"التجاري وفا بنك" يتوج الفائزين بجوائز "أنا معاك"

هسبريس من الدار البيضاء

أعلنت مجموعة "التجاري وفا بنك" عن لائحة المتوجين الـ15 خلال نهاية دورة 2019 لجوائز "أنا معاك"، حيث أحرز 3 فائزين على الجوائز الرسمية للمسابقة في كل فئة وتوّج 12 فائزا بالجوائز الجهوية على الصعيد الوطني.

وحسب بلاغ صادر عن المجموعة، فقد حصل الفائزون الـ15 في هذه النهاية على هبة مالية وسيستفيدون من شروط بأسعار تفضيلية على القروض وحساب بنكي بالمجان مدى الحياة.

كما يتيح "التجاري وفا بنك" للمتوجين إمكانية المشاركة في طلبات عروضه بفضل إدراجهم في مراجع قسمه للمشتريات.

وسيتم استكمال مواكبة هؤلاء المقاولين، من خلال توجيه من أطر البنك لمدهم بنصائح وتوجيهات من لدن خبراء لإنجاح تطورهم وتحفيزهم على المضي قدما في مشروعهم المقاولاتي.

وسيستفيد كافة المشاركين في هذه المنافسة من مواكبة على المقاس من طرف مراكز دار المقاول أو مراكز المقاولات الصغرى لـ"التجاري وفا بنك" التي تتمثل مهمتها في تزويد المقاولات الصغرى الموجودة أو التي هي قيد الإنشاء أو في مرحلة المشروع، سواء من زبناء البنك أو غير الزبناء بحصص تكوينية وربط علاقات أعمال مع شركاء ومصدري أوامر محتملين ونصائح وإرشادات اعتمادا على فريق من الخبراء في ريادة الأعمال.

وعادت جائزة أفضل مشروع إنشاء مقاولة للشاب يوسف السملالي من الرباط، من خلال مشروعه لتحويل زيوت القلي إلى صابون وشموع معتمدة بيئيا؛ فيما آلت جائزة الابتكار إلى زكرياء المدني من وجدة، الحائز على براءة اختراع أول بلاط بيئي يعتمد على النفايات المعدنية والنفايات البلاستيكية موجه إلى الفاعلين في قطاعات الأشغال العمومية والتهيئة والبناء.

بالنسبة لجائزة التنمية المستدامة، فقد كانت من نصيب نادية بوكراشي من العيون، وهي فاعلة في مجال حماية البيئة، بفضل مشروعها لفرز النفايات من المصدر (ورق، بلاستيك، زيوت…) وإعادة استعمالها لإنتاج الطاقات البديلة.

بالنسبة إلى جائزة جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، فقد حصلت عليها الدكتورة جيهان عبد الصادق على رأس مقاولة ناشئة مختصة في البحث والتطوير المتعلق بالمنتجات البيولوجية التي تستجيب لاحتياجات مركبة، لا سيما المجس الحيوي للأوكسجين عبر قياس الألوان بناء على مواد طبيعية تسمح بالتحذير من أي تدهور مفترض للأغذية.

وعن الجهة الشرقية، فاز حمزة الجاحل، صاحب الموقع التجاري الإلكتروني Madinashop الخاص بتطوير التجارة في الجهة الشرقية.

وعن جهة فاس مكناس، فاز مصطفى زروال، عن مشروعه لإقامة أجهزة استشعار خاصة في السيارات مرتبطة بتطبيق نقال من أجل تتبع وتسجيل وإرسال بيانات في حينها تخص هذه السيارات، بما في ذلك فيديوهات في حال التعرض لحادثة على سبيل المثال.

فيما يخص جائزة جهة الرباط-سلا-القنيطرة، فقد كانت من نصيب الشاب يونس وازري، مقاولة ترغب في تطوير وتحسين تجربة السياحة القروية من خلال اقتراح بنيات تحتية مبنية على شكل قبب تزاوج بين جاذبيتها المعمارية و استهلاكها الضعيف للطاقة.

وفاز توفيق الملالي بجائزة جهة بني ملال-خنيفرة، ونوال الفضيل فازت بجائزة جهة الدار البيضاء الكبرى-سطات، وكريم السكيري بجائزة جهة مراكش-أسفي، وعبد الله الكريمي فاز بجائزة جهة درعة- تافيلالت، بينما عادت جائزة جهة سوس-ماسة إلى عثمان أخماسي، وطارق القيدي نال جائزة جهة كلميم واد نون، وحسام العميري فاز بجائزة جهة العيون الساقية الحمراء. أما جائزة جهة الداخلة وادي الذهب، فقد عادت إلى الشريفة راضي.