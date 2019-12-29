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الرئيسية | مال وأعمال | المغرب يتسلم أول قاطرة كهربائية من الجيل الجديد

المغرب يتسلم أول قاطرة كهربائية من الجيل الجديد

المغرب يتسلم أول قاطرة كهربائية من الجيل الجديد
هسبريس من الرباط
الأحد 29 دجنبر 2019 - 13:17

في إطار مواصلة تنزيله للاستراتيجية التنموية للقطاع السككي، استلم المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) أول قاطرة من أصل عملية اقتناء ثلاثين قاطرة من الجيل الجديد.

بلاغ للمكتب الوطني للسكك الحديدية، توصلت به هسبريس، أورد ضمنه أن هذه القاطرات الجديدة، التي سيتم استلامها بوتيرة اثنتين إلى ثلاث قاطرات في الشهر، شكلت موضوع طلب عروض دولي فازت به سنة 2018 شركة "ألستوم" بما قيمته 1.5 مليار درهم.

وشدد "ONCF" على أن هذا المبلغ، الممول كليا من طرف الدولة الفرنسية بفضل قرض يمتد على أربعين سنة مع عشر سنوات كفترة إعفاء و0,0016 في المائة كسعر فائدة، يغطي كلا من المعدات وقطع الغيار وقطع الأسطول.

القاطرات الحديثة، التي تتطابق مع معايير الاتحاد الدولي للسكك الحديدية، يقول البلاغ، صممت وفق مواصفات وخصوصيات جد عصرية كما هو الشأن بالنسبة لتجهيزها بنظم معلومياتية متطورة وللمساعدة على القيادة وتعزيز نظام المراقبة والسلامة والتسجيل بواسطة "الفيديو"، مشيرا إلى أن السرعة القصوى لهذه القاطرات تصل إلى 160 كلم في الساعة.

وستمكن هذه القاطرات الجديدة من مواكبة، على أكمل وجه، الطلب المتزايد الذي ما فتئ يشهده التنقل عبر القطار، وعصرنة وتعزيز الأسطول، والرفع من الإنتاجية وكذا من العرض المتعلق بنقل المسافرين والبضائع، يورد البلاغ.

وستساهم القاطرات الجديدة في تعزيز عمليات المراسلة مع القطارات فائقة السرعة (البراق) على محوري الدار البيضاء-فاس والدار البيضاء – مراكش الأكثر استعمالا، مما سيساهم في تعزيز التجربة الجديدة للسفر عبر القطار.

أما بالنسبة لنشاط البضائع واللوجستيك، فستمكن من مواكبة نقل السيارات المصنعة بشركة "PSA" بالقنيطرة نحو ميناء طنجة المتوسطي، وكذا الحاويات من هذا الميناء إلى الدار البيضاء.

وأكد البلاغ أن هذه العملية تشكل الحلقة الأولى من سلسلة اقتناءات تدريجية للمعدات المتحركة تضم بالخصوص قطارات ذاتية الدفع لنقل المسافرين وعربات لنقل البضائع، كما تعتبر استمرارا منطقيا للمشاريع الكبرى التي تم تشييدها على مستوى تطوير الشبكة وبنياتها التحتية، والتي تفضل الملك محمد السادس بتدشينها في نونبر 2018 ومكنت من الارتقاء بجودة التنقل المستدام وبمستوى فعاليته خدمة للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - lazaret الأحد 29 دجنبر 2019 - 13:32
وا حنا نعرفو غي نشريو !!!!
علاش ما نصنعوش حتا حنا ؟؟؟
حشوما و عيب و عار.
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10
2 - amine الأحد 29 دجنبر 2019 - 13:35
ou en est le projet d’électrification Oujda Fes qui est sensé étre livré en 2014 ? toujours la méme ligne construite par les colons francais et des trains qui roule au diesel a 50 km / h
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7
3 - السوسي الأحد 29 دجنبر 2019 - 13:38
طلب عروض دولي، يعني أن الصفقة مفتوحة أمام جميع الشركات العالمية وفازت بها شركة ألأستوم الفرنسية لأن القرض من الدولة الفرنسية. وهذا يعني أن طلب العروض شكلي فقط وفصل على مقاس شركة ألستوم لأنه لو كان نزيها لا أعتقد أنها ستفوز به أمام أمام الشركات الصينية التي لها باع طويل في هذا المجال سواء من حيث الجودة أو السعر.
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5
4 - علي بكريم الأحد 29 دجنبر 2019 - 13:41
شهادة حق هناك تغيير كبير و تحسن ملموس في توقيت القطارات و الحافلات التابعة للمكتب الوطني
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