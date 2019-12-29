اعتماد مالي قياسي يدعم "إكسبو 2020" في دبيّ

هسبريس - رويترز

ذكرت وكالة أنباء الإمارات على تويتر، اليوم الأحد، أن حكومة دبي ستنفق مبلغا قياسيا قدره 66.4 مليار درهم (18.1 مليار دولار) في عام 2020 لتحفيز الاقتصاد ودعم معرض "إكسبو 2020".

وحجم ميزانية العام المقبل أعلى من ميزانية 2019، البالغة 56.8 مليار درهم، والتي كانت تزيد نسبة بسيطة عن 2018 بحسب مسودة ميزانية العام الماضي.

وكانت دبي، التي تستضيف "إكسبو 2020" بداية من أكتوبر المقبل، توقعت ان ينمو اقتصادها 3.2 بالمئة في العام المقبل، مقارنة مع 2.1 في العام الجاري.

وتعول دبي، التي يعتمد اقتصادهاعلى قطاعي التجارة والسياحة، على "إكسبو 2020" لتعزيز النشاط الاقتصادي؛ إذ يقول منظمو الحدث إنه قد يجذب 11 مليون زائر أجنبي.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في تغريده منفصلة، إن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم الإمارة، وافق على تخطيط مالي لثلاث سنوت، للفترة من 2020 إلي 2022، يتضمن إنفاقا إجماليا بقيمة 196 مليار درهم.