles et en sécurité.En Espagne elles se sentaient libres, elles s'habillaient comme elle voulaient sans jamais être dérangées par personne. Souvenez vous des jeunes hollandaises volontaires venues aider au désenclavement des habitants d'un village marocains et les menaces qu'elles ont reçues à cause de leurs habits!a
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1
34 - ZARAGOZA الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 12:12
اصدقاء لي شجعتهم على زيارة المغرب...اكتروا سيارة...وعند انتهاء عطلتهم طلب منهم اداء 600 درهم زيادة عما اتفقوا عليه....كدلك العساس طلب لهم 100 ليحرس السيارة...الحمد لله في الدار البيضاء كانو برفقتهم اخي...
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