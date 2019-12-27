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تقرير رسمي يقترح 9 خيارات كبرى أمام أعطاب النموذج التنموي

تقرير رسمي يقترح 9 خيارات كبرى أمام أعطاب النموذج التنموي
هسبريس - يوسف لخضر
الجمعة 27 دجنبر 2019 - 11:00

أصبح النموذج التنموي الجديد أبرز الملفات الكبرى المطروحة في المغرب منذ سنوات، بعدما دعا الملك محمد السادس إلى إعادة النظر في النموذج الحالي لجعله مُواكباً للتطورات التي تعرفها المملكة ومستجيباً لتطلعات المواطنين.

في هذا الصدد، انخرط المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، باعتباره مؤسسة دستورية تضطلع بمهام استشارية، في ورش التفكير في بلورة نموذج تنموي جديد بمقاربة تشاركية أنصت من خلالها إلى 58 فاعلًا، واستطلع رأي أزيد من 5800 من المواطنات والمواطنين، وأعد تقريراً يرصد مكامن الضعف ويقترح خيارات كبرى وإجراءات ملموسة.

وتندرج مُساهمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في إطار الدينامية التي أعقبت خطاب الملك محمد السادس سنة 2017 الذي دعا فيه إلى التفكير في نموذج تنموي جديد، وتفاعل المجلس مع ذلك بإحداث مجموعة عمل ترأسها أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس، كُلفت بإعداد هذه المساهمة.

وقد جرت المصادقة على هذه المساهمة في الدورة العادية الـ 98 للجمعية العامة للمجلس في 30 ماي الماضي، ورفعت إلى الملك قبل أشهر، وحصلت هسبريس على نسخة منها سنحاول إبراز أهم خلاصاتها.

مؤهلات المغرب

تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول النموذج التنموي الجديد أشار إلى أن المغرب يزخر بمؤهلات مهمة يمكنه الاعتماد عليها من أجل النهوض بتنميته وتسريع وتيرتها، ويؤكد أن من بين هذه المؤهلات الهامة ثراءُ رأسمال البلد المادي وغير المادي، وديمغرافيته الشابة وتاريخه وإشعاعه الدولي، وموقعه الجغرافي عند ملتقى الحضارات.

وقال التقرير إن المغرب "أظهر قدرةً على الصمود في وجه الأزمات الإقليمية متعددة الأشكال بفضل صمام الأمان الذي تجسده المؤسسة الملكية، كما استطاع خلال العقدين الماضيين إحراز تقدم مهم في مجالات تعزيز الديمقراطية، المصالحة مع الماضي، التنمية الاقتصادية، تعزيز رفاه المواطنين، وإنشاء البنيات التحتية الحديثة".

وبناءً على هذه المؤهلات والمنجزات، يعتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنه "بات يَحِقُّ للمغرب أن يَطمح إلى بلوغ مستوى أعلى من التنمية، يكون مرتكزاً على المواطن ومحققاً للنمو الاقتصادي".

أوجه قصور زعزعت الثقة

في تشخيصه للنموذج التنموي الحالي، سجل المجلس أوجه قصور عدة تعتري هذا النموذج، تهم مجالات النمو والإدماج والتضامن وتكافؤ الفرص والاستدامة، مشيراً إلى أن "أوجه القصور هذه أنتجت إذكاء التقاطبات داخل المجتمع وزعزعة ثقة المواطنين في الحكومة والإدارة والهيئات الوسيطة".

وعمل المجلس الاقتصادي، الذي يضم تمثيليات المجتمع المدني والخبراء والنقابات والهيئات المهنية، في تقريره، على تحديد مواطن الضعف البنيوية التي تعتري النموذج التنموي الحالي وتحول دون تحقيق الطموح الجماعي.

