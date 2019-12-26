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كُتّاب وآراء
ميناء الجرف ينجح في اختبار نظام للربط الديناميكي
قالت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط إن موقعها بالجرف الأصفر أجرى بنجاح اختبار "نظام الربط الديناميكي في منشآته بميناء الجرف الأصفر"، وذلك بتعاون مع شريكه الهولندي "Shore Tension" والوكالة الوطنية للموانئ (ANP)، مشيرة إلى أن هذا النظام يُعتبر الأول من نوعه بالمغرب، حيث سيمكن من ربح وتوفير الوقت بفضل تحسين وقت فتح أرصفة الميناء.
وأوضح المصدر ذاته أن "هذا النظام، الذي جرى اختباره بنجاح، يعمل كممتص للصدمات خلال الفترات الجوية المضطربة التي تؤثر في رسوّ السفن في ميناء الجرف الأصفر، وخاصة في الفترة بين أكتوبر ومارس التي يشهد خلالها الساحل الأطلسي أمواجا عالية، وهو ما يُجبر السفن حينها على مغادرة الميناء تفاديا للاصطدام في ما بينها أو مع أرصفة ومرافق الميناء".
وأضافت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط أن الاعتماد على النظام سيمكن من توفير اعتمادات مهمة مرتبطة بغرامات التأخر في تحرير الشحنات بالموانئ التابعة للمجمع، مشيرة إلى أن نجاح الاختبارات الأولية سيفتح المجال لتعميم هذا النظام على ميناء الجرف الأصفر، ومن ثم إلى باقي الموانئ التابعة للمجمع الشريف للفوسفاط.