مطار محمد الخامس يحتفي ببلوغ 10 ملايين مسافر في 2019

هسبريس من الدار البيضاء

احتفى المكتب الوطني للمطارات، بمعية شركة الخطوط الملكية المغربية، باستقبال مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء لـ 10 ملايين مسافر لأول مرة في تاريخه، حيث نظمّ بهذه المناسبة حفلاً عاما، الخميس، خصّص للاحتفاء بالمسافرة رقم 10 ملايين التي تسلّمت العديد من الهدايا من لدن المؤسستين.

المسافرة رقم 10 ملايين جاءت على متن الرحلة الجوية "AT 205" لشركة الخطوط الملكية المغربية القادمة من ميامي، التي تأخرت عن موعد وصولها بأزيد من ساعة ونصف، ما أربك الحفل الذي انطلقت فعالياته بعد طول انتظار، الأمر الذي تسبّب في استياء وحنق عارم للصحافة الوطنية التي ظلت تنتظر في ردهات المطار لأزيد من ثلاث ساعات دون أدنى تواصل.

واستقبل مطار محمد الخامس، خلال 11 شهراً من سنة 2019، ما مجموعه 9.451.784 مسافرا، مقابل 8.933.847 مسافرا في الفترة نفسها من الموسم المنصرم، ما يشكل نسبة نمو قدرها 5.8 في المائة. واستحوذت القارة الأوروبية على حركة النقل الجوي للمسافرين هذه السنة (48 في المائة)، يليها الشرق الأوسط (15 في المائة)، متبوعة بإفريقيا.

في هذا الصدد، قال زهير محمد العوفير، المدير العام للمكتب الوطني للمطارات، في تصريح صحافي، "نحن سعداء بالاحتفاء مع مسافرينا بهذا الحدث التاريخي الذي يدل على الجاذبية التي يتمتع بها مطار محمد الخامس، حيث تحقق هذا الإنجاز بفضل التناغم الذي يجمع بين المكتب وشركة الخطوط الملكية المغربية ومختلف الشركاء المطاريين"، مضيفا: "نعمل جاهدين كل يوم ليكون المرور عبر مطار محمد الخامس لحظة حقيقية للمتعة والانفتاح على العالم".

أما سعيد محب، مدير المجلس الجهوي للسياحة بالدار البيضاء، فصرّح بأن "المطار الدولي للبيضاء يرحب بالمسافرة رقم 10 ملايين سنة 2019، وهو رقم قياسي للمسافرين على متن الطيران المغربي في الموسم"، مبرزا أن "المغرب استقطب تقريبا هذه السنة 25 مليون سائح، ما يجعل العاصمة الاقتصادية في صدارة الترتيب بنسبة تصل إلى أكثر من أربعين في المائة".

وأضاف محب، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الدار البيضاء تحتل مكانة محورية في الطيران المدني بالمغرب، حيث تُصنّف على أنها ثالث واجهة سياحية في المملكة"، وزاد أنها "سجلت أكثر من مليون و500 سائح في 2019، أي بنسبة ارتفاع تصل إلى 6.7 في المائة"، خاتما بأن "الأوراش التي تشتغل عليها العاصمة الاقتصادية سترفع من نسبة السياحة في 2020".

وجاء الخط الجوي الرابط بين الدار البيضاء و"باريس أورلي" في صدارة حركة المسافرين خلال الموسم الحالي، متبوعا بالرحلات التي تربط العاصمة الاقتصادية بـ "باريس شارل دو كول"، ثم الخط الجوي بين البيضاء ودبي، بعده حل الخط الجوي بين الدار البيضاء وتونس في المرتبة الرابعة من حيث تنقلات المسافرين.