أولى مواطن الضعف هذه ترتبط، حسب التقرير، بعوامل تحد من تنمية الفرد وتطوير قدراته، وتحد من المبادرة الفردية، وتهم بشكل خاص أوجه الخصاص التي تُعاني منها الخدمات العمومية، ووجود منظومات الريع، والعراقيل التي تحول دون تطور روح المقاولة، وهو ما من شأنه أن يعيق مساهمة المواطنين في التنمية مساهمة كاملة.

أما موطن الضعف الثاني الذي جاء في خلاصات التقرير، فيتجلى في "عدم قدرة النموذج التنموي الحالي على توفير الحماية والدعم لفئات عريضة من المجتمع، لا سيما الأشخاص المعوزين والنساء وساكنة العالم القروي، ولا على إشراكهم في دينامية التنمية".

كما رصد التقرير، في ثالث مواطن الضعف، أوجه قصور متعلقة بمدى وضوح التوجه العمومي وانسجام السياسات القطاعية وتنفيذ الإصلاحات المعتمدة في البلاد.

ويرى المجلس أن مواطن الضعف سالفة الذكر هي "نتاج تراكم العديد من التدابير والمنعطفات والخيارات التي كان لها تأثير كبير على المسار التنموي للبلاد، سواء كانت ذات طابع بنيوي أو ظرفي أو حتى تلك التي كانت تكتسي ظاهريا طابعا غير ذي وقع كبير".

9 خيارات كبرى

لمواجهة مواطن الضعف المسجلة في النموذج التنموي، يقترح المجلس إجراء تحولات جديدة تقوم على تسعة خيارات كبرى تُحدد معالم النموذج التنموي الجديد وتسمح بتحقيق الطموح الجماعي بناء على مقاربة منهجية وتشاركية.

وتهم الخيارات الأربعة الأولى تنمية الفرد وتعزيز قدراته من أجل تحرير الطاقات، وذلك عبر:

- منظومة وطنية للتربية والتكوين محورها المُتَعَلِّم، قائمة على تعزيز وتوسيع مسؤولية الفاعلين وتقوية قدراتهم وتحفيزهم، وهادفة إلى إعداد مواطِنٍ فاعل في دينامية التقدم الاقتصادي والاجتماعي.

- جيل جديد من الخدمات العمومية، الناجعة ومتاحة الولوج، المرتكزة على تعزيز وتوسيع مسؤولية الفاعلين، والمستثمِرة بقوة لفرصة التحول الرقمي.

- بيئة تَضمن المنافسة السليمة وتُقَنِّن الممارسات الريعية والامتيازات، من أجل تحفيز الاستثمار المنتِج والناجع وتقليص الفوارق.

- إجراء تحوُّل هيكلي للاقتصاد يُدمِج القطاع غير المنظَّم ويرتكز على روح المبادرة والابتكار ويرمي إلى تحقيق الإقلاع الصناعي.

أما الخياران الخامس والسادس فمن شأنهما، حسب المجلس، تعزيز مشاركة فئات المواطنين الأكثر تهميشا في مسلسل التنمية، وهما:

- نساءٌ يتمتَّعن بالاستقلالية ويكنَّ فاعلاتٍ في مجال التنمية ويمارسن حقوقهن بما يكفل مشاركة كاملة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.

- عالم قروي مندمج، يحظى بالتثمين، ويتسم بالجاذبية، ومرتبط بمحيطه.

في حين يسعى الخياران السابع والثامن إلى تكريس التضامن مع ذوي الحاجة ومع الأجيال المقبلة من خلال:

- تضامنٌ مُنظَّم يهدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ويُمَكِّن من حماية اجتماعية شاملة يساهم في تمويلها المواطنون والمواطنات بكيفية عادلة.

- رأسمال طبيعي يحظى بالحماية والتثمين على نحوٍ مستدامٍ من أجل تعزيز النمو المطَّرد.

الخيار التاسع والأخير سيُمكن من منظور المجلس من إضفاء الوضوح على الإصلاحات المقرر مباشرتها وخلق الشروط المواتية لتنفيذها على الوجه الأمثل، وهو:

- دولةٌ الحق والقانون ضامنة للصالح العام، وفق مقاربة ترابية للعمل العمومي تقوم على التجانس والشفافية والنجاعة والتقييم المُمَنهج.

