شركة أمريكية تطرح هاتفا بسعر "استثنائي" بالمغرب

هسبريس من الدار البيضاء

أعلنت شركة "إس تي جي تيليكوم" الأمريكية عن طرح هاتفها الذكي الجديدي "S20 STG" بسعرة يقل عن 1479 درهما بالسوق المغربي.

وقال عدنان واسيني، الرئيس التنفيذي لشركة "إس تي جي تيليكوم"، إن الهاتف الجديد "S20" يتوفر على خصائص تميزه عن باقي علامات الهواتف من الفئة نفسها التي تسوق بأسعار تزيد بنسبة 50 في المائة مقارنة مع سعر هاتف الشركة الأمريكية.

وأوضح واسيني أن الشركة الأمريكية المغربية تسعى لحصد مزيد من الحصص السوقية بالمملكة، إلى جانب أسواق إقليمية بشمال افريقيا ودول جنوب الصحراء الكبرى.

وأضاف المتحدث أن "الهاتف الجديد يتميز بمواصفات عالية وبجودة كبيرة، إضافة إلى تكلفته المناسبة جدا مقارنة مع خصائصه؛ إذ يتوفر S20 STG على كاميرا SONY ثلاثية، بجودة صور تصل دقتها إلى 65 ميغا بيكسيل".

وتبلغ درجة تكبير عدسة الكاميرا، يورد واسيني، إلى 26 مرة، لتتمكن من التقاط صور احترافية وأوضح، فيما تم إدخال مزيد من التحسينات على خاصية التصوير الليلي خلال التقاط الصور في الإضاءة الخافتة.

وتوفر "Telecom STG" في هاتفها الذكي الجديد شاشة عالية الجودة بقياس 6.5 بوصات، وعالية الوضوح.

ويحتوي "S20 STG" على معالج "2.0core-Octa"، ومساحة تخزين داخلية بسعة 32 جيغا، و3 جيغا في سعة التخزين الخارجية، كما يمكن تمديد هذه المساحة إلى 256 جيغا بعد إضافة بطاقة التخزين "microSD"، ما يجعل هذا الهاتف مناسبا للقيام بمختلف المهام والانتقال بين التطبيقات والاستمتاع بالألعاب بسلاسة وبدون معيقات.

أما بالنسبة للبطارية فتتميز بشحن سريع وهي طويلة المدى بفضل سعتها التي تصل إلى 3400 ملي أمبير.

أما قفل الهاتف "S20 STG" فيتم فتحه في أقل من 0.15 ثانية من خلال بصمة الأصبع الموجودة على ظهر الهاتف، أو من خلال خاصية التعرف على الوجه.

وهاتف "S20 STG" متوفر باللونين الأحمر والأسود، وعند شراء أحد اللونين يأتي الآخر داخل علبة التغليف.

وطرحت "Telecom STG" هاتفها "S20" في الأسواق المغربية وبجميع مدن المملكة بسعر لا يتجاوز 1470 درهما، بالرغم من خصائصه المتعددة والمتطورة، حيث تسعى "Telecom STG" منذ انطلاقها إلى تقديم أحدث التطورات التكنولوجية بأقل الأسعار بهدف تعميم تكنولوجيا الهواتف الذكية على جميع المغاربة.

وبما أن "Telecom STG" تفكر دائما في زبنائها وفي تقديم الأفضل لهم، فهي تهديهم عند شراء هاتف "S20 STG" منذ طرحه بالأسواق فرصة الفوز بعمرتين إلى بيت الله الحرام.