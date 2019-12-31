الانتعاش يرافق اشتراكات المغاربة في خدمات الإنترنت والهاتف النقال

هسبريس - محمد لديب

رصدت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، في ثلاثة تقارير فصلية صدرت بشكل متزامن الأسبوع الماضي، تراجعا لافتا في عدد الاشتراكات الخاصة بخدمات الاتصالات الصوتية ونقل البيانات، في الشهور الستة الأولى من سنة 2019، قبل تسجيلها لانتعاش لافت في الفصل الثالث من السنة ذاتها.

وتراجع عدد المشتركين في الهاتف النقال مع نهاية شهر مارس الماضي إلى ما يناهز 44.7 ملايين مشترك في الخدمات الهاتفية المسبقة وآجلة الدفع عوض 46 مليون منخرط في شتنبر 2018، قبل أن يرتفع إلى 47.5 ملايين مشترك في نهاية شهر شتنبر الفائت، أي بزيادة 1.8 ملايين مشترك في ظرف ستة أشهر.

ويربط المهنيون العاملون في قطاع الاتصالات المغربي التراجع المسجل في الفصل الأول من سنة 2019 بحذف خدمات البطائق غير المشغلة من طرف المستهلكين، والتي سبق لوكالة تقنين المواصلات أن أصدرت في شأنها قرارا خلال شهر أبريل 2014، والذي يتضمن قواعد جديدة تتعلق بتحديد هوية المشتركين في شبكة الهاتف المتنقل.

وتبلغ حصة اتصالات المغرب من مجموع المشتركين في خدمات الاتصالات الهاتفية نحو 42 في المائة بنحو 20.25 مليون مشترك، تليها أورنج بنحو 16 مليون مشترك، ثم إنوي بما يناهز 10.76 مليون مشترك.

ويبلغ العدد الإجمالي للمنخرطين في الاشتراك الشهري آجل الدفع نحو 4.48 مليون مشترك؛ من ضمنهم 2.2 مليون مشترك لاتصالات المغرب، و1.26 مليون مشترك لشركة أورنج، و999 ألف مشترك لإنوي.

كما تراجع عدد المشتركين في خدمات الإنترنيت، في نهاية شهر مارس الماضي، إلى ما يناهز 23 مليون مشترك، عوض 24 مليون منخرط في شتنبر 2018، قبل أن يرتفع إلى 26.1 مليون مشترك في نهاية شهر شتنبر المنصرم، أي بزيادة 2.1 مليون مشترك في ظرف ستة أشهر.

وتبلغ حصة اتصالات المغرب من مجموع المشتركين في خدمات الاتصالات الهاتفية نحو 53 في المائة، تليها إنوي بما يناهز 24.37 في المائة، ثم أورنج بنسبة 22.64 في المائة.