ولتجسيد هذه الخيارات التسعة بشكل عملي، اقترح المجلس أزيد من 180 إجراءً ملموساً يمكن أن يتم تنفيذه بوتيرة سريعة خلال السنوات الخمس المقبلة، عبر توفير الموارد المالية اللازمة والحرص على تعبئة قوية تُمَكِّن من تجاوز أشكال مقاومة التغيير.

استعادة الثقة

التقرير أورد أيضاً عدداً من الأوراش التي يعتبرها مهيكِلة يمكن إطلاقها على الفور، حيث ستشكل، بحسبه، إشارات قوية من شأنها بناء الثقة، تتمثل في جملة من التدابير؛ من بينها الإسراع بمنح استقلالية فعلية للأكاديميات والجامعات والمدارس والمستشفيات في تدبير شؤونها، بما يسمح بإعطاء المسؤولين بها هامشاً أكبر للفعل والمبادرة، وذلك على أساس تعاقدي، مع إعمال مبدأ المحاسبة.

كما يقترح المجلس تحرير المبادرة الاقتصادية من خلال استبدال 90 في المائة من الأذون والتراخيص التي تفرضها الإدارة بدفاتر تحملات وإعادة النظر في الاستثناءات ومواطن الريع والحد من المضاربة العقارية.

ويرى المجلس أن هناك ضرورةً لإطلاق برنامج واسع يرمي إلى إحداث "رجة مبادراتية" من أجل إحداث 50.000 مقاولة صغرى ومتوسطة، إضافة إلى العمل، خلال ثلاث سنوات، على نزع الطابع المادي بشكل تام عن جميع معاملات المواطنين والمقاولات مع الإدارة.

كما يستوجب الأمر أيضاً تعبئة المسؤولين بالمؤسسات العمومية من خلال تعزيز الثقة ومنحهم هامشاً أكبر للفعل والمبادرة، عبر تقوية المراقبة البَعْدية وإحداث وحدات دعم مؤقتة على شاكلة نموذج "وحدات التنفيذ" (delivery unit) يُعهد إليها بتسريع تنفيذ الإصلاحات الكبرى.

