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كُتّاب وآراء
إسرائيل تراهن على رفع المبادلات التجارية مع المغرب في 2020
على الرغم من موقف المملكة المغربية بخصوص مسألة التطبيع مع إسرائيل، إلا أن تل أبيب تراهن على سنة 2020 لتعزيز علاقاتها التجارية مع المغرب.
ومنذ فترة والإعلام الإسرائيلي يروج بشكل واسع سعي الكيان الصهيوني إلى تطبيع العلاقات مع المغرب ودول عربية أخرى، وهي الأخبار التي تقابل بصمت من قبل الرباط أو بنفي في بعض الفترات.
وكانت صحف عبرية نقلت أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، كان يأمل في مرافقة مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، في زيارته الأخيرة إلى الرباط، لكن الملك محمدا السادس اعْترض على هذه الفكرة بشدة. كما تحدثت عن رفض المسؤولين المغاربة مناقشة مقترح أمريكي بشأن التطبيع.
"إسرائيل فالي"، موقع إلكتروني متخصص في العلاقات التجارية الفرنسية الإسرائيلية، نشر مادة تحليلية بخصوص توقعاته لسنة 2020، قال فيها، بحسب دان كاتاريفاس، مسؤول في شبكة رجال الأعمال في تل أبيب، إن "العلاقات بين المغرب وإسرائيل ظلت سرية، ويستحيل معرفة الأرقام والمعطيات الحقيقية بخصوص المبادلات التجارية بين البلدين".
وأشار المصدر الإعلامي إلى أن المغرب يوجد في المرتبة الخامسة ضمن زبائن إسرائيل الأفارقة، موضحا أن المملكة تأتي بعد مصر وموريتانيا وإثيوبيا وأوغندا وغانا في العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل.
وذكر الموقع المتخصص في الاقتصاد أن حجم التبادل التجاري بين المغرب وإسرائيل بلغ أكثر من أربعة ملايين دولار شهريا، وفقا للمكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي، ولاحظ وجود تحسن طفيف في العلاقات التجارية بين البلدين.
وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن الصادرات المغربية إلى إسرائيل بلغت 30 مليون دولار في عام 2018، كاشفة أن واردات المنتجات من إسرائيل إلى المغرب في تزايد. وتابع المصدر ذاته أن "العديد من الشركات المغربية والإسرائيلية تستخدم قنوات تجارية بالغة التعقيد، ما يصعب تعقب هويتها أو مصدرها".
هذه المعاملات بين البلدين ليست خفية لدى المسؤولين، وفق خلاصات المصدر ذاته الذي أكد أن الإبلاغ عن الصفقات التجارية والمعاملات المالية وبرامج التعاون مع الوكالات الحكومية والقطاع الخاص يتم بانتظام بين البلدين. كما ذكرت المعطيات وجود معاملات ومراسلات بين الأبناك الإسرائيلية ونظيراتها المغربية.
وتؤكد الحكومة المغربية أن المغرب له موقف بشأن التعامل مع إسرائيل؛ فقد أكد الناطق الرسمي باسمها، الحسن عبيابة، "عدم وجود علاقات تجارية مع إسرائيل".
وأضاف المسؤول المغربي في تصريح سابق قائلا: "هذا موقف رسمي، ونحن نؤكد غياب أي علاقة تجارية مع إسرائيل، وحاليا العلاقات المغربية الإسرائيلية منقطعة رسميا على جميع المستويات".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
يبقى السؤال المطروح هو بغض النضر عن القضية الفلسطينية التي تبقى في وجدان كل مغربي ماهي القيمة المضافة للمغرب من التطبيع مع إسرائيل ان اردنا الحديت بلغة المصالح؟
ثم مادام قدم اليهود المغاربة لبلاد اباءهم واجدادهم ونحن نعرف المكانة التي احتلها اليهود عند سلاطين المغرب وكيف عاشو بين المغاربة في جو ساده الاحترام والتوقير؟
الا ترى تقصيرا واضحا من طرف هذه الطائفة اتجاه بلادها الأصلية وهي كما نعلم تتمتع بنفود كبير في جل بلاد العالم بل منهم من هو من أغنى اغنياء العالم ومنهم من له نفود كبير في اللوبي الامريكي؟
وما خفي اعظم.
Alors jusqu’à quand doit on continuer à défendre la cause des autres au détriment des intérêts de notre pays
Il est temps de dire stop à cet hypocrisie et construisons d’abord une économie forte comme celui de la Turquie dirigée par des islamistes et pourtant ils ont de vrai relations avec Israël sur tous les plans pour les intérêts de la Turquie
اوا يا الله نوضوا ديروا بحال السواعدا والامارات والبحرين.
و عند الله في ذلك الجزاء