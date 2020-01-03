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الرئيسية | مال وأعمال | بنك المغرب يعتمد المؤشر المرجعي الجديد "مونيا"

بنك المغرب يعتمد المؤشر المرجعي الجديد "مونيا"

بنك المغرب يعتمد المؤشر المرجعي الجديد "مونيا"
هسبريس من الرباط
الجمعة 03 يناير 2020 - 13:15

أعلن بنك المغرب، إطلاق مؤشر نقدي مرجعي يومي جديد يحمل اسم "مونيا"، ليحل محل المؤشر القديم "ريبو"، وفق ما أورده في بلاغ توصلت به هسبريس.

المؤشر الجديد، يقول بنك المغرب، يهدف إلى تعزيز شفافية العمليات بالسوق النقدية وتعميقها من خلال تطوير مجموعة واسعة من المنتوجات والآليات لفائدة الفاعلين بالقطاع المالي.

وأكد البنك أن هذا المؤشر يندرج أيضا في إطار التحولات المسجلة على الصعيد الدولي، ولاسيما تلك المتعلقة بإدخال معدلات مرجعية بدون مخاطر.

ويتم احتساب مؤشر "مونيا" على أساس عمليات المستحقات المقدمة مع سندات الخزينة كضمان. وسيتم نشر الإطار المرجعي لحساب هذا المؤشر على البوابة الرقمية لبنك المغرب.

وتم وضع المؤشر الجديد في إطار نهج منسق بين مختلف الفاعلين في السوق المالية، لاسيما وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وجمعية شركات التدبير وصناديق الاستثمار المغربية والأبناك المغربية، إضافة إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

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