وخلص المجلس في تقريره إلى القول: "إن النموذج التنموي الجديد يرتكز على أرضية القيم التي يقوم عليها (مشروعنا المشترك)، وسيكون من شأنه تعزيز التماسك الاجتماعي"، مضيفا: "لذلك، فإن بمقدورنا تحقيقه، لكن الأمر يتطلب انخراط جميع الفاعلين والأطراف المعنية انخراطاً فعلياً في تحقيق التغيير، بدعم وإشراف مؤسساتي من أعلى مستويات الدولة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - skitiwi الجمعة 27 دجنبر 2019 - 11:12
حسب التجربة و الاقدمية منذ ما يسمى إستقلالا فإن أفضل التسع خيارات المطروحة هو خيار السلطة مع نصب السين على الاقل خيار السلطة يصلخ للأكل أما خياراتكم المذكورة فلا تعدو شعارات فارغة اهلكتم بها ٱذاننا منذ ما يزيد 60 سنة بدون جدوى
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13
2 - ملاحظ الجمعة 27 دجنبر 2019 - 11:13
مادام هناك فساد مستشري في هياكل الدولة .ومادام هناك ريع ينخر اقتصاد البلاد .فلن ينجح اي نموذج تنموي.
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8
3 - jad الجمعة 27 دجنبر 2019 - 11:16
بيئة تَضمن المنافسة السليمة وتُقَنِّن الممارسات الريعية والامتيازات، مامعننى تقننين الريع ههههه؟؟؟؟
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9
4 - متطوع في المسيرة الخضراء الجمعة 27 دجنبر 2019 - 11:24
أعتقد شخصيا أن الوقت قد حان لتقوم اللجنة بعملها بعيدا عن المزايدات وبكل شفافية ونزاهة طبقا للتعليمات السامية لجلالة الملك الدي يقف على مسافة واحدة مع الجميع والمطلوب من المجلس المكلف أن يتحلى بالشفافية والنزاهة والعمل بإلغاء الفوارق بين الجهات لأن في المغرب مناطق غنية ومناطق فقيرة وهذا هو السبب في عرقلة المصار التنموي الدمقراطية التشاركية هي التي تغني الفقير دون أفقار الغني وعلى اللجنة التريث قبل اتحاد القرارات حتى لاتسير على النهج السيء للأحزاب السياسية التي تفضل التعامل بالزبونية والمحسوبية والدي يعود سلبا على الاقتصاد الوطني وتهدر الأموال دون فائدة تذكر ولكم واسع النظر
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-4
5 - مواطن الجمعة 27 دجنبر 2019 - 11:26
لماذا المغرب هو الدولة التي لا يحاكم فيها الفاسدون و لا تصادر اموالهم و لا يدخلون السجن!حتى و إن كتبتم الالاف التقارير فمصيرها كمصير سابقاتها..الادراج و الرفوف حتى تأكلها الفئران! ما فائدة هذه الهيكل الحكومي الكبير جدا و الذي يستنزف اموال الشعب المسكين و الوزراء يأتون و يذهبون و في كل يوم تقليعة جديدة..المجلس الاقتصادي..مجلس المحاسبة..لجنة النموذج التنموي.. و دار لقمان على حالها.. المغرب يحتاج عملية جراحية اما علاجات الادوية و سوء التشخيص فقد قضيا او كادا يقضيان عليه..
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7
6 - يوسسسسسسف الجمعة 27 دجنبر 2019 - 11:26
. التسعة زوينين ،لكن نسينا المواطن كمحور التنمية ،انا،انت ، الكل ، الذي يجب ان يتمتع بصحة عقلية وجسمية سليمين و قبل التسعة البدأ بحرب على آفة المخدرات وبصرامة وذلك بمضاعفة العقوبات ب3 مرات
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2
7 - ابراهيم الادريسي الجمعة 27 دجنبر 2019 - 11:27
وإن كانت هذه الخيارات جيدة، فإن اجتهادات المجلس الاقتصادي والاجتماعي لم تتطرق لحجم المرتبات الشهرية الخيالية والتعويضات المبالغ فيها وتراكم المهمات والاستفادة من السكن والسيارات وفي نفس الوقت الاستفادة من التعويض المالي عنها... هذه الأمور المحصورة في طبقة قليلة من المسؤولين والبرلمانيين لكن حجمها المالي يتسبب في الإخلال بالتوازنات المالية.. لماذا أغفل المجلس ذلك؟؟
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8 - Aisa الجمعة 27 دجنبر 2019 - 11:32
الدولة لم تكن ابدا في المستوى ، وعلاجه يحتاج الى محاربة الفساد والرشوة والعدل.
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9 - Bab Darna الجمعة 27 دجنبر 2019 - 11:35
Without a Fraud / Corruption,Ethics and entigrity Departement, you will never,never achieve any goal.
