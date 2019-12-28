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الرئيسية | مال وأعمال | إسرائيل تراهن على رفع المبادلات التجارية مع المغرب في 2020

إسرائيل تراهن على رفع المبادلات التجارية مع المغرب في 2020

إسرائيل تراهن على رفع المبادلات التجارية مع المغرب في 2020
هسبريس من الرباط
السبت 28 دجنبر 2019 - 11:00

على الرغم من موقف المملكة المغربية بخصوص مسألة التطبيع مع إسرائيل، إلا أن تل أبيب تراهن على سنة 2020 لتعزيز علاقاتها التجارية مع المغرب.

ومنذ فترة والإعلام الإسرائيلي يروج بشكل واسع سعي الكيان الصهيوني إلى تطبيع العلاقات مع المغرب ودول عربية أخرى، وهي الأخبار التي تقابل بصمت من قبل الرباط أو بنفي في بعض الفترات.

وكانت صحف عبرية نقلت أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، كان يأمل في مرافقة مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، في زيارته الأخيرة إلى الرباط، لكن الملك محمدا السادس اعْترض على هذه الفكرة بشدة. كما تحدثت عن رفض المسؤولين المغاربة مناقشة مقترح أمريكي بشأن التطبيع.

"إسرائيل فالي"، موقع إلكتروني متخصص في العلاقات التجارية الفرنسية الإسرائيلية، نشر مادة تحليلية بخصوص توقعاته لسنة 2020، قال فيها، بحسب دان كاتاريفاس، مسؤول في شبكة رجال الأعمال في تل أبيب، إن "العلاقات بين المغرب وإسرائيل ظلت سرية، ويستحيل معرفة الأرقام والمعطيات الحقيقية بخصوص المبادلات التجارية بين البلدين".

وأشار المصدر الإعلامي إلى أن المغرب يوجد في المرتبة الخامسة ضمن زبائن إسرائيل الأفارقة، موضحا أن المملكة تأتي بعد مصر وموريتانيا وإثيوبيا وأوغندا وغانا في العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل.

وذكر الموقع المتخصص في الاقتصاد أن حجم التبادل التجاري بين المغرب وإسرائيل بلغ أكثر من أربعة ملايين دولار شهريا، وفقا للمكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي، ولاحظ وجود تحسن طفيف في العلاقات التجارية بين البلدين.

وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن الصادرات المغربية إلى إسرائيل بلغت 30 مليون دولار في عام 2018، كاشفة أن واردات المنتجات من إسرائيل إلى المغرب في تزايد. وتابع المصدر ذاته أن "العديد من الشركات المغربية والإسرائيلية تستخدم قنوات تجارية بالغة التعقيد، ما يصعب تعقب هويتها أو مصدرها".

هذه المعاملات بين البلدين ليست خفية لدى المسؤولين، وفق خلاصات المصدر ذاته الذي أكد أن الإبلاغ عن الصفقات التجارية والمعاملات المالية وبرامج التعاون مع الوكالات الحكومية والقطاع الخاص يتم بانتظام بين البلدين. كما ذكرت المعطيات وجود معاملات ومراسلات بين الأبناك الإسرائيلية ونظيراتها المغربية.

وتؤكد الحكومة المغربية أن المغرب له موقف بشأن التعامل مع إسرائيل؛ فقد أكد الناطق الرسمي باسمها، الحسن عبيابة، "عدم وجود علاقات تجارية مع إسرائيل".

