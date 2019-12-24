"الشركة العقارية العامة" تطلق "أبراج لوكسوريا" بأنفا

هسبريس من الدار البيضاء

اعتبر مسؤولو الشركة العقارية العامة (CGI)، التابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، أن مشروع "أبراج لوكسوريا" (لوكسوريا تاور) بمنطقة القطب الحضري الجديد أنفا الجديدة وسط مدينة الدار البيضاء يعتبر من المجمعات السكنية العصرية الأكثر ابتكارا.

وقال فيصل بنونة، مدير القطب التجاري بالشركة العقارية العامة، إن مشروع "أبراج لوكسوريا" يشكل واحدا من المشاريع العقارية التي توفر إطارا متكاملا للعيش لقاطنيه.

وأوضح بنونة، في لقاء صحافي بالدار البيضاء، أن هذا المشروع السكني يقع في منطقة إستراتيجية، قبالة أكبر مساحة خضراء بمدينة الدار البيضاء، عبارة عن حديقة تمتد على مساحة 50 هكتارا؛ وهو ما يجعل منها رئة طبيعية للعاصمة الاقتصادية.

وأشار مدير القطب التجاري بالشركة العقارية العامة إلى أن "أبراج لوكسوريا" تقع بالقرب من برج المركز المالي للدار البيضاء، ويضمن لساكنيه ولوجيا مباشرا نحو أكبر شوارع مدينة الدار البيضاء ومراكزها التجارية، وشاطئها البحري بكورنيش عين الذئاب.

وأكد فيصل بنونة أن الهندسة المعمارية لهذا المجمع، الذي أقيم على بقعة تمتد مساحة تبلغ 1792 مترا مربعا، من الفن المعماري لمدينة الدار البيضاء خلال القرن العشرين الماضي، ويمزج بينها وبين الهندسة المعمارية المبتكرة الحالية.

ويتألف المجمع السكني "أبراج لوكسوريا" من خمسين شقة سكنية يحتضنها برج مكون من 15 طابقا علويا وعمارة من أربعة طوابق عليا؛ وهو ما يتيح لقاطنيه رؤية خارجية على حديقة القطب الحضري، بعيدا عن أي عوائق خرسانية.

وجرى تزويد هذا المجمع السكني بتجهيزات تماثل تجهيزات فنادق خمس نجوم؛ من ضمنها مسبح فخم وقاعة لممارسة الرياضة وغيرها من التجهيزات الأخرى.

كما يتوفر المجمع السكني "أبراج لوكسوريا" من نظام لاستقبال الزوار والسكان، ومصاعد خاصة تؤمن الولوج المباشر إلى كل شقة على حدة.