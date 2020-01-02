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الرئيسية | مال وأعمال | مهنيو قطاع النسيج يرفضون "ابتزاز ماركات عالمية"

مهنيو قطاع النسيج يرفضون "ابتزاز ماركات عالمية"

مهنيو قطاع النسيج يرفضون "ابتزاز ماركات عالمية"
هسبريس من الدار البيضاء
الخميس 02 يناير 2020 - 08:15

عبرت جمعية المقاولات المتوسطة والصغرى لصناعة النسيج والألبسة عن غضبها وتذمرها من الحملات التي تشنها بعض الجهات، التي تدعي تمثيليتها لعلامات تجارية أجنبية، معتبرة أن هذا الأمر يشكل خطرا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وحتى الأمني.

ووجهت الجمعية رسالة تظلم، عقب اجتماعها مع أصحاب معامل ومقاولات ومهنيي صناعة الملابس الجاهزة، إلى كل الجهات المعنية "كخطوة أولى لرفع هذا الضرر والبحث عن معالجات حقيقية لهذا الإشكال العام بالشكل الذي يحقق مصلحة الدولة والقطاع معا".

وأوردت الجمعية، في رسالتها التي توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية: "في اللحظة التي كنا ننتظر دعما وتشجيعا من طرف الحكومة المغربية من أجل المحافظة على هذا القطاع الحيوي الكبير في مقابل التحديات والإكراهات الكثيرة التي أصبح يواجهها، نفاجأ بجهات خاصة – معلومة مجهولة – غير حكومية تهجم بين الفينة والأخرى على المعامل والمحلات التجارية وتزرع في أوساطها الرعب والفتنة وتبتزها بطرق مغلفة بالقانون، بمبالغ مالية ضخمة بدعوى أنها تمثل الماركات العالمية، غير مكترثة بما لهذه التصرفات من آثار اقتصادية واجتماعية وأمنية خطيرة على الفرد والمجتمع والدولة".

ودعا مهنيو القطاع المحلي لصناعة الملابس الجاهزة الجهات الرسمية المعنية إلى منحه "العناية اللازمة والقيام على الفور بما يتوجب لإيقاف هذا الظلم وهذه العشوائية التي تهدد هذا القطاع الكبير بما فيه، وتزرع بين أوساطه حالة من الغضب والغليان"، مؤكدين استعدادهم "لأي معالجة واقعية وعادلة تضعها الدولة بشكل تشاركي وتسهر هي على تنفيذها".

كما شددت الجمعية على أن المهنيين "مستعدون لتغيير طريقة الاشتغال في هذا القطاع، ومع كل معالجة إيجابية حقيقية تصب في مصلحة الدولة والقطاع معا، شريطة أن يكون ذلك في إطار خطة حكومية مسؤولة واقعية ومتدرجة تقدم معالجات حقيقية وعادلة وتحفظ الاستمرارية لهذا القطاع، وتسعى إلى تطويره وتراعي مصالح هذه الفئة العريضة من الشعب، تتبناها الحكومة وتسهر على تنفيذها هي، ولا تترك ذلك لجهات فوضوية خاصة لا تهمها أي معالجة بقدر ما يهمها حجم المال الذي تبتزه وتحصل عليه بطرق قانونية أو غير قانونية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - سعيد الخميس 02 يناير 2020 - 08:24
الاستيلاء على الماركات والعلامات التجارية ممنوع وجريمة يعاقب عليها القانون في جميع انحاء العالم، بإمكانكم اختراع ماركات محلية والاستغلال عليها ولما لا تصبح فيما بعد ماركات عالمية ام انكم تريدون فقط ما هو جاهز؟
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2 - ميمون الخميس 02 يناير 2020 - 08:55
إنه حقيقة ملف قديم، منذ مدة طويلة. هذا الملف الخاص بأصحاب النسيج وأصحاب المعامل والمقاولات والدكاكين والمحلات النسيجية يستدعي الحوار والنقاش والمهلة بين هذا الطرف المتمثل في أرباب معامل النسيج وبين الطرف الآخر الذي ذكره صاحب المقال هنا. لا ضرر ولا ضرار. والله أعلم. بالتوفيق.
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3 - kimo الخميس 02 يناير 2020 - 09:03
قطاع النسيج من القطاعات الواعدة في المغرب وتعتبر دعامة اساسية في محاربة البطالة و انعاش اقتصاد المملكة إلا ان الحكومة ابت إلا ان تترك هدا القطاع يموت بشكل تدريجي ولم تعر له اي اهتمام بدليل ما كان يشغله القطاع في مدينة سلا اكثر من 10000 عامل وعاملة ابان سنوات 90 و الفين اما الأن بقي في الحي الصناعي بسلا شركتين بعدما كانت اكثر من 80 شركة اما حي الصاعي بتقدم الرباط اغلقت بأكملها بتمارة بقيت 3 شركات ادن اين هو قطاع النسيج اين هم المسؤولين عن قطاع النسيج انهياره يعود بالأساس الى من صوت العمال على المسؤولين في قطاع الخدمات لدى انتخابات الغرف ودخلو مجلس المستشارين دون الإلتفاتة الى هؤلاء العمال وكان جزاءهم التشرد والبطالة ومات قطاع النسيج تماما ولم يعد له اي موقع في البلاد سوى شركات بالبيضاء او طنجة تعمل لصالح برتغاليين يأتون بخدمات من اوربا بأثمنة جد منخفضة وتعاني هده الشركات نقص في السيولة زد على دلك الضرائب وما ادراك ما الضرائب اضافة الى مشاكل صندوق الضمان الإجتماعي
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4 - محمد الخميس 02 يناير 2020 - 09:10
لو بدأنا نتكلم عن النسيج المغربي فلن نسنطيع التوقف. جودة جد جد رديئة أتواب و خياطة ضعيفة . ملابس دو استعمال واحد . تعلمو من الأتراك و الصينيون فقد أصبح انتاجهم للنسيج ينافس الأسماء العالمية.
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5 - يوسف bendahmane الخميس 02 يناير 2020 - 09:15
سمحوا ليا المنتوج ديالكم ضعيف بالنسبة للتصميم والجودة انا شخصيا كنفضل منتوجات تركيا تصميم جميل
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