وأضاف المسؤول المغربي في تصريح سابق قائلا: "هذا موقف رسمي، ونحن نؤكد غياب أي علاقة تجارية مع إسرائيل، وحاليا العلاقات المغربية الإسرائيلية منقطعة رسميا على جميع المستويات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - عادل السبت 28 دجنبر 2019 - 11:13
مجرد سؤال، وهل التجارة مع اليهود لا تجوز شرعا؟ وهل الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يتاجر معهم...
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8
2 - متطوع في المسيرة الخضراء السبت 28 دجنبر 2019 - 11:20
علينا أن نترك السياسة للسياسيين نحن نكن كل الاحترام والتقدير للسياسة الحكيمة والرشيدة لجلالة الملك واتمن المجهودات الجبارة التي يقوم بها السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
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0
3 - محمد الرسقي السبت 28 دجنبر 2019 - 11:22
اليهود المغاربة في اسرائيل اضحو معادلة قوية يضرب لها الف حساب عند صانعي القرار الاسرائيلي و محاولة كسب الورقة المغربية بالرغبة القوية في تطبيع العلاقات مع الرباط هي لاستمالت اليهود المغاربة عنصر القوة المهم في المعادلة السياسية الاسرائيليه وهنا تكمن مكانة المغرب التي تفوقت على اهم واغنى الدول العربية فحنين اليهود إلى اصولهم المغربية جعل من قضية تطبيع العلاقات مع الرباط في صلب الاولويات التي تجاوزت دول الخليج ومصر رغم الانفتاح المهم الذي قدمته هده الدول لاسرائيل
يبقى السؤال المطروح هو بغض النضر عن القضية الفلسطينية التي تبقى في وجدان كل مغربي ماهي القيمة المضافة للمغرب من التطبيع مع إسرائيل ان اردنا الحديت بلغة المصالح؟
ثم مادام قدم اليهود المغاربة لبلاد اباءهم واجدادهم ونحن نعرف المكانة التي احتلها اليهود عند سلاطين المغرب وكيف عاشو بين المغاربة في جو ساده الاحترام والتوقير؟
الا ترى تقصيرا واضحا من طرف هذه الطائفة اتجاه بلادها الأصلية وهي كما نعلم تتمتع بنفود كبير في جل بلاد العالم بل منهم من هو من أغنى اغنياء العالم ومنهم من له نفود كبير في اللوبي الامريكي؟
وما خفي اعظم.
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3
4 - التطواني السبت 28 دجنبر 2019 - 11:27
لا حنا رابحين فالدنيا نريدو حتى الدين.. الله يرحم احمد مطر في قصيدة يقول : ووالينا أدام الله والينا.... رآنا أمة وسطا.. فنا أبقى لنا دنيا... ولا أبقى لنا دينا
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-4
5 - مغربي السبت 28 دجنبر 2019 - 11:31
المنتوجات الإسرائلية أحسن من خردة الصين على الأقل. لن تنسوا أن إسرائيل هي من وفرت الحماية للحسن 2 و المسؤولة عن اغتيال بن بركة .....
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3
6 - Maghribi السبت 28 دجنبر 2019 - 11:31
C’est vrai que le Maroc ne fait pas du commerce directement avec Israël mais on est obligé d’acheter ses produits via d’autres pays intermédiaires par conséquence on achète plus chère et c’est l’économie notre pays qui en souffre
Alors jusqu’à quand doit on continuer à défendre la cause des autres au détriment des intérêts de notre pays
Il est temps de dire stop à cet hypocrisie et construisons d’abord une économie forte comme celui de la Turquie dirigée par des islamistes et pourtant ils ont de vrai relations avec Israël sur tous les plans pour les intérêts de la Turquie
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7
7 - Observateur السبت 28 دجنبر 2019 - 11:32
على هاء لحساب، المغرب ما خاسوشي يتعامل مع أمربكا وهولندا وفرنسا وانجلترا والجزائر .. علاش كيتعامل معهم؟؟
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6
8 - qpaz y amor السبت 28 دجنبر 2019 - 11:36
يوم تتطبع العلاقة مع اسرئيل فملف الصحراء سيطوى نهائيا وبابا ترامب سيرضي عليكم وسيرسل الينا كل ما نحتاجه من لوبيا وذرة وقمح والزيت والطحين راه عندهم منتوجان في السنة ويرمون نصف المنتوجات في البحر حتى لا تتٱثر السوق من توفير كثرة المواد.
اوا يا الله نوضوا ديروا بحال السواعدا والامارات والبحرين.
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0
9 - حسلام السبت 28 دجنبر 2019 - 11:38
وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ.
و عند الله في ذلك الجزاء
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-6
10 - مسلم مغربي السبت 28 دجنبر 2019 - 11:42
إن "العلاقات بين المغرب وإسرائيل ظلت سرية، ويستحيل معرفة الأرقام والمعطيات الحقيقية بخصوص المبادلات التجارية بين البلدين". هذه المعاملات بين البلدين ليست خفية لدى المسؤولين، وفق خلاصات المصدر ذاته الذي أكد أن الإبلاغ . هكذا إذن الحكومات في المغرب لديها كل المعلومات ... علما بأن ملك البلاد هو الذي " يحمي القدس " . إننا إذن نتعامل من يخرج المسلمين في فلسطين من أرضهم وديارهم وقال الله فيهم ( ويسعون في الأرض فسادا ) وهو المغضوب علهيم في القرآن ونقرأ ذلك 17 مرة في اليوم . فهل من تفسير عند الذكتور العثماني .
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-4
11 - غيور السبت 28 دجنبر 2019 - 11:49
المغاربة لا يرغبون مطلقا فى التطبيع مع الصهاينة ولا ينسون جراءم الصهيونية ضد المسلمين فى فلسطين ولا ما يتصف به الصهاينة من خبث وشر تجاري واي تعامل معهم هو خدمة لهم ضد الحق والاسلام والانسانية ولا ثم الف لا للتطبيع مع الصهيونية
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-2
12 - متسائل السبت 28 دجنبر 2019 - 11:50
و ماذا ربحنا من العرب من غير الحقد و السب و الشتم في مواقع التواصل الإجتماعي و اليوتيب ... حيث تجدهم يتهكمون على المغرب و المغاربة في أي مناسبة ... على الأقل إسرائيل نموذج ديمقراطي و علمي و دولة طموحة يضرب لها ألف حساب في العالم ... لنكن صريحين هناك تطبيع شبه رسمي مع المغرب و هناك علاقات سرية شبه رسمية ... و هناك دعم من قبل للوبي اليهودي العالمي للمغرب بآعتباره نمودج لتسامح و بلد مستقبل لليهود ... لو آستقبل نتنياهو مع بومبيو حينما زار المغرب ... لكان هذا بداية لنهاية مشكل الصحراء الذي إستنزف خزانة الدولة و جيوب المغاربة ... على الأقل أفضل من جيران السوء الذين يصرحون رسميا و يجاهرون بعدائهم للمغرب و مصالحه العليا ...
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1
13 - Hor السبت 28 دجنبر 2019 - 11:53
Espérons que que ce qu’il a dit le diplomate marocain est vrai sur le fait que le Maroc n’a aucune relation diplomatique et commerciale avec Israël
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-1
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