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10 - مسلم مغربي الجمعة 27 دجنبر 2019 - 11:36
المغرب يتحدر في كل شيئ حتى مقارنة مع الكثير من الدول الافريقية وفلسطين المحنلة ، ينحدر في كل شيئ في التعليم والتطبيب والتشغيل والفقر الخ, السبب ليس هو النم وذج التنموي هذا خطاب للاستهلاك . منذ الاستقلال تولى العشرات من الوزراء والحكومات على تدبير شؤون البلاد ، الكثير منهم كانوا يعملون حسب إمكانياتهم ولكنهم لم يستطيعوا أن ييفعلوا الكثير السبب واضح: قول بلا عمل ... خطابات رنانة جوفاء . اعطيكم مثثالين فقط " مشروع منارة الحسيمة قال عنه بنكيران أنه لم يكن في علمه ؟ . رؤيتي 2010 و 2020 مشاريع وبرامج ضخمة بتزكية من الملك بقيت حبر على ورق . من أراد الاطلاع أكثر على هذاالموضوع فليقرأ كتاب : السياسة السياحية بالمغرب : إشكاليات وتداعيات وبدائل . والسبب الآخر هو الفساد المتجذر : الرشوة واقتصاد الريع. نحن نقول كثيرا و لالا نعمل إلا قلييلا.
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11 - youssef الجمعة 27 دجنبر 2019 - 11:38
اهم شيء هو التفكير في نوعية القيم المراد غرسها في المواطن و وضع الأشخاص و السياسات القادر على انجاحه
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12 - خبر عاااااااااااااااجل الجمعة 27 دجنبر 2019 - 11:39
ملك اسبانيا عندو جوج قصور وواحد الطونوبيلة وشرى ساعة ب500 اورو وشعبوه تبارك الله عايش في النعيم.
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13 - hamid الجمعة 27 دجنبر 2019 - 11:44
هذه مجرد متمنيات يتفق عليها الجميع وليست بخيارات، و كل هذا لا يحتاج إلى مجلس من هذا الحجم و هذا الكم من المساهمين. فكل ما جاء في التقرير من تشخيص و توجيهات كلام معروف و مستهلك عند جميع المغاربة. لازلنا ندور في فلك هذه التقارير و هذه اللجان التي تعيد اجترار نفس المعطيات و تتبنى حلول انطلاقا من تصورات بدائية عن طريقة حل المشاكل العمومية.
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14 - ali الجمعة 27 دجنبر 2019 - 11:45
الريع ثم الريع و ما أدراك من الريع.
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15 - ولد الشعب الجمعة 27 دجنبر 2019 - 11:46
الشعب كله سوف يساهم و يتجاوب مع هذا المشروع .لكن هناك فيروس يشكك داءما و يبخس اي اصلاح. وهو تيار عندنا في المغرب . الاب الروحي لذيه هو بنكيران او اردوغان..وباقي يفشل. ويستخدم سلاح المقاطعة.
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16 - ابوسعد الجمعة 27 دجنبر 2019 - 11:48
القضاء على الفساد من جذوره هو الضامن الوحيد لنجاح أي نوع من التنمية.
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17 - عيسى عبدالصمد الجمعة 27 دجنبر 2019 - 11:53
النموذج التنموي مبني على الفرنكوفونية و هذا اكبر خطأ لاننا لا نفعل سوى نقل اخطاء الاخرين و نقل فكر خاطئ كليا بشهادة اهله اولا و قبل كل شيئ و لهذا لابد من تغيير اللوجيسيال الفرنكوفوني و الانفتاح على تجارب العالم الرحبة الغنية و المتعددة الخ الخ - و هذا التعليق ليس موقفا من دولة معينة...ابدا بل انطلاقا مما تعرفه تلك الدولة اليوم من صعوبات و مشاكل يلزمها 2 قرون لكي يفكونها- فهل نبقى تابعين لاصقين جامدين لاننا اخترنا طريق النقل و التقليد الاعمى عوض البحث و الحرية و الانفتاح الحقيقي على العالم....الدول الاخرى تتقدم و نحن نتخبط في مشاكل الاخرين: مثلا سوف نؤنث اللغة؟؟ و لغتنا مؤنثة اصلا...و هذا مشكل تلك الدولة: écrire "chef" ou "cheffe", auteur ou autrice, arbre ou arbresse و ما لنا نحن بكل هذه المشاكل...هذه مشاكل مجتمع و دولة معينة لا تعنينا في اي شيئ...يدبرو لمخاخهم حنا ما لنا...حنا مغاربة براغماتيين نفعيين ماديين و لغتنا العربية لا مشكل فيها ابدا او حتى الدارجة المغربية...ايوا بقاو واحلين متى masculin / féminind او docteur ou doctresse ou docteuse??? يجب القطع مع الفرنسية كما فعلت رومانيا
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